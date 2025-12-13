Les Game Awards 2025 ont dévoilé des tonnes de jeux : voici la liste des titres les plus en vus !

La nuit des Game Awards 2025 a encore frappé fort, transformant la cérémonie en une véritable avalanche d’annonces. Entre surprises inattendues et suites très attendues, le cru de cette année a de quoi faire tourner les têtes et vider les portefeuilles.

Voici notre sélection des jeux qui ont le plus enflammé les réseaux sociaux et les listes de souhaits, pour ne rien manquer de l’avenir du jeu vidéo. Accrochez-vous, c’est du lourd !

Game Awards 2025 : Du lourd, du vintage et du Léon pour les années à venir !

La cérémonie des Game Awards 2025 vient de se terminer, laissant derrière elle un champ de bataille couvert d’annonces épiques et de trailers explosifs. Cette année, les développeurs n’ont pas fait dans la dentelle et ont dévoilé une avalanche de projets pour les trois prochaines années. Voici un aperçu des titres qui ont le plus fait parler, entre retours très attendus et nouvelles franchises prometteuses.

Remedy reprend le Contrôle (et le Bureau est en vacances)

La surprise la plus tonitruante est venue du studio finlandais Remedy Entertainment. Montant sur scène pour une annonce choc, ils ont dévoilé Control : Resonant, la suite tant attendue de leur succès psychédélique. Grand changement au programme : vous n’incarnez plus Jesse Faden, mais son frère, parti à sa recherche. Cette aventure semble cette fois nous faire quitter les couloirs surréalistes du Bureau of Control pour des horizons encore inconnus. Sortie prévue en 2026.

Capcom, machine à annonces bien huilée

Le géant japonais a montré qu’il avait plus d’un tour dans son sac. Ils ont d’abord relancé la machine Pragmata avec un nouveau trailer détaillant enfin son gameplay. On y contrôle un duo improbable formé d’un astronaute robotique et d’un enfant androïde, hackant et combattant des ennemis dans un univers visuellement unique. La date est enfin fixée : avril 2026.

Mais Capcom ne s’est pas arrêté là. Ils sont revenus sur scène plus tard pour faire hurler de joie les fans de rétro avec Mega Man : Dual Override, un retour aux sources en 2D classique qui sent bon les années 90. Patience cependant, le Blue Bomber ne reviendra qu’en 2027.

Tomb Raider : une double dose de Lara Croft

Les amateurs d’aventures archéologiques ont été gâtés avec une double annonce. D’un côté, une nouvelle aventure originale, Tomb Raider : Catalyst, qui promet d’emmener Lara aux quatre coins du globe pour une nouvelle quête prévue en 2027. De l’autre, une surprise de taille : un remake du tout premier jeu, baptisé Tomb Raider : Legacy of Atlantis. Décrit comme une « relecture » du classique de 1996, il est confié aux talentueux développeurs de Flying Wild Hog (Shadow Warrior) pour unesortie en 2026.

Les autres pépites de la soirée

La soirée a également réservé d’autres surprises de choix. Resident Evil : Requiem a enfin montré le visage de son autre protagoniste, Leon S. Kennedy, dans un trailer action où les roundhouses semblent être au rendez-vous. Le jeu confirme sa sortie pour février 2026.

Du côté des jeux de rôle, un nouveau venu tente de redorer le blason de la licence Donjons & Dragons après le récent fiasco de Dark Alliance. Intitulé WARLOCK, il s’agit d’une aventure en solo à la troisième personne, avec la participation vocale de Tricia Helfer. Sortie ciblée : 2027.

Enfin, pour combler les fans de la saga Yakuza / Like a Dragon, une équipe créative issue de la franchise prépare Gang of Dragon. Bien que les détails soient encore maigres, le titre promet déjà de gratter la même démangeaison pour les combats de rue survoltés et les drames urbains poignants.

Une chose est sûre : les Game Awards 2025 ont brillamment joué leur rôle de vitrine de l’avenir du jeu vidéo. Le calendrier 2026-2027 s’annonce d’ores et déjà chargé, varié, et particulièrement excitant. Prévoyez dès maintenant de l’espace sur vos disques durs… et dans vos agendas.

