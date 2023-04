Les Chinois sur la Lune avant les Américains avec cette technologie ?

La Chine poursuit ses évaluations de la valeur du sol lunaire afin de réaliser une habitation sur la lune. Selon les dernières informations, le pays travaille sur des plans pour utiliser les matériaux existants sur la lune avec des imprimantes 3D.

La première année de la pandémie a permis à la République populaire de recevoir son premier échantillon de sol lunaire lors de la mission Chang’e 5, ce qui a permis aux scientifiques et aux astronomes d’étudier le potentiel de la colonisation lunaire.

Les missions Chang’e 6, 7 et 8

Dans un avenir proche, la Chine prévoit de réaliser trois missions supplémentaires, Chang’e 6, 7 et 8, avec pour objectifs de collecter un deuxième échantillon, de cibler le pôle sud de la lune et de chercher des ressources réutilisables. Ces missions permettront d’explorer les ressources que le pays pourrait utiliser à des fins de construction avec l’impression 3D, une méthode choisie pour la mission Chang’e 8. L’étude de la composition minérale et de la disponibilité d’autres ressources donnera aux scientifiques une indication de ce qui pourrait être possible à distance depuis la Terre, permettant au pays de dessiner des plans avant les voyages lunaires plus larges.

Des technologies sans humains

La Chine envisage de développer des technologies où les humains ne seraient pas nécessaires, comme l’impression 3D, permettant ainsi d’assembler des structures habitables avant l’arrivée des personnes. Dans un rapport provenant du journal communiste China Daily (via Reuters), le scientifique de l’Administration nationale de l’espace de Chine, Wu Weiren, a déclaré : « Si nous souhaitons rester sur la lune pendant longtemps, nous devons mettre en place des stations en utilisant les matériaux de la lune elle-même. »

La mission Chang’e 8 et l’intensification du programme spatial Chinois pour la Lune

La mission Chang’e 8 prépare également le lancement d’un robot capable de construire des briques de sol lunaire, ce qui permettra de renforcer l’intensification du programme spatial de la République Populaire de Chine.

La Russie, la NASA et les Chinois se disputent la Lune

Dans un contexte où la Russie a récemment rencontré des difficultés avec Roskosmos, en raison des sanctions imposées par de nombreux gouvernements occidentaux, la Chine continue d’avancer dans ses projets.

La NASA a également élaboré des plans pour l’exploration lunaire dans les années à venir, ce qui promet une compétition intense dans les années à venir. Cependant, pour l’instant, la Chine est en bonne voie pour développer sa colonisation lunaire, qui pourrait changer l’avenir de l’exploration spatiale.