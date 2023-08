Les 7 mots de passe à changer régulièrement pour votre sécurité en ligne

La sécurité de vos informations en ligne ne doit jamais être prise à la légère. Parmi tous vos comptes, certains sont plus sensibles que d’autres. Voici une liste des mots de passe que vous devez souvent changer pour vous garantir une protection optimale.

Il est essentiel de sécuriser vos mots de passe, surtout pour les comptes les plus sensibles. D’autant plus que chaque jour, des milliers de personnes se retrouvent victimes de piratage à cause de codes trop faibles ou trop évidents. Voici les 7 mots de passe que vous devriez changer immédiatement pour renforcer votre sécurité en ligne.

Le mot de passe de votre compte e-mail, à changer régulièrement

L’e-mail ou courrier électronique est l’un des moyens de communication les plus utilisés dans le monde numérique. Il sert à envoyer et à recevoir des messages, des documents et des fichiers divers par l’intermédiaire d’Internet.

Cependant, il est bien plus qu’un simple outil de communication. Il sert souvent de clé d’accès à de nombreux autres services en ligne : réseaux sociaux, de plateformes de streaming, de comptes bancaires ou de services de soins de santé. Presque la majorité des sites web demandent une adresse e-mail pour créer un compte.

C’est également un indispensable pour la réinitialisation des mots de passe. Par conséquent, si un cybercriminel parvient à le pirater, il peut potentiellement avoir accès à tous les services associés à ce compte. Cela peut entraîner un vol d’identité ou des pertes financières.

C’est aussi l’une des raisons pour laquelle il s’agit de l’un des mots de passe à changer fréquemment, en choisissant à chaque fois un code fort et unique. On préconise aussi l’utilisation de la vérification en deux étapes. Elle nécessite une seconde forme d’authentification en plus du mot de passe offrant une protection supplémentaire pour votre compte e-mail.

Votre compte bancaire

Les services bancaires en ligne ont révolutionné la façon dont nous gérons notre argent. Une banque en ligne offre un confort et une flexibilité inégalés, notamment pour :

consulter les soldes ;

réaliser des transactions ;

payer les factures ;

gérer les placements.

Toutefois, cette commodité numérique s’accompagne de risques. Les mots de passe des services bancaires en ligne sont une cible privilégiée pour les cybercriminels, donc, à changer régulièrement. En effet, en cas de cyberattaque, le pirate pourrait potentiellement vider votre compte, effectuer des achats en votre nom, contracter des prêts frauduleux ou même usurper votre identité.

D’où l’intérêt de sécuriser votre compte bancaire en ligne avec un mot de passe robuste. Idéalement, ce mot de passe devrait être une combinaison aléatoire de lettres (majuscules et minuscules), de chiffres et de caractères spéciaux, qui ne peut être facilement devinée.

Il est également recommandé de ne jamais l’enregistrer sur un ordinateur ou un téléphone mobile non sécurisé.

Changer fréquemment les mots de passe des comptes de soins de santé

Avec la digitalisation du secteur de la santé, de plus en plus d’informations sensibles sont stockées et échangées en ligne. On y trouve d’ailleurs de nombreuses informations, à savoir :

les dossiers médicaux électroniques ;

les rendez-vous médicaux ;

les prescriptions ;

les résultats de tests ;

les informations d’assurance ;

les données de paiement.

Ces informations sont non seulement personnelles, mais elles sont aussi très sensibles. Un accès non autorisé à ces données peut entraîner des conséquences graves, allant de la violation de la vie privée à la fraude à l’assurance, en passant par le vol d’identité.

Ces mots de passe sont à changer sans plus attendre. Il est conseillé aussi d’activer la double authentification si elle est disponible pour renforcer la sécurité de votre compte. De cette manière, vous pouvez veiller à ce que vos informations de santé restent confidentielles et sécurisées.

Vos comptes professionnels

Votre messagerie d’entreprise, vos plateformes de collaboration ou vos systèmes internes de gestion sont une cible privilégiée pour les cybercriminels. Ces comptes contiennent souvent une mine d’informations sensibles et stratégiques, tant sur l’entreprise que sur ses employés, ses clients ou ses partenaires. D’où l’intérêt d’optimiser la sécurité de votre compte. Pour ce faire, vos mots de passe sont à changer de manière régulière.

Un accès non autorisé à ces comptes peut permettre aux pirates informatiques de pénétrer le réseau de l’entreprise et de lancer des attaques plus larges. Un mot de passe faible ou compromis sur un compte professionnel peut donc avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour l’individu concerné, mais aussi pour l’ensemble de l’organisation.

C’est pourquoi il est crucial de protéger vos comptes professionnels avec des clés de sécurité forts. Il est également recommandé de ne jamais utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes professionnels.

L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe se révèle être aussi une solution très pratique pour une protection renforcée de votre compte. Cet outil intègre plusieurs fonctionnalités indispensables pour une bonne gestion de vos codes de sécurité.

Les mots de passe pour les comptes scolaires, à changer plus souvent

Les mots de passe de vos comptes scolaires, qu’ils soient liés à une école, une université ou une plateforme d’apprentissage en ligne, sont à changer absolument pour une sécurité optimale. En fait, ils contiennent souvent des informations précieuses.

Celles-ci peuvent inclure des données personnelles, des notes scolaires, des travaux d’étudiants, des informations de paiement pour les frais de scolarité ou même l’accès à des ressources pédagogiques payantes.

Un mot de passe compromis sur un compte scolaire peut entraîner une violation de la vie privée et un vol potentiel d’identité. Il peut également donner accès à des cybercriminels, à des ressources de valeur.

Par conséquent, il est essentiel de sécuriser vos comptes scolaires avec des codes plus sûrs. Il est par ailleurs recommandé de changer ces mots de passe et de ne jamais les partager, même avec des amis proches.

Les mots de passe des services de vente au détail et de diffusion en continu

Les services de vente au détail en ligne et les plateformes de streaming sont devenus une partie intégrante de notre vie quotidienne. Que ce soit pour faire du shopping, regarder des films ou écouter de la musique, ces services nous offrent un confort et une commodité inégalés.

Ces comptes contiennent souvent des informations personnelles et financières, comme votre adresse, vos préférences de consommation et les détails de votre carte de crédit. C’est la raison pour laquelle ils entrent dans la liste des mots de passe à changer. De plus, ils sont les cibles des cybercriminels.

Pour éviter les cyberattaques, il est essentiel de bien les protéger avec un mot de passe complexe. Outre le fait d’utiliser des mots de passe pas facile à deviner, il est conseillé de ne pas enregistrer les détails de votre carte de crédit sur ces sites. L’utilisation de services de paiement sécurisés aide aussi à minimiser les risques.

Le mot de passe des applications de rencontres, à changer impérativement

Parmi la liste des mots de passe à changer absolument, ceux des applications de rencontres ne sont pas à oublier. Ces plateformes ont transformé la façon dont nous rencontrons de nouvelles personnes et établissons des relations. Toutefois, elles contiennent des informations personnelles sensibles. On peut citer entre autres votre nom, votre âge, votre emplacement, vos photos et vos préférences de rencontre.

Un accès non autorisé à ces comptes expose à une violation de la vie privée, du harcèlement ou même du vol d’identité. En outre, un pirate informatique pourrait usurper votre identité sur l’application de rencontres et agir en votre nom. Cela aura certainement des conséquences désastreuses.

Par conséquent, il est essentiel de bien protéger vos comptes sur les applications de rencontres. Pour ce faire, la première étape consiste à utiliser un mot de passe de qualité. N’oubliez pas non plus de changer régulièrement vos mots de passe et d’activer la double authentification si elle est disponible.

Il est conseillé de faire preuve de prudence lors de la divulgation d’informations personnelles sur ces applications. En cas de comportement suspect, il est important de le signaler à l’administrateur de la plateforme sans tarder.