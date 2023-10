Leak sur le OnePlus 12 : vers une caméra avec un zoom nettement amélioré ?

Le leak sur le OnePlus 12 annonce une caméra périscope qui va révolutionner le domaine des smartphones. Par ailleurs, les rumeurs se multiplient, suscitant l’anticipation chez les amateurs de technologie. La source fiable, Digital Chat Station sur Weibo, a partagé des détails intrigants concernant cet appareil.

Leak sur le OnePlus 12 : une triple caméra innovante

D’après le leak sur le OnePlus 12 présente un système de triple caméra à l’arrière. La grande nouveauté annonce l’arrivée d’un périscope.

En plus de cela, on retrouve un objectif principal et ultra-large. Sachez que chaque caméra offre des spécifications précises, offrant un aperçu des performances exceptionnelles à venir.

Les détails techniques des caméras

Déjà, le leak sur le OnePlus 12 annonce une caméra principale sera un capteur IMX966 de 50 MP, surpassant celui du OnePlus 11. En parallèle, l’objectif ultra-large sera une lentille de 48 MP, promettant des clichés impeccables.

Par ailleurs, la tendance des lentilles périscope avec un zoom optique 3X ou 3,5X est au cœur de l’industrie. Le OnePlus 12 ne fait pas exception, avec une caméra périscope projetée à ~3X et 64 MP. En somme, ce choix garantit des photos de qualité, même dans des conditions de basse lumière.

L’équilibre fin entre qualité et distance

Le choix d’un zoom ~3X implique une perte de capacité de zoom à longue distance. Des marques telles qu’OPPO et HUAWEI l’ont prouvé, surtout par rapport à un zoom ~5X.

Toutefois, cette approche offre un excellent zoom en basse lumière et une qualité de zoom à longue distance respectable.

Les attentes des passionnés de technologie

Avec ce leak sur la caméra périscope du OnePlus 12, les amateurs de technologie sont impatients de découvrir ses performances.

En effet, cette innovation promet une expérience photographique exceptionnelle, suscitant l’enthousiasme dans le monde des smartphones.

Possibles Éditions et Couleurs

Les fuites suggèrent également que le OnePlus 12 sera disponible en blanc, avec un élégant dos en verre brillant. Ces révélations renforcent l’anticipation, offrant un aperçu des choix de conception et de style du prochain téléphone OnePlus.

Excitation croissante

En résumé, le leak sur la caméra et les spécifications intrigantes du OnePlus 12 suscitent l’enthousiasme parmi les passionnés de smartphones. Les fuites sur son design ajoutent à l’anticipation générale. L’attente pour ce téléphone prometteur ne cesse de croître, promettant une expérience exceptionnelle aux utilisateurs du monde entier.