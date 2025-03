Le succès des films de Gene Hackman explose sur Netflix

La mort récente de Gene Hackman a ravivé l’intérêt du public pour ses films. Cet acteur légendaire, doublement oscarisé, a marqué des générations avec des rôles inoubliables.

Aujourd’hui, son immense filmographie mérite d’être redécouverte, notamment par ceux qui ne l’ont jamais vu à l’écran. Certains spectateurs, nés après sa retraite en 2004, découvrent seulement maintenant l’étendue de son talent.

Hackman a tourné dans de nombreux films qui vont de classiques incontournables à des productions plus modestes. Même dans des films jugés moyens comme « Superman IV : La quête de la paix« , son talent transparaît toujours. Des chefs-d’œuvre tels que « The French Connection », « Unforgiven » et « Hoosiers » figurent parmi ses performances les plus marquantes. Mais peu importe par où commencer, chaque film avec Hackman vaut le détour.

Les abonnés aux plateformes de streaming peuvent avoir des difficultés à trouver ses films. Actuellement, Netflix ne propose que deux films de Gene Hackman, un chiffre bien maigre pour une telle légende. Heureusement, parmi ces deux œuvres, l’une s’impose comme un succès retentissant.

« Runaway Jury » cartonne

D’après FlixPatrol, « Runaway Jury » s’est hissé à la huitième place des films les plus populaires sur Netflix. Il se place juste derrière « Venom: The Last Dance« et devant « Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves ». L’autre film disponible, « Under Suspicion », n’a pas rencontré le même engouement.

Sorti en 2003, « Runaway Jury » est l’adaptation d’un thriller juridique de John Grisham. Le film se distingue par un duo d’acteurs légendaires : Gene Hackman et Dustin Hoffman. Ces deux monstres sacrés du cinéma ont partagé un appartement dans les années 1960 et ont étudié ensemble au Pasadena Playhouse. Pourtant, ce film est leur seule collaboration à l’écran.

Dans « Runaway Jury », Hackman incarne un consultant de jury corrompu, manipulant le système judiciaire pour servir les intérêts des grandes entreprises. Face à lui, Dustin Hoffman joue un avocat militant, déterminé à obtenir justice pour une veuve dont le mari a été victime d’une fusillade. John Cusack, quant à lui, interprète un juré qui, contre toute attente, se retrouve au centre d’une affaire aux enjeux colossaux.

Le scénario, écrit par Brian Koppelman, David Levien, Rick Cleveland et Matthew Chapman, mêle habilement tension et manipulation. L’histoire captive par son rythme et son dialogue percutant. Elle offre une confrontation magistrale entre Hackman et Hoffman.

Un film à voir absolument pour les fans de Hackman

Bien que « Runaway Jury » ne soit pas le film le plus marquant de la carrière de Hackman, il reste un thriller efficace et captivant. La performance de l’acteur y est magistrale, ce qui rappelle pourquoi il est considéré comme l’un des plus grands acteurs de son époque. Son charisme, son intensité et son jeu nuancé font de ce film une œuvre à découvrir ou à revoir.

Si vous êtes abonnés à Netflix, ne manquez pas cette occasion de redécouvrir Gene Hackman !

