Venom: The Last Dance, tout sauf de la danse

« Venom : The Last Dance » fait partie des sorties les plus attendues de 2024. Le projet suscite beaucoup d'anticipation parmi les fans de superhéros et de comics. Cette nouvelle aventure d'Eddie Brock et de son symbiote alien mêle action, suspense et drame. En voici tous les détails.

Un film d'alien et d'antihéros plus qu'attendu

Très attendu des fans d'aliens et d'antihéros, « Venom : The Last Dance » marque le retour du duo détonant formé par Eddie Brock et Venom. Après le succès des précédents volets, cette suite promet de plonger plus profondément dans la relation complexe entre le journaliste déchu et le parasite qui vit en lui. Pour les néophytes, le premier volet de la trilogie fut réalisé par Ruben Fleischer. Cette adaptation cinématographique tirée d'un méchant de la saga Spiderman fut un franc succès auprès du public à sa sortie en 2018.

En 2021, le binôme formé par le terrien et le symbiote extra-terrestre revient sur grand écran encore plus explosif avec « Venom 2 : ça va être un carnage ». Ce projet d'Andy Serkis fut également jubilatoire. Pour ce nouvel épisode, la réalisatrice Kelly Marcel parle de… dernière danse ! Ce qui laisse imaginer qu'il n'y aura plus de suite pour la trilogie. En tout cas, « Venom: The Last Dance » est prévu pour sortir dans les salles de cinéma début octobre. Après le lancement aux États-Unis, le film débarquera un peu partout ailleurs dans les salles sombres.

Dernière chorégraphie vers la rédemption d'Eddie Brock ?

La bande-annonce officielle dévoilée récemment a déjà laissé entrevoir l'intensité dramatique et les scènes d'action explosives qui attendent les spectateurs. Cet épisode s'annonce plus divertissant, mais qui suscite également la réflexion. Le film intrigue sur le poids des décisions et des sacrifices imposés par la lutte contre le mal.

Dans « Venom : The Last Dance », Eddie Brock tente de reconstruire sa vie après les événements tumultueux des films précédents. Malgré ses efforts pour mener une existence normale, il reste indissociablement lié à Venom. Ce dernier a laissé en lui des instincts meurtriers qui menacent constamment de reprendre le dessus. Leur coexistence difficile est mise à l'épreuve lorsque de nouveaux ennemis surgissent.

Un adversaire invincible et une ambiance de chaos

Pour ce troisième volet, un nouvel antagoniste, encore plus puissant que les précédents, fait son apparition. Il force Eddie et Venom à unir leurs forces de manière inédite. Ce mystérieux méchant impitoyable dévoile au grand jour des secrets enfouis et pousse Eddie à faire des choix difficiles. Ces révélations influenceront leur futur commun et leur perception de leur propre identité.

Le récit se déroule sur fond de chaos urbain, où Eddie et Venom naviguent avec défiance à travers une ville au bord de l'effondrement. La dynamique entre le symbiote et son hôte devient de plus en plus volatile, et remet en question leur fragile alliance. Ce périple inattendu vers la découverte de soi et la survie apporte une profondeur émotionnelle rare dans les adaptations de superhéros.

Un casting encore plus riche qu'avec les précédents volets

Tom Hardy en tête d'affiche de « Venom: The Last Dance »

Le casting de « Venom: The Last Dance » comprend plusieurs talents hollywoodiens confirmés. De nouvelles têtes prometteuses arrivent également dans la distribution. Tom Hardy reprend le rôle principal. Une fois de plus, l'acteur britannique de 47 ans offre une performance intense et nuancée. À travers ce sombre personnage 2-en-1, il démontre sa capacité à incarner le paradoxe entre la vulnérabilité humaine et la colère brute de Venom.

Avant de se glisser sous la peau d'Eddie Brock, Tom Hardy a joué dans « Inception » de Christopher Nolan. Sa filmographie compte aussi des succès cinématographiques tels que « Mad Max: Fury Road« , « Legend » ou « Bronson ». Ce comédien à l'immense talent est passé par le petit écran où il jouait dans la minisérie « Frères d'armes » produite par Steven Spielberg et Tom Hanks. Saviez-vous pourquoi Tom Hardy et Charlize Theron se détestaient sur le tournage de Mad Max ?

Une belle brochette de stars de l'écran dans la distribution

Déjà vue dans le second volet de Venom, Michelle Williams interprète à nouveau Anne Weying, ex-femme d'Eddie. Cette fois, son personnage apporte une dimension supplémentaire à l'histoire. L'actrice principale du biopic « My Week with Marilyn » campe une brillante avocate aux cheveux blonds qui fait office de point d'ancrage moral d'Eddie. Anne sert aussi de catalyseur pour des retournements de situation imprévus.

Les rumeurs indiquent aussi la présence de Woody Harrelson dans un rôle clé. Après son aperçu dans les scènes post-crédits du volet précédent, son interprétation du redoutable Cletus Kasady alias Carnage pourrait bien marquer un tournant décisif dans cet épisode. Des acteurs supplémentaires, dont les noms restent gardés secrets, devraient également rejoindre ce casting explosif.

Les voix françaises restent les mêmes dans l'ensemble

Pour la version française de « Venom: The Last Dance », les voix emblématiques reviennent pour assurer une continuité parfaite. Philippe Valmont prête à nouveau sa voix grave et imposante à Tom Hardy. De même, Barbara Kelsch continue de doubler Michelle Williams, apportant chaleur et conviction au rôle d'Anne Weying.

Si la présence de Woody Harrelson se confirme, on pourrait attendre Bernard Gabay dans la peau vocale de Cletus Kasady. Les doublages français jouent un rôle crucial en maintenant l'authenticité des performances tout en améliorant l'accessibilité pour le public francophone.

Toute une équipe de rêve pour donner vie à ce projet

Kelly Marcel et son équipe auraient commencé à peaufiner chaque détail de cette suite de la trilogie, dès la sortie du précédent volet. La phase de préproduction a commencé dès la confirmation du projet par Sony en 2021. L'équipe a consacré des mois à la préparation des décors, aux essais de costumes et à la répétition des scènes clés pour garantir une exécution fluide lors du tournage principal.

Le tournage de « Venom: The Last Dance » a effectivement débuté en juin 2023 dans la région de Murcie, Carthagène, en Espagne. Les scènes ont été mises en boîte dans le parc régional de Calblanque. La production est prise en charge par Columbia Pictures. Le studio américain appartenant à la firme japonaise Sony se donne la main à Marvel Entertainment et Tencent Pictures. Ce partenariat tripartite garantit des ressources substantielles et un engagement envers la qualité artistique. Les spectateurs ont la promesse d'une expérience cinématographique mémorable.

Une histoire pleine d'entrain au retournement dramatique

Chaque scène de « Venom: The Last Dance » est née de l'imagination de Kelly Marcel. Ce nom est d'ailleurs synonyme d'un travail scénaristique exceptionnel dans l'industrie cinématographique hollywoodienne. Il faut noter que cette actrice de talent et réalisatrice hors pair a déjà coécrit le précédent opus. Avec une plume capable de jongler entre les dialogues percutants et les scènes d'action intenses, son écriture promet de maintenir l'équilibre délicat entre drame humain et aventures héroïques.

Dans ce troisième et dernier épisode, Eddie et Venom sont en cavale. Chacun d'eux est traqué par ses semblables. Alors que l'étau se resserre, le duo doit prendre une décision dévastatrice qui annonce la conclusion des aventures d'Eddie et de Venom. Pour que tout cela prenne forme, Kelly Marcel est accompagnée d'un groupe de talentueux écrivains. Elle compte parmi l'assistance Jeff Pinkner et Scott Rosenberg. Ces deux apportent une richesse narrative et une profondeur caractéristique à l'intrigue. Ensemble, tous ont conçu un récit qui se veut captivant et plein de suspense.

Musique et effets spéciaux ultra professionnels

La musique du film sera composée par Ludwig Göransson, connu pour ses compositions envoutantes et immersives. Ses travaux précédents, notamment pour « Black Panther » et « Mandalorian », témoignent de sa capacité à créer une atmosphère sonore unique qui renforce la narration visuelle.

Les effets spéciaux sont confiés à Industrial Light & Magic (ILM), l'une des sociétés les plus prestigieuses en matière d'effets visuels. Leur expertise assure des séquences visuellement époustouflantes et crédibles, indispensables pour un film de cette envergure. Avec un budget colossal estimé à plus de 100 millions de dollars, « Venom: The Last Dance » se positionne comme une superproduction.

Faire mieux que les deux précédents films

Venom 1 et 2 ont été mieux reçus par le public que par les critiques. Les cinéphiles ont été sensibles à l'interprétation de Tom Hardy. Les fans ont particulièrement apprécié l'humour et la dynamique entre Eddie Brock et Venom. Ces deux volets ont été acclamés par diverses instances influentes dans le milieu du septième art.

MTV Movie + TV Awards 2019 a même nominé « Venom 2 » pour le meilleur baiser au cinéma. Ce fut une étreinte entre Tom Hardy (Eddie Brock/Venom) et Michelle Williams (Anne Weying). Puis, pour sa part, le second volet a fait des vagues dans Tomato Awards 2021 et Critics' Choice Super Awards 2021. Vous l'aurez déjà remarqué, ces deux films n'ont pas reçu de récompenses majeures.

« Venom: The Last Dance » vise l'oscar

Kelly Marcel doit décrocher au moins un Oscar pour un impact significatif dans l'univers des films de superhéros. Au moins, Venom aura sa revanche sur Spiderman qui a déjà remporté deux statuettes. En 2005, le long-métrage sur l'homme-araignée obtient le prix pour les meilleurs effets visuels. Les honneurs reviennent à John Dykstra, Scott Stokdyk, Anthony LaMolinara et John Frazier.

Dans un tout autre registre, « Spiderman: Into the Spider-Verse » (2018) est consacré meilleur film d'animation. La victoire fut pour les réalisateurs Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman et les producteurs Phil Lord et Christopher Miller. Ce film a été apprécié pour son animation révolutionnaire et son approche innovante de l'univers Spider-Man. Il introduit le concept du multivers et plusieurs versions de Spiderman. Bref, son pire adversaire, Venom a du pain sur la planche !

