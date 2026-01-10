Le remake live-action de Raiponce se précise, les deux protagonistes se dévoilent !

Préparez vos plus belles lanternes ! Après des années de rumeurs, Disney a enfin choisi ses stars pour le remake live-action tant attendu de Raiponce.

Teagan Croft (Titans) prêtera sa chevelure d’or à l’intrépide princesse, tandis que Milo Manheim (Zombies) endossera le rôle du séduisant Flynn Rider. La magie opère, l’aventure se précise ! Et vous, êtes-vous prêts à grimper à la tour pour cette nouvelle version ?

Raiponce en prises réelles : Disney a trouvé ses stars !

Le remake en live-action de Raiponce (Tangled) ne tourne plus autour du pot : Disney vient d’annoncer les deux acteurs qui incarneront le duo iconique. Après des années de spéculations des fans et une brève pause due aux résultats mitigés de Blanche-Neige, le projet reprend vie avec de nouveaux visages. Préparez-vous à voir la tour et la fameuse chevelure blonde sous un nouveau jour.

Qui sont les nouveaux Raiponce et Flynn Rider ?

C’est officiel : Teagan Croft, connue pour son rôle de Raven dans la série Titans, endossera la robe de la princesse aux longs cheveux d’or. À ses côtés, Milo Manheim, star des films Zombies de Disney Channel, campera le charismatique voleur Flynn Rider. Ils succèdent ainsi à Mandy Moore et Zachary Levi, qui avaient prêté leurs voix au dessin animé de 2010. Le choix s’est fait après des essais en décembre, montrant que Disney mise sur des talents émergents pour cette nouvelle aventure.

Disney officialise le casting du live-action de Tangled 🎬



Teagan Croft sera Raiponce, Milo Manheim en Flynn Rider.



Pourquoi ce choix surprenant ?

Contrairement aux remakes précédents qui misaient sur des stars établies comme Gal Gadot ou Emma Stone, Disney a opté ici pour des visages moins mainstream. Teagan Croft, bien que chérie des fans de super-héros, et Milo Manheim, idole du public ado de Disney Channel, apportent une fraîcheur certaine. Cette stratégie rappelle que le studio cherche peut-être à capturer une nouvelle génération, tout en réduisant l’ombre portée de célèbres prédécesseurs. Leurs chemins sont tracés pour devenir les nouvelles têtes d’affiche du studio.

Le film peut-il reproduire le succès de Lilo & Stitch ?

Le pari est audacieux, mais pas impossible. Si le remake de Blanche-Neige a déçu au box-office, celui de Lilo & Stitch a, au contraire, franchi le milliard de dollars en 2025. C’est ce succès que l’équipe de Raiponce espère répliquer, dépassant les 582 millions de dollars du film d’animation original. Avec une équipe créative composée de Michael Gracey (The Greatest Showman) à la réalisation et de Jennifer Kaytin Robinson au scénario, les fondations semblent solides pour transformer ce conte en un spectacle enchanteur et rentable.

Qui incarnera la terrible Mère Gothel ?

Avec les rôles titres attribués, la question brûlante est désormais : qui jouera la méchante mythique, Mère Gothel ? Des rumeurs ont évoqué Scarlett Johansson. Mais le casting des deux jeunes protagonistes laisse penser que Disney pourrait continuer dans la lignée des talents moins connus. Ce choix stratégique déterminera une grande partie de la dynamique et de la tension du film. L’attente commence.

Quand pourrons-nous voir le film ?

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée. Le prochain remake en live-action sur la liste de Disney est Moana, attendu pour le10 juillet 2026. L’annonce de ce casting principal est cependant un signal fort. Raiponce devrait être le prochain projet à obtenir une date de sortie officielle, poursuivant ainsi la stratégie du studio de réimaginer ses classiques modernes. L’aventure en prises réelles de Raiponce et Flynn est sur les rails, et elle promet déjà de faire jaser.

