Comment regarder les films Lilo & Stitch dans l’ordre avant le live action ?

En termes de belles amitié, l’une des franchises phares de Disney c’est l’histoire de Lilo & Stitch. Dans cet article, nous explorerons l’univers enchanteur de Lilo et Stitch en vous guidant à travers l’ordre de visionnage des films et séries d’animation.

Découvrez comment suivre les aventures de ces héros Disney, des origines de leur amitié aux nouvelles à leurs histoires captivantes!

Lilo & Stitch (2002)

Le film Lilo & Stitch présente l’histoire de Stitch, un extraterrestre fugitf portant le numéro 626, et Lilo, une jeune fille hawaïenne élevée par sa sœur Nani après la mort de leurs parents. Le film, sorti il y a vingt ans, est salué pour sa représentation et son histoire touchante sur la famille. La chanson « Aloha ‘Oe », symbole d’Hawaï, devient un élément clé de la franchise, incarnant l’espoir et la connexion entre les personnages. C’est le premier volet présentant des ces personnages Disney.

Lilo & Stitch 2 : Stitch a un problème

Ensuite, quiconque a grandi dans les années 90 et 2000 se souvient du grand nombre de suites en direct-to-video des films Disney. Et l’une des plus surprenantes est Lilo et Stitch 2 : Stitch a un problème, sortie en 2005.

Le film explore un dysfonctionnement de Stitch qui n’a pas été rectifié avant l’arrestation de son créateur, Jumba. Cette situation est grave puisqu’il pourrait potentiellement le tuer. Le film met de nouveau à l’épreuve la relation émotionnelle entre Lilo et Stitch. On y retrouve la chanson « Aloha ‘Oe » symbolisant encore une fois que, quoi qu’il arrive, cette famille restera unie.

Stitch ! Le Film

Ensuite, si Stitch était l’expérience 626, que dire des autres 625 ? C’est ainsi que le film Stitch! The Movie constitue une suite intéressante des deux premiers films. Sorti en vidéo en 2003, un an après la sortie du premier film au cinéma, c’est en fait un pilote servant a présenté la série à venir Lilo et Stitch : The Series.

Dedans, toutes les autres expériences de Jumba ont été libérées sur l’île. Il incombe alors à Lilo et Stitch de les retrouver, de leur apprendre l’esprit d’Ohana et de leur trouver une place sur l’île. Pendant ce temps, le méchant du premier film, Gantu, collabore avec l’ancien partenaire de Jumba, Hämsterviel, pour s’emparer de toutes les expériences à des fins malveillantes.

On y voit les premiers cousins de Stitch comme 625, qui aime les sandwiches (Reuben), et l’expérience 221, portant le nom de Sparky.

Lilo & Stitch : La Série

Par la suite, Lilo & Stitch : La Série suit le duo alors qu’ils découvrent les différents autres cousins de Stitch. En plus d’avoir un super générique de début, cette série est également très amusante a regardé. Elle introduit une grande variété d’expériences. Et ils ont tous des capacités intéressantes.

L’expérience la plus marquante dedans, c’est 624, alias Angel ! Elle a la capacité de rendre les expériences maléfiques en chantant. Elle ressemble à Stitch et est de couleur rose. Diffusée de 2003 à 2006 pour un total de 65 épisodes.

Un des éléments les plus intéressants au cours de la série, ce sont les quatre croisements avec d’autres émissions animées de Disney. Il y a Kim Possible, The Proud Family, American Dragon : Jake Long, et Recess.

Ces épisodes mettent en scène Stitch envahissant des scènes de divers films de la Renaissance Disney. Cela fait effectivement de toutes ces séries, ainsi que de leurs dérivés, une partie d’un univers interconnecté.

Leroy et Stitch

Sinon, après Lilo & Stitch : La Série on a Leroy & Stitch en 2006. Ce film explore le fait que Lilo et Stitch ont réussi a rassemblé toutes les expériences et leur offrir un foyer.

Il est alors temps pour Stitch de retourner dans l’espace. Mais les choses ne se passent pas aussi bien puisque le méchant Hämsterviel a contraint Jumba à créer une nouvelle expérience pour lui, qu’il nomme Leroy.

C’est l’alter égo maléfique de Sticth puisqu’il est rouge. Il rassemble toutes les expériences restantes pour tenter de les détruire, mais Stitch et ses amis sauvent la situation et, à la fin, célèbrent comme une grande ohana.

La chanson qui a commencé la série avec la scène la plus émotionnelle est maintenant utilisée dans un moment de victoire héroïque. Leroy et Stitch met également fin à la partie originale de la franchise Lilo et Stitch, avec Lilo comme principale humaine et l’action se déroulant à Hawaï.

Stitch & Ai

Stitch était un personnage si populaire pour Disney qu’en quelques années, il a eu droit à une série dérivée se déroulant dans d’autres parties du monde. C’est pourquoi on a eu droit à Stitch & Ai sur le petit écran par la suite.

Cette série de courte durée, avec seulement 13 épisodes, est un Donghua produit en anglais qui se déroule en 2016, après les événements de Leroy & Stitch. La série est un spin-off animé en Chine qui voit Stitch devenir le compagnon d’une jeune fille chinoise nommée Wang Ai Ling, dans une configuration similaire à celle de l’original Lilo et Stitch.

Elle déplace également le conflit de la franchise des autres expériences vers d’autres factions extraterrestres, car Stitch doit maintenant combattre les factions Jaboodies et Woolagongs, qui veulent le transformer en arme de destruction massive.

Là se concentre sur la culture et la mythologie chinoises. Ai vit dans les montagnes et, après avoir perdu ses parents, souhaite y rester. Cependant, sa tante Daiyu la poursuit sans relâche pour l’emmener en ville et en faire une « vraie dame », comme elle essaie de le faire avec sa sœur Jiejie.

Stitch !

Pour suivre, Stitch! est le premier spin-off qui déplace l’intrigue de la série d’Hawaï au Japon et a été diffusée de 2008 à 2010. Il y a même eu deux films d’animation sortis, l’un en 2011 et l’autre en 2012. Dedans Stitch rencontre Yuna et on y voit également le retour de Jumba et Pleakley.

La série établit que Stitch et Lilo se sont séparés après que Lilo soit allée à l’université, et lorsqu’ils étaient censés se retrouver sur la plage des années plus tard, Lilo était en retard parce que Nani était en train d’avoir un bébé. Stitch pensait que Lilo l’avait oublié, mais à la fin, les deux se retrouvent.

C’est une belle conclusion de leur histoire. Peu importe la distance qui les sépare, Lilo et Stitch ont un lien familial qui les ramènera toujours l’un vers l’autre. Même s’ils commencent de nouveaux chapitres dans leur vie, il ne s’agit que d’une question de temps avant qu’ils ne se rencontrent à nouveau.

Lilo & Stitch (Remake en live-action 2025)

Enfin, le remake en live-action du film d’animation bien-aimé de 2002 est sorti. Dean Fleischer Camp est sélectionné comme réalisateur. Chris Kekaniokalani Bright réécrivant le scénario remet Chris Sanders en tant que voix-off de Stitch.

Lilo est jouée par Maia Kealoha . Sydney Agudong apparaîtra en tant que sœur aînée de Lilo, Nani. Et Kaipo Dudoit a pris le rôle de David Kawena. En effet, l’acteur original Kahiau Machado ait été remplacé en raison de son utilisation passée d’une insulte raciale.

Le casting comprend des novices d’Hollywood. Mais quelques visages familiers sont là comme Zach Galifianakis (Dr. Jumba Jookiba), Billy Magnussen (Agent Pleakley), Courtney B. Vance (Cobra Bubbles) et Tia Carrere, qui a initialement prêté sa voix à Nani dans la franchise mais qui interprétera maintenant la travailleuse sociale Mrs. Kekoa.

