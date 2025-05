8 chefs-d’œuvre de Disney oubliés à revoir

Quand Disney a décidé de se tourner vers les live-action, ils ont complètement oublié certains de leurs plus beaux chef-d’œuvres. Or, c’est un vrai gachi car la plupart de ces longs métrages sont vraiment superbes.

Tant au niveau de l’histoire que des fabuleux dessins qu’ils montrent, en vous les énumérant, vous serez sans doute empreint de nostalgie pour certains. Et pour d’autres, cela peut s’avérer être de véritables découvertes.

Frères des ours

Disney a sorti des classiques qui méritent autant l’attention du public que leurs productions les plus célèbres. Et parmi eux, il y a Frères des ours ou Brother Bear en anglais. Dedans, Joaquin Phoenix incarne Kenai, dont le frère a été tué par un ours. Condamné alors à se transformer en cette bête par les esprits de la nature, il va apprendre à connaître la vie d’une autre manière.

Par ailleurs, il va même se voir affublé d’un nouveau petit frère ours qui poursuivra l’aventure avec lui. Magnifiquement bien animé et abordant des thèmes profonds comme la spiritualité, la fraternité et la tolérance, c’est un très beau Disney.

La planète au trésor

Ensuite, La Planète au trésor est aussi un chef-d’œuvre Disney oublié. C’est une adaptation de science-fiction du roman L’île au trésor. Il suit les aventures du jeune Jim Hawkins. Quittant sa mère pour partir trouver le plus fabuleux des trésors pirate de l’univers avec son ami le professeur Dr. Delbert Doppler.

Le film conserve un style type XVIIème siècle alors que cela se déroule dans l’espace. Cela donne alors une fusion visuellement stupéfiante de mondes complètement différents, voilà pourquoi c’est une magnifique réalisation Disney.

Atlantide, l’Empire perdu

Par la suite, Atlantide : L’Empire perdu vient s’ajouter à la liste des chefs-d’œuvres d’animation Disney oubliés du début des années 2000. L’histoire commence avec Milo, un jeune linguiste qui rejoint un groupe d’explorateurs. Ils sont à la recherche de l’île perdue de l’Atlantide.

Ce Disney est dessinée à la main. Il y a de l’action et l’animation en images de synthèse est remarquable. Cependant, le film a fait un flop lors de sa sortie. Sans doute que les critiques étaient un peu trop dures à ce moment- là. Maintenant Disney n’arrive plus à produire de bonnes œuvres. De ce fait, pourquoi ne pas revenir aux classiques ?

A Goofy Movie

En 1995, Goofy ou Bingo a aussi eu droit à son propre film avec son fils Max. Toutefois, seules les personnes qui l’ont vu s’en souviennent, ce qui est bien dommage. Le film raconte l’histoire de Bingo et Max qui partent faire un voyage rocambolesque pour assister à un mega concert.

On y voit la relation père-fils comique et réaliste des deux personnages principaux. Et on y entend une superbe bande-son des années 90.

Bolt

Puis, Bolt est le chien vedette d’une émission de télévision de science-fiction qui s’embarque également dans un voyage pour rejoindre sa maîtresse. Avec John Travolta et Miley Cyrus, le film n’a pas été un succès au box-office. Mais il a été très bien accueilli par la critique.

C’est un très beau Disney montrant l’amitié d’un chien envers sa maîtresse et les nouveaux liens qu’il crée avec des amis qu’il rencontre dont un chat et un hamster.

Meet the Robinson

Pour suivre, basé sur le livre pour enfants A Day With Wilbur Robinson, Meet the Robinsons est l’un des chefs-d’œuvre oubliés les plus inventifs de Disney. L’animation est en 3D comme dans Toys Story, mais c’est très bien comme cela.

C’est le récit de Lewis, un jeune orphelin et inventeur qui veut retourner dans le passé pour retrouver sa mère. Sauf qu’il rencontre Wilbur, un voyageur temporel qui l’emmène dans le futur. Et là, le jeune garçon y rencontre une famille excentrique.

Princess on ice

Côté film, beaucoup l’ignore mais c’est Disney qui a produit La Princesse des glaces. Dedans on retrouve la regrettée Michelle Trachtenberg dans le rôle de l’héroïne nommée

est sans aucun doute ringard et n’est peut-être pas le film le plus original, mais c’est un film amusant et léger à regarder. L’histoire suit Casey.

Celle-ci désire devenir patineuse artistique professionnelle. Mais en même temps, elle veut poursuivre le rêve de sa mère, qui souhaite qu’elle fasse des études de physique. C’est un Disney tout ce qu’il y a de plus attachant.

Sky High

Enfin, avant que Disney ne s’empare du Marvel Cinematic Universe, ils ont sorti un film de super-héros pour adolescents dénommé Sky High . Le synopsis de l’histoire tourne autour de Will, fils des deux meilleurs super-héros de la Terre.

Sauf que celui-ci ne semble pas avoir de pouvoir. Or, admis au lycée Sky High, où il faut diviser les élèves, sera-t-il un héros cool ou un acolyte dans l’ombre ? C’est à vous de voir la suite. C’est un super film à voir et à revoir.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn