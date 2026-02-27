Préparez vos morphers : le reboot des Power Rangers par Disney a (enfin) trouvé ses stars !

Ça y est, les rumeurs peuvent laisser place à l’excitation ! Le reboot très attendu des Power Rangers pour Disney+ avance à grands pas. Et les premiers noms des potentiels nouveaux héros viennent de fuiter.

Après des années de développement chaotique, le projet piloté par les créateurs de Percy Jackson prend forme. Les fans de la première heure peuvent déjà sortir leurs morphers du placard !

Le reboot des Power Rangers sur Disney+ trouve ses premiers héros : trois Rangers déjà castés ?

Ça y est, le projet tant attendu commence à sortir de l’ombre ! Après des années de rumeurs et de faux départs, le reboot des Power Rangers pour Disney+ se précise sérieusement. Les dernières indiscrétions révèlent que trois des cinq Rangers principaux auraient déjà été choisis. De quoi mettre le feu aux poudres chez les fans de la première heure comme chez ceux qui découvriront la franchise.

Une équipe de choc pour le Red, Blue et Pink Ranger ?

Selon plusieurs sources concordantes, dont Jinsakuu et le site The Legacy of Nerd, le casting serait presque bouclé pour trois couleurs emblématiques. En tête d’affiche, on retrouverait Peyton Elizabeth Lee dans le rôle du Red Ranger. Un choix qui a de quoi surprendre et ravir à la fois, puisqu’il s’agirait d’une femme à la tête de l’équipe, une première depuis Lauren dans Samurai et Amelia dans Cosmic Fury. Les fans de Disney Channel la connaissent bien grâce à ses rôles principaux dans Andi Mack et Doogie Kamealoha, M.D.

À ses côtés, Joel Oulette endosserait le costume du Blue Ranger. L’acteur, qui a récemment prêté sa voix à Thunder dans la série animée Splinter Cell: Deathwatch, n’est pas un inconnu pour la maison Mickey : il incarne Robbie Hood dans la franchise Descendants, un rôle qu’il reprendra dans le prochain Descendants : Wicked Wonderland.

Enfin, Momona Tamada compléterait ce trio de tête en devenant le Pink Ranger. Vous l’avez sans doute remarquée dans le rôle de Ty Lee dans la première saison d’Avatar, le dernier maître de l’air sur Netflix, un personnage qu’elle devrait retrouver pour la saison 2. On a aussi pu la voir dans The Baby-Sitters Club et Les Chroniques de Spiderwick. Autant dire que ce casting puise dans le vivier des talents les plus prometteurs du moment.

Qui sont vraiment ces nouveaux visages de la franchise ?

Si ces informations se confirment, le reboot marquerait un vrai tournant dans l’histoire des Power Rangers. Peyton Elizabeth Lee, forte de son expérience chez Disney, apporterait une dimension de leader charismatique, tout en devenant la troisième femme de l’histoire à porter le casque rouge. Une belle façon de moderniser l’équipe sans en trahir l’esprit.

Joel Oulette, lui, cumule les expériences entre productions Disney et rôles plus dramatiques comme dans Sullivan’s Crossing ou Ma vie avec les Walter Boys. Quant à Momona Tamada, sa filmographie parle d’elle-même : après avoir conquis le public dans l’univers d’Avatar, elle s’est même illustrée dans le jeu vidéo Assassin’s Creed Shadows et la série Happy Face, preuve de sa polyvalence.

Que sait-on des deux Rangers manquants et du méchant ?

Pour l’instant, les rôles de Black Ranger et Yellow Ranger restent à pourvoir. Mais à ce rythme, les annonces ne devraient pas tarder. Côté adversaires, le mystère reste entier. Rita Repulsa, la sorcière extraterrestre bien connue des fans, serait un choix évident, mais rien n’a filtré officiellement. Peut-être que la production nous réserve une surprise de taille…

Ce reboot, confié à Jonathan E. Steinberg et Dan Shotz, les showrunners de Percy Jackson et les Olympiens, promet une toute nouvelle approche. Fini les images d’archives issues du Super Sentai japonais : pour la première fois, toutes les scènes d’action seront intégralement produites à Hollywood, avec des costumes et des effets spéciaux originaux. De quoi offrir une cohérence narrative inédite et, espérons-le, une qualité visuelle au rendez-vous.

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été communiquée, mais ces révélations sur le casting laissent présager une annonce imminente. Les Power Rangers s’apprêtent clairement à faire un retour en force sur nos écrans, et on a hâte de voir la suite.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn