Le Prince de Salina est-il mort ? La fin de le Guépard sur Netflix expliqué

Le Guépard nous plonge dans la Sicile du XIXᵉ siècle, une période marquée par des bouleversements politiques. Le prince Fabrizio Salina, dont le parcours symbolise la fin d’une ère aristocratique, est au cœur de l’intrigue. La fin de la série Netflix Le Guépard, notamment la mort du prince, offre une réflexion profonde sur l’inéluctabilité du changement.

Le crépuscule d’une époque

Le prince Fabrizio Salina est le personnage central de la série. Il incarne l’aristocratie sicilienne qui se confronte aux transformations induites par l’unification italienne. Tout au long de l’histoire, il observe avec une certaine mélancolie la montée d’une nouvelle classe bourgeoise. Il assiste également à la disparition progressive des valeurs traditionnelles.

La mort du prince, survenue dans un hôtel de Palerme après un malaise, symbolise le déclin d’une époque révolue. Cet événement vers la fin de la série Le Guépard sur Netflix est bien plus que le décès d’un individu. Il représente également le déclin d’une classe sociale autrefois dominante. La mise en scène de sa mort, qu’on décrit comme très élaborée, accentue cette dimension symbolique. Elle illustre le crépuscule de la culture et du mode de vie aristocratiques en Sicile.

La série met en lumière la prise de conscience du prince face à l’inévitabilité du changement. Malgré son attachement aux traditions, il reconnaît alors que le monde évolue et que l’aristocratie doit s’adapter ou disparaître. Cette lucidité face à la transformation sociale renforce ainsi la profondeur du personnage. Elle souligne aussi la thématique centrale de la série : rien n’est permanent et on doit s’adapter aux mutations historiques.

La fin riche en symboles de la série Netflix Le Guépard

La conclusion de Le Guépard est chargée de symboles illustrant la transition entre deux époques. Après la mort du prince, le récit se focalise ensuite sur ses filles restées célibataires et qui vivent dans un palais en déclin. Cela symbolise la décadence de l’aristocratie. L’épisode des reliques religieuses, révélées comme fausses, souligne la perte de repères et la fragilité des anciennes certitudes.

Un autre symbole marquant est la décision de Concetta, l’une des filles du prince, de se débarrasser du chien empaillé de son père. Ce geste représente l’abandon des vestiges du passé et l’acceptation de la fin d’une lignée. Il illustre la nécessité de laisser derrière soi les souvenirs d’une grandeur révolue pour permettre l’émergence d’une nouvelle réalité. Si vous avez apprécié cette série, vous pourriez aussi aimer l’adaptation cinématographique basée sur le même roman, dans lequel a joué Alain Delon.

