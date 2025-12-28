Perdu sur Koboh ? Voici le guide ultime pour les nouveaux padawans de Star Wars : Jedi Survivor

Perdu sur Koboh, planète aussi hostile que magnifique ? Ce guide est ta bouée de sauvetage galactique dans Star Wars : Jedi Survivor. Entre canyons traîtres, factions rivales et secrets oubliés, il est facile de dérailler.

On va t’éviter de finir en casse-croûte pour un Gorocco, te dénicher les upgrades essentiels et maîtriser le nouvel art du « Force-teport ». Prépare ton sabre laser, l’aventure commence maintenant !

Star Wars Jedi : Survivor est de retour, plus dense et exigeant qu’une pépite de beskar. Cinq ans après Fallen Order, on reprend du service avec Cal Kestis et le toujours aussi adorable BD-1 pour une aventure épique, mêlant exploration vertigineuse et combats au sabre laser. Si l’univers vous semble familier, c’est qu’il l’est : mais ici, tout est démultiplié. Plus de planètes, plus d’énigmes, plus de murs à escalader… et plus de risques de se perdre. Pas de panique, jeune Padawan : ce guide est votre première étape vers la maîtrise de la Force (et des commandes).

L’histoire de Fallen Order vous échappe ? Un petit rattrapage s’impose !

Plonger tête la première dans Survivor sans connaître le passé de Cal, c’est un peu comme affronter un rancor avec un cure-dent. L’intrigue se déroule cinq ans après les événements du premier opus, et si le jeu propose bien un récapitulatif, celui-ci est plus « ambiance » que « détails crusciaux ». Qui était Jaro Tapal ? Que s’est-il vraiment passé sur Bracca ? Pour éviter de naviguer dans le brouillard spatial, un petit rafraîchissement de mémoire sur l’histoire de Fallen Order est fortement recommandé. Votre immersion n’en sera que plus intense, et les retrouvailles avec certains personnages bien plus savoureuses.

La carte de Koboh vous donne le tournis ? Activez le mode « Pilote Automatique » !

Jedi : Survivor est avant tout un jeu d’exploration labyrinthique. Résultat : on passe un temps certain à tourner en rond entre deux objectifs. Votre meilleur allié ? L’Assistance à la Navigation. Cette option, à activer dans le menu gameplay, ajoute une icône sur votre mini-carte pointant vers votre objectif principal. Un vrai GPS galactique qui vous évitera bien des détours inutiles.

Mais ne négligez pas pour autant la carte principale ! Son analyse révèle des trésors d’indices. Les portes vertes et les crochets jaunes indiquent des passages actuellement accessibles. Tandis que les objets rouges signalent un obstacle nécessitant une amélioration future. Observez aussi votre environnement : les rebords blancs lancent des séquences d’escalade, et les fissures à peine visibles dans les murs cachent souvent des chemins secrets. Et surtout, repérez les murs striés de rivets ou de griffures : ce sont vos autoroutes pour les courses murales !

Les chutes mortelles vous énervent ? Désactivez les dégâts de chute !

Le jeu regorge de réglages d’accessibilité bien pensés. Le premier à modifier impérativement ? Désactiver les Dégâts de Chute (menu Gameplay). Contrairement à ce que le nom suggère, cela ne vous rend pas invulnérable à toute chute (désolé, Cal !). En revanche, si vous tombez dans un vide pendant un parcours de plateforme, vous réapparaîtrez à proximité sans perdre de point de vie. Étant donné le nombre vertigineux de sauts périlleux à réaliser, ce réglage vous épargnera une frustration cosmique.

Profitez-en pour personnaliser d’autres options : le Mode Sécurité Arachnophobie modifie l’apparence des ennemis arachnoïdes, Sauter les Répliques accélère les dialogues routiniers, et Désactiver la Démembrement Humain adoucit la violence des combats au sabre. À vous de jouer pour créer l’expérience la plus confortable.

Vous sentez submergé ? N’oubliez pas que vous avez des alliés !

Contrairement à Fallen Order où Cal évoluait essentiellement en solitaire, Survivor vous accompagne régulièrement de compagnons (qu’on ne nommera pas pour éviter les spoilers). Leur capacité spéciale (R1 + Carré sur PlayStation) étourdit les ennemis alentour, vous offrant une précieuse fenêtre pour soigner vos blessures ou placer une attaque décisive. Le temps de recharge est très court, alors utilisez cette compétence sans modération ! C’est souvent la clé pour survivre aux assauts de groupes hostiles.

Parer ou bloquer ? La question qui taraude tout Jedi !

Comme dans tout bon « soulslike », la parade (parry) est reine, mais ne sous-estimez pas le blocage simple. Tant que votre jauge de blocage (la barre blanche au centre bas de l’écran) n’est pas vide, vous bloquerez automatiquement la plupart des attaques standard. La vraie menace vient des assauts indicateurs rouges, qui sont imbloquables. Pour ceux-là, l’esquive ou le double saut en arrière seront vos meilleures options. Et n’oubliez pas : votre sabre laser fait aussi une excellente lampe torche, surtout en posture double sabre qui illumine deux fois plus !

Fatigué de revenir sur vos pas ? Les raccourcis et la téléportation sont vos amis !

Pour limiter les fastidieux retours en arrière, ouvrez l’œil sur les raccourcis. Souvent, il s’agit de tyroliennes (zip wires) reliant une nouvelle zone à une précédente. Une fois activées, elles deviennent des autoroutes pour retourner rapidement à un point de méditation. Petite astuce : sur une tyrolienne, appuyez sur Triangle/Y pour faire demi-tour.

Et célébrez cette grande nouveauté : la téléportation rapide existe enfin ! L’une des principales critiques de Fallen Order a été entendue. Vous pouvez désormais voyager instantanément entre les points de méditation que vous avez déjà découverts… mais uniquement sur la planète où vous vous trouvez, et seulement depuis un autre point de méditation. Attention, cette option est parfois désactivée temporairement pour des raisons narratives.

Vous voulez tout explorer maintenant ? La patience, jeune Padawan !

Un conseil : ne vous épuisez pas à tenter d’atteindre chaque recoin dès votre première visite sur une planète. Jedi : Survivor verrouille délibérément certaines zones en fonction des compétences de traversal que vous débloquerez au fil de l’histoire. Vous devrez revenir plus tard avec de nouvelles capacités pour tout explorer.

Cela dit, fouillez bien ce qui est immédiatement accessible : vous pourriez y trouver des essences augmentant votre santé ou votre Force, des coffres avec des cosmétiques, ou même de rares stimulateurs supplémentaires pour BD-1. L’exploration paie toujours.

Submergé par les arbres de compétences ? Économisez vos points !

Dès le départ, vous devrez choisir entre plusieurs postures de sabre laser, chacune avec son arbre de compétences dédié (et une posture « pistolet » arrive rapidement). Plus tard, de nouvelles capacités liées à la Force élargiront encore vos options. Ne dispersez pas vos précieux points de compétence dans des améliorations qui ne correspondent pas à votre style de jeu. Si vous hésitez, mieux vaut les économiser pour les débloquer plus tard, quand vous serez certain de vos besoins. Une fois un point dépensé pour déverrouiller une compétence, il est acquis à vie.

Vous venez de mourir et votre XP a disparu ? Tout n’est pas perdu !

La mécanique de récupération d’XP suit une règle simple mais cruciale : les points de compétence déjà acquis sont permanents. En revanche, l’XP accumulée vers le prochain point est perdue à votre mort. Pour la récupérer, il faut retrouver l’ennemi qui vous a vaincu (il brillera d’une lueur dorée) et le toucher avec une seule attaque.

À distance, un tir de pistolet ou un lancer de sabre fera l’affaire. Contre un boss, c’est un pilier de lumière dorée qui apparaît à l’endroit de votre décès. Le toucher restaure votre XP, et parfois… vous permet de battre en retraite prudemment. La sagesse est aussi une forme de bravoure.

Avec ces conseils en poche, vous êtes prêt à affronter les périls de la galaxie et à écrire votre propre légende. Que la Force soit avec vous, et bon voyage sur Koboh !

