Star Wars : découvrez les 5 Jedi qui mériteraient une adaptation en live-action

L’univers Star Wars regorge de Jedi oubliés qui n’attendent que leur heure de gloire sur le petit ou grand écran !

De la mystérieuse Bastila Shan, maîtresse d’un pouvoir de combat méditatif unique, au charismatique Cal Kestis, rescapé de l’Ordre 66, en passant par le légendaire Revan, aussi ambigu que fascinant… Découvrez notre sélection de 5 héros dont les aventures mériteraient plus que jamais une adaptation en live-action. La Force est forte avec ces Jedi-là !

Kirak Infil’a, celui a déjà vaincu Vador !

Kirak Infil’a apparaît dans la série de comics Marvel’s Darth Vader (2017). Ce Jedi solitaire et longévif, spécialisé dans le combat et la forge de sabres laser, a survécu à l’Ordre 66 grâce à son Vœu de Barash, s’étant retiré de l’Ordre Jedi et des affaires galactiques bien avant la fin de la Guerre des Clones.

Sa confrontation avec Dark Vader devint l’une des premières épreuves du Seigneur Sith, ce dernier venant à bout du Maître Jedi pour s’emparer du cristal Kyber de son sabre et le corrompre afin de forger sa propre lame Sith.

Si Lucasfilm adapte un jour cette série en prise de vues réelles, Kirak devrait y figurer, ajoutant une tension aux premiers jours de Vader en tant que Seigneur Sith, lui qui a participé à un moment si clé. Son inclusion enrichirait également la représentation des divers survivants Jedi durant les premières purges de l’Empire après l’Ordre 66.

Kanan Jarrus, un rebelle qui a marqué son temps

Kanan Jarrus est la pierre angulaire de la série animée Star Wars Rebels et est également apparu dans des comics, notamment Kanan : The Last Padawan, qui montraient sa jeunesse sous le nom de Caleb Dume.

Ayant survécu à l’Ordre 66, Caleb se reconstruisit une identité sous le nom de Kanan Jarrus, finissant par devenir le mentor d’Ezra Bridger tout en menant la cellule rebelle des Spectres. Son parcours explore le traumatisme, la rédemption et la signification changeante d’être un Jedi sous l’oppression de l’Empire.

Bien qu’il soit mort en un sacrifice héroïque à la fin de la saison 4 de Rebels, Kanan pourrait apparaître en live-action de différentes manières. Une piste clé serait des flashbacks sur des moments inédits de Rebels dans des séries de l’ère de la Nouvelle République comme Ahsoka, voire des adaptations des premiers entraînements d’Ezra. De plus, sa jeunesse en tant que Caleb Dume pourrait aussi être explorée dans une série sur les survivants de la purge.

Quelle que soit la forme, il serait plutôt cool de voir le comédien de doublage de Kanan, Freddie Prinze Jr., interpréter le célèbre Chevalier Jedi en prise de vues réelles.

Cal Kestis, un génie encore non exploiter à l’écran

Cal Kestis apparaît dans Jedi: Fallen Order et Jedi: Survivor de EA, un troisième jeu étant en développement. Padawan ayant lui aussi échappé à l’Ordre 66, Cal Kestis reconstruit sa connexion avec la Force tout en combattant les Inquisiteurs et en découvrant des mystères anciens sur les Jedi et la Force.

Son histoire sert de pont entre les ères des préquelles et de la trilogie originale, puisqu’il tente d’abord de reconstruire l’Ordre Jedi avant de simplement chercher un sanctuaire face à la tyrannie de l’Empire.

Le live-action pourrait intégrer Cal durant cette période post-Ordre 66. De plus, l’interprétation existante de Cameron Monaghan faciliterait une traduction directe. Cal pourrait apparaître dans une série croisée, un événement limité Disney+, ou même de futurs films centrés sur les Jedi.

Bastila Shan, une guerrière ayant conquit le cœur de l’un des héros les plus controversé

Bastila est une icône de l’ère de l’Ancienne République. Son introduction en live-action serait la manière parfaite d’inaugurer cette période mythique à l’écran. Elle incarne les idéaux des Jedi de cette époque, mais aussi leurs failles, servant de point d’entrée émotionnel et narratif pour le public dans une ère riche en conflits entre Jedi et Sith à l’échelle galactique.

Son don unique de Maîtrise de Combat Méditative, capable d’influencer le cours des batailles, offrirait des séquences visuelles inédites. Mais sa véritable richesse réside dans son parcours psychologique profond – son arrogance de Jedi, sa chute tragique vers le côté obscur sous l’influence de l’Empereur Sith, et sa rédemption aux côtés de Revan.

Cette transformation complexe en fait un personnage d’une profondeur rare, porteur d’un conflit intérieur déchirant. Son lien émotionnel et télépathique avec Revan crée une dynamique relationnelle fascinante, bien au-delà d’une simple romance.

Revan, puissance et gloire !

Revan n’est pour l’instant apparu que dans de brèves références dans le canon, tandis que son histoire complète existe principalement dans Knights of the Old Republic et le matériel Légendes associé. Néanmoins, son double parcours en tant que Jedi et Sith reste l’une des narratives les plus puissantes de Star Wars, et elle appelle une adaptation en live-action.

Revan serait la figure centrale idéale pour un projet sur l’Ancienne République. Sa chute, sa rédemption et son identité multifacette pourraient facilement porter une série épique ou même une trilogie de films entière.

Sa popularité durable garantirait un vif intérêt du public et des fans, tandis que son exploration à l’écran permettrait enfin à Star Wars de s’étendre vers une ère réclamée de longue date, riche en histoire Jedi et Sith.

