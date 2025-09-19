Nouveau mode, nouveaux persos : le guide des features de Fire Emblem : Fortune Weaves 

Préparez-vous à tisser la fortune ! Le nouveau mode de Fire Emblem, « Fortune Weaves », débarque avec son lot de surprises. Entre nouveaux personnages hauts en couleur et mécaniques de jeu innovantes, il promet de renouveler l’expérience tactique.

Quand est-ce que Fire Emblem Fortune’s Weaves sera disponible ?

Pour l’instant, Nintendo a seulement indiqué que le jeu sortira en 2026 sur la Switch 2. On sait pas si cela sera prévu au printemps 2026 vu l’une des annonces faite lors du dernier Nintendo Direct. Mais cela pourrait être un indicateur, non un fait avéré.

Il s’agira sans aucun doute de l’un des plus grands jeux de rôle attendu par les fans depuis plusieurs années. Intelligent Systems s’occupe habituellement de la série Fire Emblem. Mais cette fois-ci, cette univers se concentrera sur des situations de combat de gladiateurs. Ce ne sera probablement pas le seul terrain de combat, mais ce sera certainement là que le jeu commence.

Qui sont les personnages jouables ?

Bien qu’il y ait de nombreux personnages dans la bande-annonce, l’accent est mis sur quatre d’entre eux. Premièrement, il y a Cai, un jeune concurrent dans les batailles de type gladiateur. Sa classe s’appelle Flying-Ornius Rider. C’est une classe de cavalier de bête similaire à un Chevalier Pégase dans les opus précédents. L’Ornius ressemble plus à un Chocobo plus réaliste de Final Fantasy qu’à un cheval ailé majestueux.

Ensuite, il y a Dietrich, classé comme Myrmidon, qui est un escrimeur de fantaisie présent dans de nombreux jeux Fire Emblem. Dietrich ressemble beaucoup à Alucard de la série Castlevania, mais ce personnage ne mord personne.

Il y a aussi Leda, dont la classe s’appelle Chasseur. Les chasseurs sont un peu comme des archers dans la série, mais Leda semble aussi avoir le don du chant, comme une classe de Chanteuse ou de Danseuse.

Enfin, il y a Theodora, qui appartient à la classe Noble. L’une de ses compétences montrées en combat lui permet d’invoquer une armée de soldats pour attaquer les ennemis. Cela pourrait être juste une attaque spéciale, ou les personnages pourraient commander des escadrons de soldats, ce que Fire Emblem et d’autres jeux de rôle tactiques ont déjà essayé auparavant.

Un aperçu de l’interface utilisateur : nouvelles mécaniques de Combat

Ces quatre personnages ressemblent beaucoup aux opus précédents. Ils peuvent porter des objets et plusieurs armes qu’ils peuvent changer pendant le combat. Il y a aussi beaucoup de nouveaux termes ajoutés dans la nouvelle interface utilisateur. Les Arts Blaze peuvent être vus dans les menus de combat pour Leda, Theodora et Cai. Et il semble qu’ils coûtent des PV.

Par exemple, Leda a une attaque appelée Chant des Bêtes, qui invoque une créature pour combattre à ses côtés — semblable à un jeu Pokémon, peut-être. Il y a aussi les Arts de Combat, que chaque personnage a dans ses menus. Cai a une action spéciale appelée Démontage, Leda a une option Gérer la Jauge, et Theodora a quelque chose appelé Gambit. Le fonctionnement de ces fonctionnalités est un mystère, bien que le Démontage de Cai signifie probablement qu’il peut quitter son Ornius.

Le gameplay en dehors des combats

Fire Emblem Gaiden, le deuxième jeu de la série, s’est écarté de ce que le premier jeu avait commencé, car il permettait plus d’options d’exploration au-delà du simple passage de combat en combat. Ce concept a été largement abandonné pendant des décennies.

Mais il a été ramené à la vie via le remake sur 3DS, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. Ce jeu NES/3DS a ouvert la voie à des idées qui deviendraient un concept plus large dans Fire Emblem: Three Houses, car les joueurs pouvaient explorer leur quartier général entre les missions.

Ils pouvaient aussi socialiser et avoir des romances avec les membres de l’équipe, à la manière d’un jeu Persona, à un niveau plus profond que les opus précédents. Que les options de socialisation réapparaissent dans Fire Emblem: Fortune’s Weave est un mystère pour tous, mais il y aura au moins des options d’exploration.

Il y a un bref clip dans la bande-annonce qui montre Cai courant à travers un marché, et c’est tout. La quantité d’options d’exploration sera sûrement présentée à un moment donné en 2026, avant la sortie du jeu. Le reste de la bande-annonce se concentre sur des cinématiques et des batailles tactiques au tour par tour.

Aussi vastes que soient Fire Emblem Gaiden et Three Houses, il n’y a jamais eu de monde de jeu de rôle traditionnel à explorer dans un titre Fire Emblem, similaire à quelque chose comme un jeu Final Fantasy.

Liens avec Three Houses : quel rôle joue Sothis ?

Toute bonne bande-annonce a besoin d’un cliffhanger pour faire spéculer les joueurs dans les forums en ligne, et Fire Emblem: Fortune’s Weave n’a pas déçu. Assise sur un trône élevé, Sothis de Three Houses est apparue, mais sous une forme plus mature. Sans trop divulguer l’intrigue du jeu, Sothis était un personnage que seul Byleth, le personnage principal, pouvait voir et à qui parler.

Comment Sothis s’intégrera dans l’intrigue de Fire Emblem: Fortune’s Weave est encore un autre mystère. De plus, on ne sait pas si Dietrich, Leda, Theodora ou Cai sont des personnages prédéfinis, ou s’ils sont des personnages créés par le joueur comme Byleth. Sothis pourrait-elle parler à quelqu’un d’autre que ces quatre personnages, comme un personnage créé par le joueur ? Inutile de dire que le prochain Nintendo Direct ne peut pas arriver assez tôt.

