Le guide de la navigation privée sur téléphone

Egalement connue sous le nom de mode incognito, la navigation privée est une fonctionnalité largement utilisée par les utilisateurs de smartphones. Elle permet de préserver leur anonymat et d’améliorer leur sécurité en ligne. Que vous utilisiez un appareil Android ou un iPhone, comprendre comment activer et utiliser cette fonction peut s’avérer très utile. Je vous convie donc à explorer ce qu’est la navigation privée sur téléphone, et pourquoi elle est importante. Naturellement, nous allons voir comment activer ce mode incognito.

Qu’est-ce que la navigation privée sur téléphone ?

La navigation privée sur téléphone est une fonctionnalité qui consiste à créer une session temporaire. Lors de l’activation du mode incognito, le navigateur crée un espace sandbox. Dans cet espace, les cookies, les fichiers temporaires et l’historique de navigation sont isolés et ne sont pas stockés de manière permanente. Les requêtes DNS et les données de cache sont également traitées dans cet environnement temporaire.

En mode privé, chaque onglet ou fenêtre ouverte fonctionne de manière indépendante. Les données ne sont pas partagées entre elles, ce qui empêche la propagation des informations de session. Une fois l’onglet ou la fenêtre fermée, toutes les informations collectées pendant la session sont supprimées de manière sécurisée. Ce sont, entre autres, les cookies de suivi ou les données de remplissage de formulaire.

Ce mode est particulièrement utile pour éviter la personnalisation des résultats de recherche et pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Techniquement, la navigation privée empêche l’écriture permanente sur le disque dur de l’appareil des données de session. Le mode incognito réduit ainsi les risques de récupération de données par des tiers. Le navigateur ne conserve pas les informations sensibles, comme les mots de passe ou les informations de carte de crédit. Cela améliore considérablement la sécurité de l’utilisateur.

Une fonctionnalité disponible sur pratiquement tous les navigateurs mobiles

Pour faire simple, la navigation privée sur téléphone utilise des techniques d’isolation et de suppression des données pour offrir une expérience de navigation plus sécurisée et confidentielle. Cette fonctionnalité est proposée par plusieurs navigateurs. Google Chrome, disponible sur Android et iOS, offre un mode incognito qui ne stocke pas l’historique de navigation ni les données temporaires. Mozilla Firefox propose un mode privé similaire, qui bloque les traqueurs et publicités. DuckDuckGo, axé sur la confidentialité, bloque les traqueurs par défaut.

Brave, avec ses versions Android et iOS, bloque les publicités intrusives et offre des récompenses aux utilisateurs. Firefox Focus, conçu pour la confidentialité, bloque activement les traqueurs et cookies. Avast Secure Browser ajoute des fonctionnalités de sécurité comme un VPN gratuit. Alternative à Safari, Onion Browser est disponible sur iOS. Ce navigateur permet de naviguer anonymement via le réseau Tor. Enfin, Aloha Browser, avec un VPN gratuit, bloque les traqueurs pour une navigation sécurisée. Ces navigateurs protègent efficacement votre vie privée en ligne.

Les raisons de naviguer en privé sur son smartphone

Un moyen de préserver la vie privée

Garder la confidentialité. L’une des principales motivations est la prévention du suivi de leurs habitudes de navigation par des tiers, tels que les annonceurs ou les sites web eux-mêmes. Ce mode de navigation protège l’identité et les préférences personnelles des utilisateurs.

Connexion simultanée. Les utilisateurs se servent couramment de la navigation privée pour se connecter à des comptes multiples sans interférer avec les sessions de connexion existantes. Les utilisateurs peuvent ainsi se connecter à plusieurs comptes de messagerie électronique simultanément sans devoir se déconnecter et reconnecter constamment, grâce à l’isolement des cookies de session dans des conteneurs distincts.

Une protection contre les hackers

Protéger les informations sensibles. Un autre avantage important de la navigation privée est la sécurité accrue lors de l’utilisation de réseaux Wi-Fi publics. En mode privé, le smartphone ne stocke pas localement les données, ce qui diminue le risque de compromission par des utilisateurs malveillants sur le même réseau. Cela garantit une meilleure protection des informations sensibles, telles que les mots de passe et les numéros de carte de crédit.

Éviter les interceptions. Le mode incognito minimise l’exposition à d’éventuelles attaques de type « man-in-the-middle« . Il s’agit d’un type de cyberattaque où un acteur malveillant intercepte et modifie la communication entre deux parties sans leur consentement.

Vers une amélioration de l’expérience utilisateur

Standardiser les réponses. La navigation privée permet également d’éviter la personnalisation excessive des résultats de recherche. En utilisant ce mode, on envoie les requêtes sans les historiques de navigation et de recherche précédents, ce qui produit des résultats plus neutres et impartiaux. Ceci est particulièrement utile pour la recherche d’informations sensibles ou controversées, où une perspective non biaisée est préférable.

Maximiser la discrétion. Les utilisateurs utilisent souvent la navigation privée pour des raisons de discrétion personnelle. Cela leur permet de consulter du contenu sans que celui-ci n’apparaisse dans l’historique de navigation ou ne soit enregistré dans le cache du navigateur. Ce niveau de confidentialité accrue est primordial pour la recherche de sujets personnels ou sensibles.

Pour activer la navigation privée sur un smartphone via Google Chrome, ouvrez l’application et appuyez sur les trois points verticaux situés en haut à droite de l’écran. Ensuite, choisissez « Nouvel onglet de navigation privée » dans le menu déroulant. Cette fonctionnalité empêchera l’enregistrement de l’historique de navigation, des cookies et des données temporaires.

Sur Mozilla Firefox, la procédure est similaire. D’abord, lancez l’application et appuyez sur les trois barres horizontales dans le coin supérieur droit. Puis, sélectionnez « Nouvel onglet privé ». Ce mode garantit que vos activités de navigation restent confidentielles et ne sont pas stockées.

Pour les utilisateurs d’iPhone, activer la navigation privée sur Safari est également simple. Ouvrez Safari, appuyez sur l’icône des onglets en bas à droite, puis sélectionnez « Privé » et appuyez sur « Terminé ». Cette option permet de garder vos sessions de navigation séparées de l’historique principal, ce qui offre une couche supplémentaire de confidentialité.

Pour activer le mode incognito sur Opera Mini, ouvrez l’application et appuyez sur les trois points verticaux en bas à droite de l’écran pour accéder au menu. Ensuite, sélectionnez « Nouvel onglet privé ». Cela ouvrira une nouvelle session de navigation privée, où vos activités ne seront pas enregistrées.

Pour activer le mode incognito sur DuckDuckGo Private Browser sur mobile, ouvrez l’application et appuyez sur les trois points verticaux en bas à droite de l’écran pour accéder au menu. Ensuite, sélectionnez « Nouvel onglet privé ». Cela ouvrira une nouvelle session de navigation privée, où vos activités ne seront pas enregistrées, ni les cookies ni les données temporaires.

Quitter la navigation privée sur mobile est aussi simple que d’activer ce mode. Une fois que vous avez terminé votre session de navigation privée, il suffit de fermer tous les onglets de navigation privée ouverts. Voici la procédure pour quitter ce mode incognito :

Ouvrez l’application du navigateur.

Appuyez sur l’icône des onglets pour afficher tous les onglets ouverts.

Fermez les onglets de navigation privée un par un en appuyant sur l’icône de croix ou en glissant vers la gauche ou la droite selon le navigateur utilisé.

Quels sont les risques avec la navigation incognito sur mobile ?

Bien que la navigation privée présente des avantages évidents en matière de confidentialité, elle n’est pas sans limitations ni risques. Ce mode ne protège pas votre trafic internet contre les failles potentielles de sécurité. Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), les employeurs et même les hackers peuvent encore voir votre activité en ligne. La navigation privée n’empêche pas les sites web de collecter des informations sur votre comportement pendant que vous êtes sur leur page. Les annonces ciblées peuvent continuer à apparaître, car les réseaux publicitaires trouvent toujours des moyens de suivre les utilisateurs via diverses méthodes techniques. Les protections offertes par le mode incognito restent alors limitées.

De nombreuses personnes pensent à tort que la navigation privée efface toutes traces de votre activité en ligne. Cependant, certaines informations peuvent toujours restent conservées, même lorsque vous naviguez en mode incognito. Les fichiers téléchargés et les favoris ajoutés resteront, par exemple, accessibles, même après la fermeture de l’onglet de navigation privée. Le mode privé ne conserve pas les sites visités, les cookies, les données de formulaires et l’historique de recherche. Il prive l’utilisateur des suggestions basées sur l’historique de navigation. Elle empêche également l’enregistrement des connexions et des préférences. Cela oblige l’utilisateur à ressaisir ses informations à chaque visite, ce qui peut être contraignant et ralentir la navigation.

Alternative à la navigation privée sur mobile

L’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) est une meilleure alternative à la navigation privée sur mobile. Ce système de tunnel chiffre tout votre trafic internet. Il masque alors votre adresse IP et empêche le suivi par des tiers. Il protège également les données échangées par toutes les applications et permet d’accéder à du contenu géo-restreint en simulant votre présence dans un autre pays.

Outre le mode incognito et le recours au VPN, l’utilisation des navigateurs axés sur la confidentialité peut aussi préserver les données personnelles. A l’instar de Firefox Focus et Brave, ces programmes bloquent systématiquement les traqueurs de publicité. Ils empêchent la collecte de données sans nécessairement activer le mode privé. Ces navigateurs ne sauvegardent ni l’historique ni les cookies.

Enfin, activer les paramètres de confidentialité renforcée dans les navigateurs traditionnels limite le suivi des sites web et offre un meilleur contrôle sur les permissions des applications. Cela améliore la confidentialité tout en maintenant une expérience utilisateur fluide.

