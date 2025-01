Le film Shadow of the Colossus enfin relancé après 15 ans d’attente

Le film Shadow of the Colossus reste en projet malgré de nombreux obstacles. Annoncée en 2009, l’adaptation cinématographique a traversé plusieurs phases incertaines. On compte des changements de réalisateur et de nombreuses rumeurs. Par contre, Andy Muschietti, qui a réalisé Ça et The Flash, a confirmé que le film était toujours en développement.

Le film Shadow of the Colossus, en cours depuis 15 ans

L’adaptation du célèbre jeu de la PlayStation 2 a connu de nombreux rebondissements. Après l’annonce de Sony en 2009, ils ont envisagé plusieurs formats, mais ils ont finalement retenu le live-action. Josh Trank devait initialement diriger le projet. Malheureusement, ils l’ont mis en pause avant qu’Andy Muschietti ne prenne le relais en 2012. Malgré le long silence, Muschietti a récemment assuré que des progrès étaient à venir.

L’un des principaux défis pour le film Shadow of the Colossus est de retranscrire l’univers visuel et émotionnel du jeu. Ce dernier met en scène un jeune homme qui affronte de gigantesques colosses. Muschietti, bien qu’il ne soit pas un grand joueur, a exprimé son admiration pour le jeu et l’importance de rester fidèle à son atmosphère unique. Le succès du film dépendra aussi de la popularité du jeu et d’autres facteurs externes.

Un avenir incertain, mais prometteur pour cette adaptation

Le film Shadow of the Colossus n’a pas encore dévoilé de casting, d’images ou même de fenêtre de sortie. Cela dit, l’annonce récente de Muschietti relance l’espoir des fans. Le réalisateur a évoqué l’importance de ce projet à ses yeux. Il a expliqué que le scénario était déjà défini et qu’il ressentait une véritable passion pour cette histoire. Bien que le film soit en développement depuis 15 ans, l’engagement de Muschietti à le réaliser pourrait marquer un tournant.

Since Andy Muschietti revealed that the movie adaptation for Shadow Of The Colossus is still active I am gonna predict that they won't be using all of the Colossi from the game,maybe a few that will be the amalgamation for Dormin pic.twitter.com/36g4uq8CWo January 9, 2025

Shadow of the Colossus, que Sony veut adapter en film, n’est pas le seul projet en cours. Sony a également annoncé des adaptations ambitieuses pour d’autres de ses licences. Citons notamment Horizon Zero Dawn et Ghost of Tsushima, qui sera adapté en anime. Ceci pourrait accélérer la production de Shadow of the Colossus. En attendant de nouveaux détails, les fans devront patienter pour voir si ce projet culte verra enfin le jour sur grand écran.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.