Le film Kung Fury 2 longtemps suspendu pourrait bien sortir car son trailer a leaké

Incroyable mais vrai : un extrait de Kung Fury 2 est apparu sur la toile et les fans sont tout excités ! Qu’est-ce que cela pourrait bien présager ?

Alors qu’on croyait le projet enterré, on a retrouvé une bande-annonce de Kung Fury 2 sur Internet. Ce leak a provoqué un tsunami d’excitation chez les fans. Le tournage de l’œuvre s’est en fait déroulé en 2019, puis s’est fait engloutir dans un interminable bourbier juridique. Mais il dévoile enfin des séquences inédites et laisse rêver à une sortie officielle !

Kung Fury 2 refait surface après un blocage de 6 ans !

On avait eu vent d’une suite après le court-métrage viral de 2015. Depuis, ce second volet n’a cessé de faire l’objet de retards et de conflits entre producteurs et investisseurs. Ils ont tourné le film six ans auparavant avec un casting XXL. Malheureusement, Kung Fury 2 s’est ensuite retrouvé “otage” d’une bataille judiciaire. Elle impliquait les équipes de production et la société sino-américaine Creasun Entertainment. Cette dernière s’est faite accusée d’avoir coupé les financements.

La situation a vite dégénéré, car ils ont alors stoppé la post-production. De plus, ils n’ont jamais achevé les effets spéciaux et n’ont annoncé aucune date de sortie officielle. Tout a cependant basculé avec ce fameux leak de Kung Fury 2 ! Une vidéo promotionnelle de 10 minutes a circulé anonymement sur YouTube début mai 2025. Elle révèle des images folles et redonnant vie au mythe.

Pour le créateur et star David Sandberg, ce leak inattendu était censé rester confidentiel. Il confie néanmoins : « Ce film a été pris en otage pendant cinq longues années, mais je promets de continuer à me battre pour lui donner la chance qu’il mérite. » Ceci lance donc fébrilement l’espoir du côté des fans qui attendent toujours Kung Fury 2. D’autant que les séquences qui ont fuité montrent un univers encore plus barré et visuellement frappant que le premier opus.

Un casting culte, des scènes déjà anthologiques

La séquence qui a leaké a surtout permis de confirmer la participation du casting cinq étoiles. On a d’abord Michael Fassbender qui campe Colt Magnum, un agent du FBI à la coupe mulet totalement assumée. Arnold Schwarzenegger, de la série Terminator, incarne en outre un président US version action hero (cigare et fusil à pompe inclus) dans Kung Fury 2. Ajoutez à cela David Hasselhoff qui revient en héros rétro-pupucalin. Le tout sous la houlette de David Sandberg dans le rôle-titre.

Le film raconte par ailleurs l’affrontement de la force spéciale Thundercops contre Hitler. L’histoire se déroule dans un Miami 1985 saturé de dinosaures, de néons et de clins d’œil absurdes à la pop culture. On peut donc dire que Kung Fury 2 a de quoi nous épater.

La vidéo qui a fuité contient encore des VFX inachevés et des éléments du scénario. Elle rappelle néanmoins la démesure et la passion qu’ils ont investi dans ce projet fou. Avec ses stars, ses scènes WTF et son statut culte, Kung Fury 2 pourrait obtenir enfin la sortie qu’attendent les fans depuis des années. Et on devra cela au buzz relancé par ce leak !

