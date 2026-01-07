La fuite du 4ᵉ teaser d’Avengers: Doomsday dévoile un face-à-face que les fans attendaient depuis des décennies

C’est officiel, le MCU bouge de nouveau ! Le 4ᵉ teaser d’Avengers: Doomsday a fuité, et il offre un moment historique. Il s’agit du premier face-à-face entre Black Panther et un membre des Quatre Fantastiques.

Ajoutez à cela l’ombre menaçante de Namor qui plane à l’arrière-plan, et vous avez un cocktail explosif de rivalités et d’alliances inédites. Les guerres de territoires et les querelles de famille atteignent un niveau cosmique. L’été 2026 s’annonce brûlant !

Le 4ᵉ teaser d’Avengers : Doomsday révèle enfin l’union tant attendue

La fuite tant attendue est là ! Le quatrième et probablement dernier teaser d’Avengers : Doomsday vient de faire surface en ligne, et il comble un vide historique. On y découvre Shuri et M’Baku traversant un paysage désertique, escortés par les redoutables Dora Milaje. Des visions fugaces de Namor et Namora sous un nouveau look précèdent le moment clé : le roi M’Baku se présente à Ben Grimm, alias La Chose des Quatre Fantastiques.

La séquence se clôt sur Shuri montant à bord d’un vaisseau wakandais en exécutant le geste iconique « Wakanda Forever ! ». Une rencontre symbolique, car Black Panther a fait ses débuts dans les comics en 1966 dans Fantastic Four #52. Cette alliance à l’écran est donc l’aboutissement de décennies d’attente.

Ce teaser est-il à la hauteur des précédents ?

Après trois teasers explosifs centrés sur Captain America, Thor et Doctor Doom, celui-ci pourrait sembler plus modeste. Pourtant, il n’est nullement décevant. Nous avons simplement été gâtés jusqu’ici. S’il ne dévoile pas de twist majeur, il offre un aperçu fascinant des alliances en jeu.

La narration portée par Shuri, qui déclare : « J’ai perdu tous ceux qui comptaient pour moi. Un roi a le devoir de préparer son peuple à l’au-delà. Moi, j’ai le mien », installe une tonalité grave et épique. Ce teaser pose les bases d’une collaboration cruciale entre le Wakanda et la Famille Fantastique, avec en toile de fond la menace toujours latente de Namor, dont l’histoire avec les Quatre est légendaire.

Quelles questions ce teaser laisse-t-il en suspens ?

Cette brève introduction soulève plusieurs interrogations palpitantes. Pourquoi le Wakanda et les Quatre Fantastiques unissent-ils leurs forces dans ce décor aride ? Leur objectif commun semble lié à une préparation « à l’au-delà », évoquant une menace existentielle. Le rôle de Namor, brièvement aperçu, reste énigmatique : sera-t-il un allié, un adversaire, ou un élément instable entre les deux camps ? Enfin, comment cette équipe insolite s’intégrera-t-elle au casting déjà monstrueux des Avengers pour affronter le péril annoncé ?

Qui compose l’incroyable casting de ce blockbuster ?

Le film rassemble un plateau sans précédent. Aux côtés des piliers comme Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America) et Robert Downey Jr. (Doctor Doom), on retrouve les héritiers du Wakanda, Letitia Wright (Shuri) et Winston Duke (M’Baku).

Ils seront rejoints par les visages des Quatre Fantastiques (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn) et une pléiade de légendes des X-Men comme Patrick Stewart, Ian McKellen et Kelsey Grammer. Sans oublier les retours très attendus de Chris Evans (Steve Rogers) et les débuts dans la franchise d’acteurs comme Simu Liu (Shang-Chi) ou Channing Tatum (Gambit). Les rumeurs incluent aussi les apparitions de Hayley Atwell et Ryan Reynolds.

Réalisé par les frères Russo et scénarisé par Stephen McFeely et Michael Waldron, Avengers : Doomsday promet d’être l’événement cinématographique de décembre 2026, posant les fondations pour l’ultime confrontation de Secret Wars en 2027. La convergence des univers Marvel n’a jamais semblé aussi réelle, et ce teaser n’en est que l’apéritif.

