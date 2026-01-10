XYTE ONE : nouveau scooter électrique trois-roues

Le scooter électrique trois-roues XYTE ONE promet une révolution de la mobilité urbaine. Présenté au CES 2026, il allie sécurité, confort et agilité.

En clôture du CES 2026, une nouveauté a retenu l’attention des amateurs de mobilité intelligente : le XYTE ONE. Ce scooter électrique à trois-roues, conçu par la startup allemande XYTE Mobility, veut redessiner les trajets du quotidien. Pensé pour la ville, il se distingue par sa structure carrossée, son permis B suffisant, et son positionnement à mi-chemin entre scooter et voiturette. Le modèle arrivera en France au premier semestre 2026.

Un hybride urbain inédit, accessible avec le permis B

Conçu comme une réponse directe aux contraintes de circulation en ville, le XYTE ONE propose un format original qui sort des cases. Avec ses trois roues, sa cellule de sécurité et son toit rigide, il se conduit sans casque, simplement avec un permis B. Ce positionnement intermédiaire entre scooter électrique et micro-voiture s’adresse aux trajets quotidiens. Il constitue également une solution concrète face à la saturation automobile. “Nous voulons offrir une vraie alternative à la voiture individuelle”, explique un porte-parole de XYTE Mobility.

Cette ambition se reflète dans les choix techniques. Plus qu’un simple scooter, le XYTE ONE protège réellement ses passagers : ceinture quatre points, structure fermée, protection contre la pluie. Et parce que style compte autant que sécurité, plusieurs coloris seront proposés dès le lancement.

Sécurité et performance : une réponse aux attentes des urbains

Côté technique, le XYTE ONE affiche un moteur électrique de 19 kW (environ 26 chevaux). C’est suffisant pour atteindre les 100 km/h en vitesse de pointe. Son autonomie, située entre 100 et 112 kilomètres, le rend parfaitement adapté aux déplacements en ville et en périphérie.

Mais ce sont surtout les détails pensés pour l’usage quotidien qui retiennent l’attention : écran tactile, marche arrière, rangement généreux de 72 litres, connectivité embarquée. Sans oublier un système de freinage ABS à trois canaux, qui vient renforcer un sentiment de sécurité rarement associé aux scooters. Avec ce modèle, XYTE Mobility vise autant les navetteurs soucieux de l’environnement que les amateurs de technologies pratiques.

Une arrivée en France en 2026 et un modèle de service local

Les premières livraisons sont annoncées pour le premier semestre 2026 en France, avec une implantation dans 25 villes européennes. Le constructeur prévoit également un réseau de services de proximité pour accompagner les utilisateurs au quotidien : entretien, assistance, suivi.

Pour son lancement, XYTE Mobility mise sur une édition spéciale de 500 exemplaires, disponible dès maintenant en précommande. Une manière de séduire les premiers adeptes d’une micro-mobilité plus sûre, plus confortable et clairement plus innovante.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn