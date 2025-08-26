La sortie de Shrek 5 encore repoussée : faut-il s’attendre à un redesign après la polémique ?

La sortie de Shrek 5 vient de prendre un nouveau délai, les spéculations et la polémique vont bon train ! Après les vives critiques sur le design CGI des personnages dans le dernier teaser, DreamWorks aurait-il décidé de revoir sa copie ?

Entre les fans qui réclament le charme graphique des premiers opus et les technologies modernes, l’atelier est en ébullition. Préparez-vous : l’ogre préféré du swamp pourrait bien revenir avec un nouveau look plus vert que jamais !

Shrek 5 : un délai qui sent bon la stratégie

La sortie de Shrek 5 vient d’être repoussée à juin 2027, et les spéculations vont bon train. Initialement prévu pour décembre 2026, face à des géants comme Avengers: Doomsday ou L’Âge de Glace 6, le célèbre ogre vert a préféré prendre son temps.

Mais ce changement de calendrier pourrait bien cacher une raison plus subtile : une réaction au backlash des fans après la diffusion de la première bande-annonce en février 2025.

Celle-ci a en effet révélé un style d’animation légèrement différent et des redesigns des personnages iconiques, provoquant une vague de nostalgie et de critiques chez les puristes de la saga.

Le syndrome « Ugly Sonic » : une leçon pour DreamWorks ?

Les réactions divisées des fans face au nouveau look de Shrek et Fiona rappellent étrangement l’affaire « Ugly Sonic« . En 2019, la première version du hérisson de Paramount avait déclenché un tel tollé que le studio avait dû revoir entièrement son design, repoussant le film de trois mois.

Par conséquent, on a droit à un succès mondial et une franchise sauvée. DreamWorks pourrait s’inspirer de cette stratégie gagnante : écouter les fans, retravailler l’animation, et transformer une polémique en coup de pub magistral.

L’équipe de Sonic elle-même a d’ailleurs proposé son aide sur les réseaux sociaux, blaguant : « Si un ogre vert a besoin de conseils… »

Un retour aux sources graphiques ?

Par la suite, si le délai supplémentaire est bien utilisé pour revenir au style visuel des premiers opus, Shrek 5 pourrait renouer avec la magie qui a fait son succès. Les audiences ont prouvé avec Sonic qu’elles étaient sensibles aux studios qui écoutent leurs retours.

DreamWorks a donc ici l’opportunité de faire d’une pierre deux coups. Il s’agit de satisfaire la base fidèle et générer un buzz médiatique positif. Imaginez le message : « Vous avez parlé, nous avons écouté. » Une stratégie qui a fait ses preuves !

Un calendrier plus favorable pour une renaissance

Le report à l’été 2027 n’est pas qu’une question de design : il offre aussi une fenêtre de sortie moins encombrée et plus propice au box-office. Finies les compétitions directes avec les blockbusters de fin d’année, place à une saison estivale où les familles sont en attente de divertissement. Ce timing pourrait permettre à Shrek 5 de briller sans partage et de marquer un nouveau départ pour la franchise.

Une renaissance en vert et contre tous

Alors, simple ajustement de planning ou véritable revirement stratégique ? Quoi qu’il en soit, ce délai pourrait bien être la meilleure décision de DreamWorks depuis longtemps. Entre le retour à un style graphique cher aux fans et un calendrier optimisé, Shrek 5 a toutes les cartes en main pour réussir son come-back.

Reste à savoir si l’ogre le plus célèbre du swamp reviendra avec un nouveau look… ou avec celui qui a conquis le monde il y a vingt ans.

