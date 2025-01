Sonic 4 : le hérisson supersonique revient en 2027, c’est certain !

C’est officiel : le film Sonic 4 arrive en mars 2027 aux États-Unis ! Certes, le troisième volet Sonic 3 vient tout juste de sortir. La production de la suite avait pourtant déjà été confirmée avant même la première du précédent. Sonic 3 a eu un énorme succès au box-office, et les attentes autour du prochain film sont énormes.

Une suite attendue après le succès de Sonic 3

L’annonce du prochain Sonic 4 qui sort en 2027 fait suite au succès de Sonic 3 Le Film en 2024. Le troisième volet a effectivement récolté plus de 422 millions de dollars au box-office mondial. L’introduction de l’acteur Keanu Reeves dans le rôle de Shadow a été l’un des points forts. D’un autre côté, les personnages emblématiques comme Tails et Knuckles ont continué d’attirer les fans. Réalisé par Jeff Fowler, ce film a renforcé la place de la franchise dans le top 5 des adaptations de jeux vidéo les plus rentables.

Avant de se concentrer sur Sonic 4 qui arrive en mars 2027, je tiens ainsi à souligner que son prédécesseur a été une énorme réussite. Avec plus de 1,1 milliard de dollars de recettes mondiales, Sonic 3 a placé la barre très haut. Pour Sonic 4, les attentes sont immenses. Pour info, on peut espérer le retour de l’équipe créative, dont les scénaristes Pat Casey et Josh Miller, et des acteurs comme Ben Schwartz (Sonic) et Jim Carrey (Robotnik). Cela devrait garantir un film à la hauteur des précédents !

Sonic 4 Le Film sort en Mars 2027 et la tension est palpable !

Le quatrième volet de cette série de films doit donc maintenant répondre à de grandes attentes. Après le succès de ses prédécesseurs, la franchise devra continuer à séduire les fans avec une nouvelle aventure épique. Le personnage de Shadow, introduit dans Sonic 3, pourrait jouer un rôle clé dans cette suite très attendue.

SONIC MOVIE 4 IS RELEASING ON MARCH 19TH, 2027! I WILL BE THERE NO MATTER WHAT!!! pic.twitter.com/SXZ3n77e4Z January 21, 2025

La date de sortie de Sonic 4, fixée au 19 mars 2027 aux États-Unis, génère déjà une énorme excitation. Bien sûr, la date française reste encore à confirmer. Cela dit, les fans espèrent retrouver leurs héros préférés dans un film plus ambitieux que jamais.

