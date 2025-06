Vous avez mal compris la fin de Dragons ? Ces informations vont vous éclairer

La fin de Dragons en prises de vue réelles s’appuie sur le film d’animation original à 90%. Mais il apporte des nuances et des développements intéressants.

Comme dans le film d’animation, ce remake de DreamWorks raconte les aventures d’un jeune inventeur viking. Harold devient l’ami de Krokmou, ce qui fait que l’intrigue principale reste similaire. Mais le film introduit des intrigues secondaires qui ajoutent de la profondeur à l’histoire.

Des changements subtils mais impactant la fin de Dragons

Les modifications apportées à Dragons par rapport à l’original sont principalement des ajustements de ton. Il y a aussi des arcs narratifs plus développés.

De son côté, Harold, en cherchant à unir les Vikings et les dragons, incarne l’idée que la compréhension et la compassion peuvent surmonter la peur et la haine. Son parcours, de l’aspirant viking au héros, illustre comment l’empathie peut transformer des relations et créer des ponts entre des mondes apparemment opposés.

Astrid et Snoutlout, bénéficient d’une attention particulière. Ce qui leur confère une plus grande profondeur.

Astrid, qui aspire à devenir chef, voit en Harold un rival. Ce détail enrichit leur dynamique. Snoutlout, quant à lui, est plus qu’un simple antagoniste. Il devient un personnage complexe qui cherche à gagner le respect de son père tout en soutenant Harold.

Une fin qui reste tout de même fidèle à l’original

Par contre, la conclusion de Dragons en prises de vue réelles est presque identique à celle du film d’animation. Berk devient un refuge pour les dragons. Et le grand arc émotionnel se concentre sur les relations de Harold avec son père Stoick, et son amoureuse, Astrid.

La bataille finale contre la Mort Rouge est un moment clé, où Harold prouve sa bravoure, mais pas sans sacrifices. Bien que le ton soit légèrement plus dramatique, la fin de Dragons reste fidèle à l’esprit du film original.

Des personnages secondaires qui brillent

Pour aller plus loin dans les détails, Astrid et Snoutlout sont désormais plus nuancés. Et la jeune guerrière est devenue une figure de leadership.

On voit qu’elle a gagné le respect des habitants de Berk. Ce qui n’était pas vraiment visible dans le dessin animé. Snoutlout, de son côté, évolue d’un simple rival à un personnage plus sympathique. Ce dénouement renforce ainsi les thèmes de camaraderie et de respect mutuel dans le village.

Un succès pour la franchise

Les personnes septiques concernant le live action de Dragons en prises de vue réelles sont donc généralement satisfaites du résultat. Cela laisse entrevoir un avenir riche pour la franchise qui a gagné pas de moins de 206 millions de dollars dans le monde. Et la vente de plusieurs produits dérivés va bon train. C’est pourquoi, il est probable qu’il ait une suite.

Comme dans l’anime, on sait qu’une suite devrait impliquer l’apparition de la mère de Harold, Valka, et l’exploration de l’univers des dragons.

Un remake réussi

En somme, le live action de Dragons a réussit à capturer l’essence de l’original comme dans le dessin animé 3D, tout en apportant des éléments nouveaux et enrichissants. Avec des personnages plus développés, ce film est une belle addition à la franchise.

