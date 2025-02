La saison 5 de Wakfu est confirmée : une conclusion grandiose en route

L’attente touche à sa fin : la saison 5 de Wakfu est officiellement en production ! Après des années à patienter, les fans vont enfin retrouver Yugo et la Confrérie du Tofu pour une ultime saison de 26 épisodes. Mais pour offrir le meilleur d’elle-même, Ankama a besoin de l’aide de sa communauté, et la campagne de financement participatif est déjà un succès fulgurant.

Wakfu annonce la saison 5 tant attendue !

Depuis son lancement en 2008, Wakfu a conquis des millions de téléspectateurs. Son univers riche inspiré de Dofus, son animation fluide et ses scénarios captivants ont particulièrement plu au public. Pour les nouveaux venus, les saisons 1 à 3 sont disponibles sur la plateforme de streaming Netflix. Les fans ont, par ailleurs, salué la saison 4 pour sa qualité et sa maturité. Cela dit, elle les a laissés sur leur faim. Heureusement, cette cinquième saison s’annonce comme la conclusion tant attendue de cette épopée.

Ankama a confirmé que la saison 5 de Wakfu poursuivra directement les événements de la précédente. Yugo, Amalia, Tristepin et les autres héros se retrouvent face à une menace encore plus grande. Cette fois, l’antagoniste principal sera le comte Harebourg, un personnage que les joueurs de Dofus et les fans de la série connaissent déjà. Son lien avec l’Eliacube et ses ambitions pour Frigost promettent une intrigue complexe et intense.

Un financement participatif qui crée l’engouement

La production de la saison 5 de Wakfu n’aurait pas été possible sans le soutien massif des fans. Lancée le 12 février 2025, la campagne de financement participatif a d’ailleurs déjà récolté plus d’un million d’euros en seulement 48 heures ! L’objectif est d’atteindre 6,5 millions d’euros pour garantir une production de haute qualité, à la hauteur des attentes du public.

Ils ont défini plusieurs paliers pour enrichir encore davantage la série Wakfu dans cette saison 5. Dès le premier million atteint, Ankama a annoncé un générique de fin exclusif en collaboration avec un artiste musical de renom. S’ils franchissent la barre des deux millions, un épisode spécial centré sur Flopin verra le jour. Une fois que la franchise atteindra quatre millions, cet épisode se transformera en une mini-série de sept épisodes.

Ankama prévoit en outre la sortie de la saison 5 de Wakfu entre 2027 et 2028 sur France Télévisions et ADN. Elle s’annonce comme un véritable événement. Plus qu’une simple suite, elle représente l’aboutissement de 16 ans d’aventures animées. Les fans n’ont donc plus qu’à patienter avant de retrouver la Confrérie du Tofu pour un dernier voyage épique au sein du Krosmoz. En attendant d’avoir plus d’informations, je vous invite vivement à découvrir de nouveaux animes comme Zenshuu de MAPPA !

