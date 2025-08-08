La fin de The Pickup sur Prime Video casse les codes du buddy movie !

Contre toute attente, The Pickup sur Prime Video clôt son récit en sabotant joyeusement les conventions du buddy movie. Loin du happy-end traditionnel, le film ose une conclusion ambigüe.

On y voit Eddie Murphy et Pete Davidson, après 90 minutes de courses-poursuites et de répliques cinglantes, se séparent sans réconciliation forcée. Un choix audacieux qui déçoit certains fans mais ravit ceux en quête de fraîcheur dans ce genre souvent prévisible. Une fin qui prouve que même les comédies d’action peuvent surprendre ! Voici en détail comment cela s’est passé.

Entre vengeance, romance et moralité ambiguë

Dans The Pickup, Prime Video nous offre bien plus qu’une simple comédie d’action. Le film, réalisé par Tim Story, suit Russell (Eddie Murphy) et Travis (Pete Davidson), deux gardes de fourgon blindé embarqués malgré eux dans un casse de 60 millions de dollars orchestré par Zoe (Keke Palmer). Cela rappel un peut Marked sur Netflix. Sauf que là, le contexte est différent.

Loin des happy-ends traditionnels, la fin de ce film mélange habilement vengeance personnelle, romance improbable et une bonne dose de moralité flexible.

Zoe est motivée par la mort de son père. C’était un garde du casino Sorrento trahi par ses employeurs. Puis, après l’opération avec ses complice, elle finit par échapper aux autorités grâce à un avion qu’elle pilote elle-même. Puis, elle laisse ainsi derrière elle un Travis éperdu d’amour et un Russell… plutôt compréhensif.

Zoe, une anti-héroïne aux motivations troubles

Ce qui démarque The Pickup diffusé sur Prime Video des autres films de casse, c’est son héroïne (qui n’en est pas vraiment une). Zoe n’est pas une criminelle assoiffée d’argent, mais une femme en quête de justice pour son père. C’est une intention louable. Mais, son caractère est plutôt difficile à cerner.

Son plan minutieux incluait la séduction de Travis pour obtenir des infos. Mais comme ce personnage est gentil, cela a presque naturellement basculer quand elle développe des sentiments authentiques pour le naïf garde.

La scène où elle lui laisse son numéro avant de s’envoler pour Bali en est une preuve. N’abandonnant pas, Travis met d’ailleurs six mois à la retrouver. Ces événements ajoutent une touche romantique inattendue à cette histoire de braquage.

https://twitter.com/PrimeVideo/status/1953561868078846001

Russell, entre retraite et clémence surprise

De son côté, Eddie Murphy qui incarne un Russell est à quelques jours de la retraite en tant que garde. Il rêve d’ouvrir un Air B&B avec sa femme Natalie (Eva Longoria). Pourtant, contre toute attente, c’est lui qui, à la fin, laisse Zoe s’échapper.

Pourquoi ? Eh bien parce qu’il comprend ses motivations et admire son refus de tuer inutilement. « Elle a ses raisons« , semble-t-il dire dans le film, avant de recevoir plus tard une partie de l’argent volé en remerciement. A la fin du film, il y a de quoi financer ce fameux Air B&B. C’est là une conclusion qui humanise le personnage bien loin des clichés du flic rigide.

Travis, du pigeon amoureux à l’apprenti flic

Concernant Pete Davidson en tant que Travis, on a droit à un personnage aussi maladroit que touchant. Il a échoué au test de police avant de se retrouver mêlé à un braquage. Ironie du sort : c’est en vivant cette aventure qu’il gagne en maturité.

Bien qu’utilisé par Zoe, on voit dans le film qu’il ne peut s’empêcher de tomber amoureux d’elle. Leur retrouvailles à Bali, suggérée à la fin, prouve que parfois, même dans les pires circonstances, l’amour peut triompher… ou du moins, offrir un bon prétexte pour une suite.

Et maintenant ? Les indices cachés d’une possible suite

The Pickup se fini sur une scène post-générique savoureuse : le patron de Russell et Travis, Clark, se fait engueuler par un client furieux dont le singe-écureuil taxidermisé a été endommagé pendant le chaos.

Et une révélation sous-entend que Clark utilisait les fourgons pour transporter des marchandises illicites. De quoi alimenter les théories sur un éventuel Pickup 2, où Travis et Zoe devraient peut-être affronter de nouveaux dangers… ou juste profiter du soleil balinais. Entre vengeance, amour et argent volé, The Pickup prouve qu’un film d’action peut avoir du cœur… et une bonne dose d’humour.

