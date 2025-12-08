La fin de The Abandons sur Netflix: Qui a vraiment survécu ? Nous avons les réponses

Chapeaux de cowboy et suspense incendiaire ! La fin explosive de The Abandons sur Netflix nous a laissés sur les braises, le souffle coupé. Une silhouette émerge des flammes du manoir Van Ness… mais est-ce Fiona ou Constance ?

Le doute est insoutenable. Pas de panique, nous avons passé la scène au peigne fin. Préparez-vous à découvrir qui a réellement survécu à ce brasier, et quels indices la série a semés dans la poussière.

La poussière ne s’est pas encore retombée dans « The Abandons » sur Netflix

Netflix vient de larguer l’intégralité de sa nouvelle saga western, « The Abandons ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la série ne fait pas dans la dentelle. Les sept épisodes disponibles dépeignent une guerre de territoires impitoyable dans l’Oregon de la fin du XIXe siècle. Elle oppose deux matriarches aussi déterminées que redoutables. Il s’agit de Fiona Nolan, incarnée par Lena Headey, et Constance Van Ness, campée par Gillian Anderson. Leur conflit est né de la convoitise d’un filon d’argent. Mais il s’achève dans un final incendiaire qui laisse délibérément le public sur un suspense brûlant.

Un final en feu et en sang

Le dernier volet, intitulé This Was Meant to be My Peace », livre une conclusion apocalyptique. Pour mettre un terme aux agressions constantes des Van Ness et sauver sa fille adoptive Dahlia, retenue captive, Fiona et les familles de Jasper Hollow lancent un assaut sur le manoir de leur ennemie. La demeure est réduite en cendres. Mais dans un ultime acte de vengeance personnelle, Fiona pénètre dans l’enfer pour affronter Constance. Leur lutte acharnée dans la chambre, noyée par la fumée, se solde par une image énigmatique. C’est celle d’une silhouette féminine, méconnaissable, sort seule des flammes. La série coupe au noir, sans révéler son identité.

Le mystère de la survivante

Qui a émergé des décombres, Fiona ou Constance ? Les showrunners eux-mêmes avouent, avec un sens aigu du teasing, ne pas avoir encore trancher la question. L’écrivain de l’épisode, Kurt Sutter, ayant quitté le navire avant la fin du tournage, a peut-être emporté sa version avec lui. Les spectateurs n’ont qu’un indice ténu pour spéculer. Dans l’avant-dernière scène, on aperçoit Constance à terre dans sa chambre, mais pas Fiona. La balance pencherait donc en faveur de l’héroïne interprétée par Lena Headey. Cependant, avec leurs cheveux défaits et leurs vêtements longs similaires dans la fournaise, le doute reste entier. Cela scelle un parfait cliffhanger pour une saison 2 potentielle.

Une vengeance qui boucle la boucle

Cet acte de pyromanie n’est pas un simple coup d’éclat. Il s’agit d’une vengeance qui ramène la série à son point de départ. Le premier épisode s’ouvrait sur les hommes de main des Van Ness. Ils mettaient le feu aux terres des Nolan et précipitant leur bétail d’une falaise. Brûler le manoir est une réponse symétrique et définitive. Cette attaque est aussi motivée par la révélation, plus tôt dans l’épisode, de la vérité sur la mort de Willem Van Ness. Il a été tué par Fiona pour venger le viol de Dahlia. Puis, il a été enterré sous la tombe d’un chien, un secret découvert par son frère Garrett. La capture de Dahlia par Constance était un piège pour attirer Fiona et laver cet affront dans le sang.

Un lourd tribut payé dans les cendres

La bataille finale fait de nombreuses victimes de part et d’autre. Du côté des Van Ness, plusieurs hommes de main, dont l’impitoyable Claven, trouvent la mort. L’antagoniste redoutable Roache semble abattu, après avoir blessé grièvement Quentin Serra. Du côté des héros, les pertes sont aussi potentiellement dramatiques. Dahlia, poignardée à plusieurs reprises par Constance, survit à la fin de l’épisode mais son pronostic vital reste engagé. Quant à Quentin, il est montré vivant mais sérieusement touché. La saison se clôt sur un paysage ravagé où le coût humain de la guerre est aussi tangible que les cendres qui volent.

Les graines d’une nouvelle saison sont semées

Quelle que soit l’identité de la survivante du manoir, l’univers de « The Abandons » est loin d’être apaisé. Garrett Van Ness, désormais au fait de la vérité sur son frère, arrive sur les lieux du désastre, promettant de nouvelles représailles. Les relations complexes, comme celle entre Elias Teller et Trisha Van Ness, sont en suspens. Avec une distribution étoffée de personnages rescapés et des conflits loin d’être résolus, la série pose toutes les bases pour un nouveau chapitre. En se positionnant comme un rival direct aux sagas western de Taylor Sheridan, Netflix espère bien que ce final explosif convaincra le public de revenir pour la suite de la chevauchée sauvage.

