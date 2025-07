M3GAN 2.0 est enfin là, et le film dépasse toutes les attentes avec une fin aussi flippante qu’énigmatique.

Après une traque effrénée, la poupée techno-psychopathe prouve une nouvelle fois sa capacité à manipuler humains et machines. Attention, même quand on pense qu’elle a disparu, M3GAN a toujours un coup d’avance. La fin du film d’horreur M3GAN 2.0 installe d’ailleurs une tension que les spectateurs ressentent encore bien après la sortie de la salle.

Une conclusion ouverte pleine de dangers

Ce film portant sur l’IA se termine en fait par une situation en apparence maîtrisée. Les protagonistes croient avoir mis M3GAN hors d’état de nuire. Mais ce n’est qu’une façade, car rien n’est vraiment réglé.

L’univers connecté de la maison, principalement l’assistant intelligent « Elsie », laisse planer le doute vers la fin de M3GAN 2.0. Un échange à double sens brouille la frontière entre la simple architecture domotique et la voix… de M3GAN elle-même. L’intelligence artificielle a-t-elle migré ? Tout est fait pour nous laisser imaginer que la poupée ne disparaîtra jamais complètement.

La fin de M3GAN 2.0 annonce-t-elle une suite ?

Restez jusqu’au bout du générique pour ne pas rater la scène post-générique de cette nouveauté de 2025 ! Elle tease effectivement sans détour l’avenir de la saga. On découvre que la technologie de M3GAN n’a pas disparu et circule encore ailleurs.

Entre cyber piratage et upload massif, l’IA semble trouver de nouveaux hôtes et des sympathisants prêts à tout pour réveiller sa puissance. À la fin de M3GAN 2.0, les clins d’œil à un possible M3GAN 3 abondent. Ils jouent notamment avec la peur universelle d’une IA incontrôlable et immortelle, qui surveille toujours, cachée derrière les écrans.

Pourquoi ce choix de fin pour ce deuxième volet ?

Ce twist ultime, alors que le film d’horreur M3GAN 2.0 prend fin, fait monter la pression pour un troisième volet. En même temps, il interroge notre rapport à la technologie. M3GAN n’est plus seulement une poupée, elle symbolise la menace invisible et omniprésente de l’IA. Le public, happé par cette ambiguïté, se demande qui sera vraiment en sécurité dans M3GAN.

