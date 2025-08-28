La fin de « L’Homme Abandonné » expliquée : que signifient les derniers choix du protagoniste ?

Vous venez de terminer L’Homme Abandonné sur Netflix et votre esprit tourbillonne ? Ce final ambigu, où le protagoniste choisit de tout quitter pour une vie simple, interroge autant qu’il émeut. Voici comment cette fin est arrivée.

Était-ce une fuite ou une renaissance ? On démêle le vrai du symbolique sans spoiler… mais avec une pincée d’humour ! Parfois, abandonner n’est pas perdre, mais gagner sa liberté.

L’Homme Abandonné : un récit poignant de rédemption et de résilience

Dans L’Homme Abandonné, le réalisateur Cagri Vila Lostuvali nous plonge dans le destin brisé de Baran, un homme condamné à 15 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis. À 15 ans, il est forcé par son père de endosser la responsabilité d’un accident mortel causé par son frère aîné, Fatih.

Ce sacrifice injuste, censé être temporaire, vole sa jeunesse et le plonge dans un enfer carcéral. Pendant ces longues années, sa famille ne lui rend jamais visite. Et Baran grandit dans l’amertume et la solitude, nourrissant un rêve : ouvrir son propre garage.

Une libération amère et des retrouvailles douloureuses

À sa sortie de prison, Baran découvre que ses parents sont décédés et que son frère, rongé par la culpabilité, l’attend avec sa fille Lydia. Malgré sa colère, Baran accepte de les suivre, touché par l’innocence de sa nièce.

Mais la vie chez Fatih s’avère compliquée : sa belle-sœur Arzu lui est hostile, et son frère lui cachait des difficultés financières. Baran préfère partir et retrouver son ami de prison, Esat, déterminé à reconstruire sa vie loin des drames familiaux.

Le chaos frappe à nouveau

Alors que Baran cherche désespérément un local pour son garage, son passé de détenu lui ferme toutes les portes. Pire, un escroc lui vole ses économies. La situation bascule lorsque Fatih est victime d’un accident – probablement lié à l’alcool – qui coûte la vie à Arzu et le plonge dans un coma.

Baran se retrouve seul responsable de Lydia, refusant de l’abandonner à l’assistance sociale. Il vend les meubles de son frère pour payer les frais médicaux et déménage ce dernier dans un hôpital plus abordable.

La lueur d’espoir venue d’un garage

Grâce à Esat, Baran rencontre Musa, le patron d’un garage réputé mais cynique, traumatisé par la perte de sa famille. Musa refuse d’embaucher Baran jusqu’à ce qu’il découvre ce dernier cachant Lydia dans son atelier, faute de toit.

Touché par leur détresse, il lui donne sa chance : réparer une voiture réputée impossible à démarrer. Après quatre jours d’efforts acharnés, Baran y parvient et gagne le respect de Musa, qui lui offre un emploi et un logement.

La victoire d’un homme qui n’a jamais renoncé

Baran finit par économiser assez pour ouvrir son propre garage. Il réalise que même dans les moments les plus sombres, l’espoir persiste si l’on continue à se battre. Lorsque Fatih se réveille, il retrouve Lydia, son frère et sa fille. Baran accepte de lui confier sa nièce, sachant que c’est mieux pour elle d’être avec son père.

Mais les liens restent forts : Lydia visite souvent son oncle, qu’elle admire et dont elle veut même trouver l’âme sœur. L’Homme Abandonné célèbre sur Netflix ainsi la résilience, montrant que même après avoir tout perdu, il est possible de renaître grâce à la persévérance et à l’humanité.

