La fin de « Heweliusz » sur Netflix vous a choqué ? On vous l’explique

Vous avez regardé « Heweliusz » sur Netflix et vous vous demandez si la justice a coulé avec le ferry ? Entre le capitaine transformé en bouc émissaire et les preuves mystérieusement « évaporées », le final laisse un goût amer bien plus tenace que l’eau de la Baltique.

Mais pas de panique, on vous explique tout sans vous noyer dans les détails. Accrochez-vous, le naufrage n’était que la partie émergée de l’iceberg !

Heweliusz : quand Netflix exhume un naufrage et ses coupables trop commodes

C’est une plongée troublante dans les eaux glacées de la Baltique et les zones d’ombre de la justice que propose Netflix avec sa nouvelle série polonaise, Heweliusz. Le drame revient sur le naufrage du MS Jan Heweliusz, survenu en janvier 1993, la plus grande catastrophe maritime en temps de paix de l’histoire de la Pologne.

Alors que seulement neuf des soixante-quatre personnes à bord ont survécu, la série s’interroge : qui étaient les véritables responsables, et les victimes n’ont-elles jamais obtenu justice ? Le scénario suggère que la vérité a été délibérément engloutie avec l’épave.

Une traversée maudite dès le départ

Tout commence par une tempête annoncée. Le 14 janvier 1993, le MS Jan Heweliusz devait quitter la Pologne pour la Suède, mais les avertissements météorologiques se multiplièrent. Le départ est retardé. Pourtant, contre toute logique, l’armateur Wieslaw Kisorek exige d’attendre un chargement urgent pour les « hautes sphères ».

Ces trois heures de retard supplémentaires s’avèrent cruciales. Pire, la cargaison pèse trente tonnes de trop, une surcharge fatidique qui, curieusement, n’apparaîtra sur aucun document officiel. Le ferry prend finalement la mer, lourdement chargé et au pire moment.

Le naufrage : une tragédie en chaîne

La série dépeint avec tension les dernières heures du navire. Alors que le capitaine Andrzej Ułasiewicz se repose, son second, l’officier Witek, prend brièvement la barre. Sa décision, prise dans la panique, d’arrêter les machines à l’approche d’un autre cargo, le Kempen, est le premier maillon d’une chaîne infernale.

Réveillé en sursaut, le capitaine Ułasiewicz reprend les commandes, mais il est déjà trop tard. Les courants violents, la manœuvre d’évitement face au Kempen et le poids des camions mal arrimés qui se mettent à glisser achèvent de déstabiliser le ferry. Le Jan Heweliusz chavire et sombre corps et biens.

Le capitaine, bouc émissaire idéal

L’enquête qui suit la catastrophe semble bâclée à dessein. La Chambre maritime, soucieuse de protéger les intérêts des armateurs, cherche un coupable unique et silencieux. Le capitaine Ułasiewicz, mort dans le naufrage.

Pourtant, un juge assesseur, le capitaine Piotr Binter, et un conseiller, Budzisz, défendent sa mémoire. Ils mettent en lumière les négligences structurelles, la surcharge et le rôle du Kempen, dont la présence, masquée par les radars défaillants, fut un élément déclencheur. Leurs preuves, pourtant solides, se heurtent à un mur de déni.

Une vérité qui sombre à son tour

Le procès se transforme en parodie de justice. Malgré les efforts de Binter et Budzisz pour rétablir les faits, le verdict est sans appel : le capitaine Ułasiewicz est jugé seul responsable. La conclusion de la série est plus amère encore.

Piotr Binter, détenteur des preuves accablantes, meurt dans un mystérieux accident de voiture, et les documents disparaissent avec lui. Était-ce un hasard ou une manœuvre pour étouffer l’affaire ? La question, laissée en suspens, plane comme une menace.

Le poids des remords et l’onde de choc

L’épilogue de Heweliusz est tout en non-dits angoissants. L’officier Witek, rongé par la culpabilité d’avoir provoqué l’arrêt fatal du ferry, est vu pour la dernière fois en train de sauter du pont d’un navire.

Son sort n’est pas confirmé, mais son geste désespéré semble sceller son destin. La série Netflix dépasse ainsi la simple reconstitution pour devenir une réflexion sur la mémoire et l’impunité. Elle laisse le spectateur avec une certitude. Parfois, la justice ne parvient pas à renflouer la vérité, qui repose pour toujours par le fond.

