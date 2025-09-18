Spoiler : La fin ‘d’Un Journal d’une fille larguée’ sur Netflix expliquée en détails

Alerte spoiler ! Vous avez dévoré « Un Journal d’une fille larguée » sur Netflix ce mois de septembre mais la fin vous laisse perplexe ? Entre le grand geste romantique de Dex et la transformation éclatante de Bridget, les choix narratifs font jaser.

Était-ce vraiment la conclusion que cette comédie culte méritait ? Pas de panique, on démêle le vrai du faux et on décrypte chaque détail pour vous. Préparez-vous à avoir enfin toutes les réponses… et peut-être à râler !

Diary Of A Ditched Girl : une fin ambiguë qui va vous rendre chèvre

La série suédoise Diary Of A Ditched Girl a réussi le pari de mêler humour et profondeur psychologique. Toutefois, sa conclusion va laisser plus d’un spectateur perplexe et peut-être un peu frustré.

On y suit Amanda, 30 ans, célibataire et célibataire par choix, jusqu’au jour où un exhibitionniste dans un parc lui fait remettre en question sa vie amoureuse. S’ensuit une quête aussi comique que pathétique de l’amour, ponctuée de rendez-vous ratés et d’auto-sabotages en série.

'Dairy Of A Ditched Girl' star Carla Sehn is utterly charming in a romantic dramedy vehicle that feels like something we’ve seen a lot of lately https://t.co/ZvyX0jxw5N pic.twitter.com/mXWCL9DHKW September 16, 2025

Le poids d’une enfance négligée

Si Amanda peine autant à accepter l’amour, c’est que son modèle parental est pour le moins dysfonctionnel. Un père absent, remarié et focalisé sur son fils, une mère incapable de relations stables… Amanda a grandi en pensant qu’il fallait mériter l’affection en se rendant indispensable.

Une scène forte montre d’ailleurs la jeune femme confronter son père lors de son anniversaire, lui reprochant son indifférence. Un moment clé qui explique bien des choses à voir sur Netflix.

Emil, le premier homme bienveillant

Contrairement aux autres hommes qu’elle fréquente, Emil incarne une figure rare. Il est attentionné, respectueux et authentiquement intéressé par elle. Leur relation pourrait être idyllique si Amanda savait comment fonctionne une dynamique saine.

Après moult malentendus, dont une douche interminable par peur du jugement, elle finit par s’ouvrir et lui avouer ses insécurités. Ensemble, ils forment un couple apparemment équilibré… du moins en surface.

Le spectre du bartender

Car Amanda lui cache un secret : après une absence d’Emil à une fête, elle a couché avec le barman. Si cela pourrait se justifier, ils n’étaient pas encore officialisés, son silence risque de tout faire basculer. La dernière scène montre ledit barman approcher Emil au bar, sous le regard paniqué d’Amanda. Fin abrupte, suspens insoutenable : va-t-il tout découvrir ? Va-t-elle replonger dans ses travers ?

Une saison 2 dans les limbes ?

Cette fin ouverte sent bon le cliffhanger calculé pour une éventuelle suite. On imagine déjà les dilemmes d’Amanda, les récurrences de son attirance pour les « bad boys », et peut-être une rédemption paternelle.

En attendant, Diary Of A Ditched Girl reste une comédie romantique intelligente, qui rappelle que trouver l’amour, c’est d’abord se trouver soi-même. Même si parfois, ça donne envie de s’arracher les cheveux.

