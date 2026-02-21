La bande-annonce de Toy Story 5 est là : que révèlent les premières images de nos jouets ?

Woody et Buzz reprennent du service avec la première bande-annonce de Toy Story 5. Ils se lancent dans une nouvelle aventure pour affronter la menace des tablettes numériques. Un duel entre les jouets traditionnels et les écrans se prépare !

Le célèbre studio Pixar vient de dévoiler la première bande-annonce officielle de Toy Story 5. Ce cinquième opus place nos héros face à une réalité sociale moderne et particulièrement redoutable. Plongeons dans les détails de ce retour qui séduira certainement les enfants et les fans de longue date.

La bande-annonce dévoile le duel choc dans Toy Story 5

La petite Bonnie délaisse désormais ses jouets préférés pour une tablette électronique nommée Lilypad. Cet appareil intelligent devient rapidement le centre d’attention de la fillette de huit ans. Les jouets classiques se sentent alors menacés par cette technologie qui accapare tout le temps disponible.

« Leur but est de sauver les enfants de l’obsession pour les appareils numériques », explique la production. Buzz L’Éclair doit même mener une armée de doubles pour contrer cette influence électronique néfaste. Dans la bande-annonce de Toy Story 5, on voit aussi un Woody un peu dégarni avec le temps. Et il porte maintenant un poncho ! Ce duel entre le plastique et les circuits intégrés définit tout l’enjeu du scénario actuel.

Le retour inattendu du cowboy solitaire

Le film apporte une réponse sur le destin de Woody après son départ définitif. Le cowboy avait effectivement choisi de vivre en liberté avec Bo Peep dans la nature. Pourtant, les besoins de Bonnie poussent Jessie à solliciter l’aide de son ancien ami fidèle. Woody, qui a déjà dit aurevoir à Buzz, quitte alors sa vie de jouet perdu pour retrouver sa famille. C’est le genre d’ambiance qu’on aperçoit déjà dans la bande-annonce de Toy Story 5.

Les fans découvriront ainsi comment le groupe parvient à se réunir malgré les séparations passées douloureuses. Le réalisateur Andrew Stanton décrit par ailleurs ce film comme une réflexion existentielle sur le risque d’obsolescence. Les jouets doivent prouver leur utilité face à des gadgets qui écoutent chaque mot prononcé.

Des nouveaux personnages pour rafraîchir la bande

La franchise accueille de nouveaux visages pour enrichir cette équipe de jouets déjà très complète. L’humoriste Conan O’Brien prête d’abord sa voix à Smarty Pants. C’est un jouet dédié à l’apprentissage pour utiliser le petit pot. Nous découvrirons également Atlas, un hippopotame qui sert de GPS parlant pour les missions de sauvetage. La caméra Snappy et le docteur Nutcase rejoignent en outre cette aventure aux enjeux très élevés.

Bref, la bande-annonce n’est que le début de l’aventure Toy Story 5. Et ces nouveaux venus apportent une touche de modernité tout en respectant l’esprit original de Pixar. Le studio conserve par ailleurs ses acteurs historiques comme Tom Hanks et Tim Allen pour les rôles principaux. Cette alliance entre anciens et nouveaux assure une dynamique parfaite pour séduire toutes les générations.

La sortie confirmée après la bande-annonce de Toy Story 5

La sortie mondiale du film est officiellement prévue pour le 19 juin prochain au cinéma. Disney espère ainsi renouveler le succès colossal des épisodes précédents ayant dépassé le milliard. Le trailer montre des scènes d’action impressionnantes, notamment des cascades sur des voitures en mouvement. Les jouets devront faire preuve d’une ingéniosité incroyable pour exister encore dans le monde moderne.

La nostalgie des premiers films de 1995 résonne fortement dans ces nouvelles images très colorées. L’aperçu qu’a donné la bande-annonce de Toy Story 5 confirme que la saga possède encore diverses histoires passionnantes à raconter. Préparez-vous à vivre une réunion riche en émotions fortes durant tout cet été au cinéma.

