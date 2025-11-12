Woody & Buzz sont DE RETOUR ! Où Toy Story 5 se glisse dans la chronologie après le « final » de Toy Story 4 ?

C’est officiel : Woody et Buzz reviennent en 2026 dans Toy Story 5 ! Alors qu’on les croyait apaisés après l’émouvant final de Toy Story 4, les voilà qui reprennent du service dans un cinquième opus.

Mais une question brûle toutes les lèvres : où donc cette nouvelle aventure vient-elle se glisser dans la chronologie de la saga ? Accrochez-vous, car il va falloir recalculer le temps à la vitesse de la lumière !

L’ère du jouet est-elle révolue ?

La bande-annonce teaser de Toy Story 5 vient de tomber, et elle ne se contente pas de réveiller notre nostalgie. Elle lance un pavé dans la mare en plastique en soulevant une question vertigineuse : et si l’âge des jouets traditionnels appartenait bel et bien au passé ?

Le visionnage, aussi bref soit-il, montre nos compagnons de chambre préférés – Woody, Buzz et la bande – en proie à une terreur sacrée face à un colis anonyme, comme s’ils contemplaient l’Arche d’Alliance tout juste ouverte.

La coupable ? Lilypad, une tablette électronique pour enfants, dont la voix n’est autre que celle de la talentueuse Greta Lee. Le message est on ne peut plus clair : une nouvelle ère, numérique et pixelisée, menace de sonner le glas des vieux guerriers en peluche et en plastique.

Une menace moderne pour un monde ancien

En surface, le scénario est d’une logique implacable. Qui n’a pas constaté, parfois avec un pincement au cœur, l’attraction quasi magnétique qu’exercent les écrans sur les plus jeunes ? Il est vrai que depuis une bonne décennie, le marché du jouet a dû composer avec cette concurrence féroce.

L’idée que Bonnie, la propriétaire actuelle du gang, délaisse ses compagnons pour un gadget électronique semble donc être une suite naturelle et mélancolique à leur histoire. C’est le choc des générations, version boîte à musique contre écran tactile.

Le casse-tête chronologique de Pixar

Cependant, en grattant un peu le vernis de cette prémisse, un détail incongru fait surface. Si les enfants d’aujourd’hui sont effectivement biberonnés aux tablettes, rien ne prouve que l’univers de Toy Story évolue en 2024. Bien au contraire ! Une plongée vertigineuse dans la chronologie des films – une entreprise périlleuse qui rappelle cruellement notre propre rapport au temps – suggère que Toy Story 5 se déroulerait bien avant l’explosion des tablettes personnelles.

En partant de l’année de référence de 1995 pour le premier film et en suivant l’âge d’Andy, on atterrit autour de 2010 ou 2011 lors des événements du cinquième opus. Bonnie posséderait-elle donc une technologie de pointe plusieurs années avant son avènement massif ?

Le LeapPad à la rescousse ?

Et si, contre toute attente, la ligne temporelle tenait (à peu près) la route ? C’est ici que la fiction rejoint subtilement la réalité. En 2011, la société LeapFrog a en effet commercialisé le LeapPad Explorer, une tablette éducative qui pourrait bien être l’inspiration directe de la fictive Lilypad.

Ainsi, Pixar aurait-il sauvé les meubles en ancrant son récit dans une innovation bien réelle de l’époque. Il reste permis de s’interroger sur le degré de sophistication de cet objet dans le film et la rapidité du bouleversement culturel qu’il provoque, mais le studio d’animation évite de justesse l’anachronisme flagrant.

Alors, réalité temporelle astucieuse ou liberté créative assumée ? Le débat est ouvert. En attendant la réponse en juin 2026, il est peut-être temps de s’accorder une pause, allongée bien sûr, pour revisionner ce teaser qui, au-delà de l’excitation qu’il génère, nous aura offert une sacrée séance de gymnastique cérébrale.

