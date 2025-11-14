Pourquoi Woody revient dans Toy Story 5 après son au revoir à Buzz dans l’opus précédent ?

Absent du ranch depuis son émouvant adieu à Buzz dans Toy Story 4, Woody refait surface dans Toy Story 5 ! Mais pourquoi le cow-boy le plus loyal a-t-il raccroché son chapeau de vagabond ?

La faute à une tablette trop collante, une Jessie devenue shérif, et une mission qui ne pouvait attendre. Préparez-vous à découvrir les vraies raisons de ce retour surprise qui promet de chambouler la nursery de Bonnie !

Woody dans Toy Story 5 et Jessie passe capitaine !

Alors que Disney dévoile les premières images de Toy Story 5, une surprise de taille attend les fans : c’est Jessie, et non Buzz, qui a pris les commandes de la bande de jouets ! La cow-girl intrépide est désormais celle qui mène la danse chez Bonnie, et c’est elle qui a insisté pour ramener Woody au bercail. Si les raisons précises de cette passation de pouvoir restent mystérieuses, une chose est sûre : l’équilibre de la chambre de Bonnie vient d’être bouleversé.

Panique chez les jouets face à un ennemi high-tech

Le cœur de l’intrigue tourne autour d’une nouvelle acquisition pour le moins déroutante : Lily Pad, une tablette en forme de grenouille qui semble vouloir monopoliser l’attention de Bonnie. Face à cette menace numérique, les jouets traditionnels sont désemparés. C’est dans ce contexte que Jessie, devenue shérif à part entière, estime que seul Woody possède l’expérience nécessaire pour résoudre cette crise inédite.

Une mission sur mesure pour le cow-boy solitaire

Le retour de Woody s’inscrit parfaitement dans la continuité de Toy Story 4. Après avoir choisi d’aider les jouets perdus avec Bo Peep, le cow-boy trouve ici une nouvelle occasion d’accomplir sa mission : protéger le lien sacré entre un enfant et ses jouets. En venant en aide à ses anciens compagnons menacés d’oubli, Woody reste fidèle à lui-même tout en explorant une nouvelle facette de son engagement.

Les retrouvailles promettent des étincelles

Les concept arts dévoilés laissent entrevoir des retrouvailles mouvementées ! Woody et Buzz semblent reprendre leurs querelles mythiques, sous le regard amusé des autres jouets. L’alchimie entre les deux acolytes historiques s’annonce plus électrique que jamais, d’autant que Woody découvre une dynamique de groupe radicalement transformée depuis son départ.

Un dernier rodéo pour Woody ?

Au-delà de la narration, ce retour s’imposait aussi pour des raisons pratiques. Comment imaginer un Toy Story sans son cow-boy emblématique ? Les studios Pixar relèvent le défi en offrant à Woody une mission qui respecte son parcours. Mais cela permet aussi à Jessie de briller. Reste à savoir si cette aventure sera son véritable chant du cygne. La réponse dépendra sans doute de l’accueil réservé à ce nouvel opus.

