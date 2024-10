Kaos saison 2 : qu’en dit Netflix ?

La série « Kaos » a captivé les abonnés de Netflix avec son mélange de mythologie grecque et d’humour moderne. L’histoire a plongé les fans dans un monde où Zeus perdait le contrôle du mont Olympe. Les téléspectateurs espèrent une saison 2 de Kaos après la diffusion des huit premiers épisodes fin août 2024, mais quel est l’avis de Netflix ?

Est-ce que Netflix prépare une saison 2 de Kaos ?

Dans « Kaos », Jeff Goldblum interprète Zeus, un personnage plongé dans la paranoïa et le chaos. D’un autre côté, trois mortels tentent de réaliser une prophétie ancienne. Ce concept novateur permet au public de découvrir une relecture moderne des mythes. Et cela a réussi à séduire les spectateurs à travers le monde entier. Les épisodes de la première saison se contentent d’établir les bases de cette intrigue fascinante. Les fans avaient donc toutes les raisons d’anticiper la suite qui promettait un dénouement encore plus grand.

Malheureusement, malgré le potentiel narratif, la série ne connaîtra pas de suite. Effectivement, Kaos, la série Netflix, ne connaîtra pas de saison 2. L’annonce de l’annulation a été un choc pour les fans, qui attendaient avec impatience de voir l’évolution de l’histoire. Pourtant, le créateur, Charlie Covell, avait un plan de trois saisons pour son œuvre.

Que ressentent les acteurs à la suite de cette annonce ?

Le public est loin d’être le seul à ressentir de la déception face à cette nouvelle concernant la saison 2 de Kaos sur Netflix. Aurora Perrineau, qui incarnait Eurydice, a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux. Elle a d’ailleurs partagé ses émotions à travers un message poignant. L’actrice a notamment exprimé combien le projet lui tenait à cœur et à quel point elle se sentait fière d’y avoir participé.

Sa réaction illustre bien l’impact que la série a eu sur les acteurs, tant sur le plan professionnel que personnel. Le fait que la plateforme Netflix ait annulé la saison 2 de Kaos a donc eu autant d’effet sur les fans que sur ceux qui ont contribué à sa conception. La connexion profonde que Perrineau ressentait avec le projet souligne l’importance de cette série pour ses créateurs et le reste de l’équipe. Ceci transforme leur déception en un hommage à ce qui aurait pu être un récit marquant dans l’univers de la télévision.

