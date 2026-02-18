Jason Statham sera lui-même dans un nouveau film mêlant action et comédie ?

L’icône britannique Jason Statham s’apprête à jouer son propre rôle dans une comédie d’action totalement déjantée. Voilà un projet cinématographique insolite va sans doute bousculer les codes du genre.

Le célèbre acteur des franchises Fast & Furious et Expendables prépare actuellement une surprise de taille. Cette nouvelle production hollywoodienne place Jason Statham au centre d’une intrigue centrée sur sa propre image. Les spectateurs découvriront alors une version fictive et survoltée de l’ancien plongeur devenu une légende du combat.

Un scénario dingue où la star vole votre moto !

Imaginez un instant que la brute la plus célèbre d’Hollywood dérobe votre véhicule en pleine rue. C’est précisément le point de départ du film intitulé Jason Statham Stole My Bike. Ce projet réunit de nouveau l’acteur avec le réalisateur talentueux David Leitch pour un duo explosif. Le cinéaste derrière Deadpool 2 ainsi que Bullet Train compte bien dynamiter les clichés habituels du cinéma.

La scénariste Alison Flierl apporte quant à lui sa plume acide pour transformer la star en une parodie d’elle-même. Elle a déjà prouvé son talent pour l’ironie avec la série animée culte BoJack Horseman auparavant. Le ton mélangera donc des cascades impressionnantes avec des dialogues savoureux et une autodérision constante et bienvenue.

Un budget colossal pour cette parodie avec Jason Statham

Le marché du film européen de Berlin s’enflamme en ce moment pour cette annonce particulièrement audacieuse et lucrative. Les producteurs injectent d’ailleurs plus de 80 millions de dollars dans cette aventure pour assurer un grand spectacle. Ce montant dépasse les 67 millions d’euros. Ce montant dépasse de loin les standards habituels pour une comédie indépendante.

La production prévoit en outre de lancer les caméras dès le mois de mai 2026 pour ce tournage. Jason Statham prouve ainsi qu’il possède un sens de l’humour aussi solide que ses muscles saillants. Robert Kojder affirmait déjà que l’acteur volait chaque scène dans ses précédentes incursions comiques remarquées. On a toutes les raisons de croire que ce film rejoindra des pépites comme le long-métrage méta de Nicolas Cage.

Crazy how Jason Statham is going to starr as Jason Statham in the new movie "Jason Statham stole my bike" pic.twitter.com/EouOAw34oi — National _Asset (@AllanMbabazi001) February 18, 2026

Le roi de la castagne devient le maître de l’autodérision

Jason Statham reste l’une des valeurs les plus sûres pour remplir les salles de cinéma mondiales. Son personnage de Deckard Shaw a déjà conquis des millions de fans à travers la planète entière. Pourtant, cette nouvelle étape de sa carrière montre une volonté de surprendre son public fidèle désormais. Il rejoint le cercle très fermé des acteurs capables de se moquer de leur propre mythe.

Vous avez hâte de voir le résultat de cette production quelque peu singulière ? Le film sortira officiellement sur les écrans durant l’année 2027 après une longue post-production soignée. En attendant, Jason Statham termine le tournage du thriller sombre Viva La Madness avec Guy Ritchie. Entre deux bagarres sérieuses, la star prépare donc son coup d’éclat le plus drôle et inattendu.

