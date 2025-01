Johnny Depp : Satan et un thriller criminel, c’est son come-back !

Après de tumultueuses batailles juridiques, Johnny Depp (qui a joué dans des films de Tim Burton) fait son grand retour à Hollywood avec deux films très attendus. L’acteur, longtemps écarté de certains projets majeurs, semble enfin retrouver sa place sur grand écran. Les fans de Depp peuvent se réjouir : l’acteur s’apprête à nous surprendre dans des rôles aussi variés qu’originaux.

Carnival at the End of Days, Depp dans un rôle inédit de Satan

Pour son retour à Hollywood, l’un des projets les plus intrigants de Johnny Depp est Carnival at the End of Days. Terry Gilliam, qui était derrière Brazil et L’Armée des douze singes, dirige ce film. Depp incarnera Satan dans ce long-métrage. Son personnage tente de sauver l’humanité alors que Dieu veut la détruire pour avoir pollué la Terre. Le rôle de Satan est un choix audacieux. Aussi, la vision de Gilliam promet de donner une nouvelle dimension à ce personnage mythologique, avec l’humour noir et la folie qu’on lui connaît.

The Carnival At The End Of Days Updated Cast:



Jeff Bridges.

Johnny Depp.

Adam Driver.

Jason Mamoa.

Asa Butterfield.



According to Gilliam, Butterfield is playing Adam. pic.twitter.com/zbEO2yVXYz — TEHRAN (@TehranKnight) July 15, 2024

Ce film qui marque le retour de Johnny Depp à Hollywood se distingue avant tout par son casting ainsi que par son histoire originale et provocante. On parle effectivement d’un monde où Dieu anéantit l’humanité. La star des Pirates des Caraïbes jouera un Satan qui lutte pour conserver son emploi éternel, un concept aussi décalé que profond. L’originalité du projet et la direction artistique unique de Gilliam suscitent déjà un grand intérêt auprès des cinéphiles. Les attentes sont élevées autour de la performance de Depp.

Johnny Depp retourne à Hollywood dans Day Drinker !

Le second projet à venir de Johnny Depp est Day Drinker. C’est un thriller d’action dans lequel il retrouvera sa coéquipière des Pirates des Caraïbes, Penélope Cruz. Ce film met en scène un barman de croisière qui, après avoir croisé un mystérieux amateur de boissons diurnes, se retrouve plongé dans un univers criminel sombre et dangereux. Le duo Depp-Cruz, dont la complicité à l’écran a déjà fait ses preuves, pourrait apporter une dynamique électrisante à ce thriller plein de suspense.

Pour son grand retour à Hollywood, Johnny Depp jouera donc dans ce film qui sera sous la direction de Marc Webb. On le connaît pour ses films The Amazing Spider-Man et le remake de Blanche-Neige. Day Drinker promet ainsi d’être un cocktail explosif d’action et de mystère. Avec des rebondissements inattendus et des personnages profonds, le film s’annonce comme un véritable défi pour Depp, qui retrouvera ici son côté le plus sombre et mystérieux.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn