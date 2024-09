Les pires films de Tim Burton classés du moins mauvais à l’irregardable

Voici un top 5 des films les plus nuls de Tim Burton, le maître du cinéma gothique et fantastique contemporain. Si vous souhaitez vous faire une idée, n’hésitez pas à les visionner en streaming et partagez vos réactions dans les commentaires !

Tim Burton est reconnu pour son univers unique, peuplé de personnages excentriques, de décors gothiques et d’un mélange de mélancolie saupoudré d’une bonne dose de macabre. Pourtant, même un réalisateur aussi iconique n’est pas à l’abri de quelques faux pas.

Si Burton a réalisé des chefs-d’œuvre inoubliables comme « Edward aux mains d’argent » mettant en vedette Johnny Deep et « L’Étrange Noël de Monsieur Jack » ou encore « Mercredi », il a aussi livré des œuvres qui oscillent entre l’étrange l’incompris et le franchement raté. Voici un classement des cinq pires films de Tim Burton, qui n’ont pas su capturer la magie burtonienne !

Dark Shadows (2012) : un flop parmi les films de Tim Burton

Malgré quelques qualités visuelles et le casting charismatique avec Johnny Depp en vampire décalé, Dark Shadows se perd dans une intrigue décousue et des blagues lourdes. Adapté d’un soap-opera gothique des années 60, le film échoue à capturer l’ambiance sinistre et mystérieuse de l’original.

Nous savons tous la passion de Burton pour l’humour et l’horreur, sauf qu’avec Dark Shadows, le mélange a été mal dosé. Les personnages sont plus des caricatures que des êtres complexes malgré leurs talents. À mi-chemin entre comédie et drame, Dark Shadows n’est pas l’un des pires films de Tim Burton. Par contre, il donne l’impression d’un réalisateur perdu dans sa propre formule !

Alice au Pays des Merveilles (2010) : l’absence de la magie du premier œuvre

Ce remake live-action avait toutes les raisons de briller : un casting impressionnant, une technologie innovante (3D), et un matériau source parfait pour l’univers de Burton. Pourtant, Alice au Pays des Merveilles déçoit par son manque de profondeur émotionnelle et d’originalité. Le film semble plus intéressé par son esthétique clinquante que par le développement de son intrigue.

Burton transforme l’histoire de Lewis Carroll en un film d’action épique qui fait pâle figure face à ses adaptations plus intimistes et gothiques. Malgré une performance visuellement spectaculaire, l’âme de l’œuvre semble absente. Alice au Pays des Merveilles à la sauce hollywoodienne semble être sans saveur. Vous en pensez quoi ?

Charlie et la Chocolaterie (2005) : un Wonka à la touche Burton qui n’a pas brillé

Dans cette adaptation du classique de Roald Dahl, Johnny Depp incarne un Willy Wonka excentrique, mais sa performance tombe souvent à plat. Son jeu d’acteur est plus dérangeant qu’étrange. Contrairement à l’adaptation originale de 1971 avec Gene Wilder, le film de Burton est un véritable flop.

Cela est peut-être dû aux effets numériques criards et aux touches humoristiques forcées qui manquent de subtilité. Bien que Burton excelle dans la création d’univers fantastiques, la chocolaterie de Willy Wonka semble dépourvue de magie. Il faut croire que la noirceur gothique de Burton et l’innocence du livre original ne semblent pas faire bon ménage…

Miss Peregrine et les Enfants Particuliers (2016) : un film de Tim Burton sans cette petite étincelle

Cette adaptation du roman de Ransom Riggs semblait parfaite pour Tim Burton. Le réalisateur à tous les ingrédients en main pour faire un beau chef-d’œuvre : une maison remplie d’enfants aux pouvoirs étranges, des monstres terrifiants et un cadre gothique. Cependant, le résultat est décevant. Le film peine à instaurer une cohérence narrative et émotionnelle, et les personnages manquent cruellement de profondeur.

Bien que l’esthétique visuelle soit au rendez-vous, comme souvent avec Burton frôle perfection, l’intrigue n’arrive jamais à décoller. L’âme même du film semble transformer le film tel un navire en perdition sur le vaste océan. La performance d’Eva Green, pourtant captivante en Miss Peregrine, n’était pas suffisante pour sauver l’œuvre dans son ensemble.

La Planète des Singes (2001) : le pire film de Tim Burton

Le remake de La Planète des Singes est souvent considéré comme le pire film de Tim Burton, et cela pour de bonnes raisons. Si vous l’avez vu, vous aurez sûrement remarqué que le film manque cruellement de la touche personnelle qui caractérise habituellement les œuvres du réalisateur. La direction artistique, bien que correcte, ne parvient pas à sauver un scénario prévisible et confus.

Mark Wahlberg, dans le rôle principal, semble désintéressé de son personnage. Qui plus est, la fin du film est non seulement déconcertante, mais aussi absurde. Burton semble ici en mode « pilote automatique », incapable d’injecter sa sensibilité gothique et sa narration excentrique. Pourtant, ce remake aurait pu bénéficier de sa vision singulière. Le film insipide a non seulement déçu les fans de la série originale, mais aussi ceux de Burton, le classant en haut de la liste des « irregardables ».

