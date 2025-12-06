5 Choses à Savoir sur le Spider-Man Noir de Nicolas Cage et sa nouvelle affiche Marvel

Accrochez vos toiles d’araignée ! Nicolas Cage endosse à nouveau le trench-coat de Spider-Man Noir, mais cette fois en live-action pour Prime Video.

Alors qu’une nouvelle affiche dévoile des indices capitaux, plongeons ensemble dans les 5 révélations à connaître sur ce héros en noir et blanc et sa mystérieuse identité. Entre comics, clones et années 30, le détective à huit pattes nous réserve plus d’une surprise.

Cage perce le mystère : son Spider-Noir est un célèbre clone

L’année 2026 s’annonce chargée pour l’homme-araignée. Il y aura une nouvelle saison animée et le prochain film de Tom Holland, une révélation majeure émerge du côté de Sony. Lors de la CCXP au Brésil, un nouveau poster pour la série live-action Spider-Noir de Prime Video a levé le voile sur l’identité secrète du héros interprété par Nicolas Cage. Derrière le masque et le trench-coat se cache non pas Peter Parker, mais « B. Reilly » – une référence transparente au clone légendaire des comics, Ben Reilly.

Ben Reilly, un héros à l’ombre de Peter Parker

Les fans de Marvel Comics connaissent bien Ben Reilly. C’est le clone de Peter Parker devenu l’un des variants les plus populaires de Spider-Man. Le poster présenté, montrant Spider-Noir derrière une porte de bureau, confirme que cette version conservera son métier de détective privé. Cela plongera l’intrigue dans l’atmosphère pulp des années 1930. Ce choix narratif audacieux remplace le Peter Parker traditionnel du Spider-Noir des comics. Et cela créera une distinction nette avec les autres incarnations cinématographiques du héros.

Nicolas Cage's live-action Spider-Man series, Spider-Noir, will release in black & white and color. https://t.co/jLk48F6w7T pic.twitter.com/pMVeAL2GY0 — Nerdist (@nerdist) December 5, 2025

Une stratégie Sony pour diversifier ses araignées

Ce changement d’identité n’est probablement pas un hasard. Tom Holland incarne Peter Parker dans le MCU. Le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield est fortement anticipé. Et Sony semble vouloir éviter la saturation en proposant une araignée radicalement différente. Le titre même de la série, Spider-Noir, évite soigneusement le mot « Spider-Man », soulignant cette volonté de se démarquer. Cette série en noir et blanc, fidèle à l’esthétique sombre du personnage, promet une immersion unique dans un univers séparé.

Un tournage dans l’ambiance rétro des années 30

Les premières informations partagées par Christopher Miller, producteur de la franchise Spider-Verse, nous promettent une fidélité totale à l’esprit des origines. La série sera intégralement tournée en noir et blanc. Cela nous transportera dans les bas-fonds de New York durant les années 1930. Et cela épousera le ton et la persona établis dans les comics et le film d’animation. Nicolas Cage, dont l’amour pour le personnage était palpable dans Into the Spider-Verse, pourra ainsi pleinement incarner ce détective désabusé et violent.

Aux côtés de Nicolas Cage, la série réunit un casting impressionnant. Il comprend Lamorne Morris (New Girl) et Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin). Bien que Prime Video n’ait pas encore annoncé de date de sortie précise, il est confirmé que Spider-Noir atterrira sur la plateforme en 2026. Cette série live-action représente un pari audacieux pour Sony. Elle mêle l’attrait d’une star oscarisée, l’esthétique rétro d’un genre culte et la profondeur mythique d’un clone tourmenté. Le public est prévenu : cette araignée-là ne tissera pas la même toile que les autres.

