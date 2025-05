Jason Momoa est dans le live-action de Street Fighter avec ces autres acteurs de renom !

Quatre acteurs de renom pourraient potentiellement faire partie du casting du film live-action Street Fighter !

Le live-action de Street Fighter fait déjà trembler les fans de jeux vidéo avec l’annonce de ses stars potentielles. Quatre grands noms seraient en négociation avancée, dont Jason Momoa et trois autres grands acteurs. Ces castings présagent une relecture explosive de la légendaire franchise sur grand écran.

Un quatuor XXL pour porter le prochain blockbuster Street Fighter

Les discussions sont apparemment bien avancées. Jason Momoa, célèbre pour ses rôles dans Aquaman ou Game of Thrones, pourrait s’approprier l’un des rôles phares du film. À ses côtés, on pourrait avoir Andrew Koji, qu’on a vu dans la série Warrior. Il apporterait son expérience des arts martiaux à l’un des personnages emblématiques de Street Fighter. Avec ces deux profils expérimentés, on peut espérer des affrontements spectaculaires.

Mais ce n’est pas tout, car Noah Centineo serait également en discussion pour rejoindre l’équipe. C’est en fait une star montante populaire pour ses rôles dans des comédies romantiques et films d’action. Le live-action de Street Fighter pourrait également comprendre Roman Reigns. Ce dernier est une superstar incontestée de la WWE. Il pourrait marquer son passage d’icône du ring à acteur de blockbusters avec ce projet ambitieux.

Un projet sous haute surveillance et des attentes énormes

La production du film se fera en outre porter par Legendary Entertainment en partenariat étroit avec Capcom. Elle laisse planer le suspense sur la répartition des rôles exacts entre ces acteurs dans Street Fighter. Les fans spéculent d’ailleurs déjà sur les personnages que pourraient incarner les quatre acteurs.

Jason Momoa sera probablement un colosse du casting, et pourrait incarner Blanka. Pour Andrew Koji et Noah Centineo, les rumeurs disent qu’ils pourraient interpréter Ryu ainsi que Ken. Quant à Roman Reigns, on l’imaginerait bien en potentiel M. Bison ou Balrog ! Bien sûr, officiellement, ils n’ont encore rien signé pour Street Fighter. Cela dit, on voit que le studio souhaite frapper fort avec une distribution physique et charismatique qui reflète l’énergie du jeu culte.

Côté réalisation, Kitao Sakurai sera aux commandes. Par ailleurs, Capcom s’implique directement pour s’assurer de l’authenticité du film. Après les succès récents de l’adaptation de Super Mario Bros. ou de Sonic, Hollywood croit plus que jamais au potentiel des licences gaming sur grand écran. Avec ce casting premium, Street Fighter espère s’imposer comme la nouvelle référence du genre. Et vous, quels rôles pensez-vous que ces acteurs pourraient jouer ?

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn