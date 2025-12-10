J’ai testé l’Oppo Find X8 Pro

L’Oppo Find X8 Pro veut redéfinir le segment Ultra-Premium par l’innovation matérielle. Cet appareil promet une autonomie record et une « magie photographique » instantanée. Pour en avoir le cœur net, je l’ai testé.

Le test de l’Oppo Find X8 Pro met en évidence la synthèse sans compromis de l’innovation avec un moteur propriétaire Trinity Engine pour pousser l’optimisation logicielle à l’extrême.

Fiche technique

Modèle : Oppo Find X8 Pro

: Oppo Find X8 Pro Écran : 6,78 pouces AMOLED ProXDR

: 6,78 pouces AMOLED ProXDR Résolution : 2780 × 1264 pixels

: 2780 × 1264 pixels Luminosité maximale : 4500 nits

: 4500 nits SoC : Mediatek Dimensity 9400 (3 nm)

: Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) RAM : 12 Go ou 16 Go

: 12 Go ou 16 Go Stockage interne : 512 Go

: 512 Go Batterie : 5 910 mAh (silicone-carbone)

: 5 910 mAh (silicone-carbone) Charge filaire : 80W SuperVOOC

: 80W SuperVOOC Photo principal / UWA / Télé : Quad-caméra 50 Mpx

: Quad-caméra 50 Mpx Prix lancement (Europe) : Environ 1 199 € (512 Go)

Prise en main & design

L’esthétique du Find X8 Pro reste audacieuse avec le Cosmos Ring Design en évidence. Ce module caméra arrière est un signal visuel puissant de l’investissement technique, en outre la prise en main demeure confortable malgré le poids des composants. Le modèle Pro est plus épais que le Find X8 standard, donc la différence se remarque immédiatement.

Les concepteurs de chez Oppo attire l’attention sur un détail qui saute aux yeux. La présence de l’Alert Slider exclusif autorise le basculement entre les modes silencieux et sonnerie d’un simple mouvement. L’écran ProXDR atteint une luminosité extrême, en conséquence l’usage reste optimal en extérieur.

Expérience utilisateur

Le cœur du système est le Mediatek Dimensity 9400, gravé en 3 nanomètres. Le Trinity Engine d’Oppo agit comme un accélérateur logiciel, en réalité il maximise l’efficacité des algorithmes. L’appareil réduit la consommation électrique jusqu’à 8,24 %, alors les jeux mobiles exigeants deviennent plus stables.

La fluidité globale du système progresse jusqu’à 22 % avec le Trinity Engine. Le CPU est 35 % plus rapide et le GPU 41 % plus rapide que la génération précédente, de plus l’endurance reste un point fort. L’autonomie record provient de la batterie de 5 910 mAh, en somme elle établit une référence.

Les tests photo low-light sur YouTube en disent long

L’appareil intègre une batterie de 5 910 mAh, en somme cette capacité exceptionnelle repose sur la technologie d’anode silicone-carbone d’Oppo. Cette innovation matérielle accroît la densité énergétique, donc l’efficacité se renforce.

La robustesse de cette solution impressionne. Le Find X8 Pro maintient ses performances même à -20 °C, pourtant il conserve une stabilité remarquable. L’appareil supporte 7,2 heures d’enregistrement continu Dolby Vision, en conséquence il s’impose dans la vidéo longue durée.

Le système photographique repose sur une configuration quad-caméra. L’uniformité des quatre objectifs de 50 Mpx constitue la caractéristique notable, alors le double périscope confère des capacités de photographie télescopique améliorées.

Le zoom optique étendu réduit la dépendance au zoom numérique, en parallèle les algorithmes AI Telescope Zoom affinent les images à longue distance. La combinaison du double périscope et de la batterie de 5 910 mAh produit des résultats low-light impressionnants sur YouTube. Le score Zoom atteint 119, donc la puissance du système se confirme.

Écran ProXDR, Dimensity 9400 et Trinity Engine

L’écran ProXDR repose sur une dalle AMOLED de 6,78 pouces. La résolution atteint 2780 × 1264 pixels, en clair la précision reste constante. La luminosité maximale grimpe à 4500 nits, alors la visibilité en plein soleil demeure intacte. Cette ultra-haute luminosité assure une clarté parfaite, en pratique elle optimise le rendu HDR 10 bits et Dolby Vision. Le taux de rafraîchissement varie de 1 Hz à 120 Hz, de plus ce mécanisme ajuste la fluidité et améliore l’efficacité énergétique.

Le Dimensity 9400 constitue le cœur stratégique de l’appareil, en outre il rend la vie numérique plus fluide. Le système repose sur des options de RAM LPDDR5X allant jusqu’à 16 Go, donc le multitâche reste stable. L’efficacité progresse de 35 % pour l’IA, de plus le Trinity Engine assure une performance soutenue. L’appareil est conçu pour la longévité et la stabilité, en conséquence il s’inscrit dans une logique durable.

Comparaison face à la concurrence

Le Find X8 Pro se positionne face au Samsung Galaxy S26, mais il se distingue du modèle phare du fabricant coréen par sa capacité de batterie. La 5 910 mAh dépasse largement la moyenne, donc l’endurance reste supérieure. Oppo maintient une performance soutenue grâce au Trinity Engine, par ailleurs le modèle Samsung dispose d’une batterie d’environ 5 000 mAh. L’engagement logiciel à long terme réduit le risque lié à l’investissement initial, alors la valeur se consolide.

Avis utilisateurs

Les utilisateurs soulignent que le Find X8 Pro combine design, performance et photographie, en somme il concentre les attentes principales. La satisfaction demeure élevée pour ceux qui recherchent un appareil différent, donc l’intérêt se confirme. Cependant, certaines fonctions manquent encore. Le mode log complet en vidéo et les fonctions IA avancées devraient arriver plus tard, en conséquence l’expérience pourra évoluer.

Oppo Find X8 Pro Le meilleur pour les photos en mi-obscurité Voir l'offre Verdict Le Find X8 Pro s'impose comme l'un des téléphones les plus aboutis de sa génération. Il incarne plusieurs années de R&D sur la performance soutenue, alors l'autonomie de référence et la fluidité deviennent ses domaines d'excellence. Il correspond à l'utilisateur qui exige endurance et stabilité sous charge, en pratique il répond aux besoins intensifs. Le Find X8 Pro s'impose comme un véritable titan du segment Ultra, donc il consolide sa place dans le haut de gamme. On aime Performance en photo low-light

On aime moins IA embarquée pas tout à fait aboutie

IA embarquée pas tout à fait aboutie

