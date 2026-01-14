J’ai testé le The G-Lab Keyz Elite 400 : ce clavier gamer à petit prix peut-il vraiment rivaliser avec les modèles mécaniques ?

La marque française The G-Lab tente une percée audacieuse sur le marché des claviers haut de gamme avec ce nouveau modèle mécanique qui promet des prestations dignes des meilleurs périphériques actuels.

J’ai alors décidé d’installer le Keyz Elite 400 sur mon bureau pour vérifier si cette montée en puissance technique justifie son tarif plus élevé que les productions habituelles du constructeur. Mon test complet vous aidera à déterminer si ce clavier au format compact possède les atouts nécessaires pour devenir la nouvelle référence incontournable de votre configuration de jeu sans fil.

Caractéristiques techniques

Modèle : The G-Lab Keyz Elite 400

The G-Lab Keyz Elite 400 Type de clavier : Mécanique Hot-Swappable (switches interchangeables)

Mécanique Hot-Swappable (switches interchangeables) Interrupteurs : Switches rouges linéaires pré-lubrifiés (KTT Wine Red)

Switches rouges linéaires pré-lubrifiés (KTT Wine Red) Format : Compact 96% (avec pavé numérique)

Compact 96% (avec pavé numérique) Structure : Gasket Mount (5 couches d’amortissement sonore)

Gasket Mount (5 couches d’amortissement sonore) Connectivité : Triple mode (RF 2.4 GHz, Bluetooth 5.1, Filaire USB-C)

Triple mode (RF 2.4 GHz, Bluetooth 5.1, Filaire USB-C) Matériaux des touches : PBT Double Injection (haute résistance)

PBT Double Injection (haute résistance) Rétroéclairage : RGB personnalisable avec 17 effets

RGB personnalisable avec 17 effets Anti-ghosting : Oui, intégral (N-Key Rollover)

Oui, intégral (N-Key Rollover) Batterie : 4000 mAh (jusqu’à 80 heures sans RGB)

4000 mAh (jusqu’à 80 heures sans RGB) Dimensions : 394 x 143 x 42 mm

394 x 143 x 42 mm Poids : 1,1 kg

1,1 kg Fonctionnalité spéciale : Molette rotative multifonction programmable

Molette rotative multifonction programmable Compatibilité : PC, Mac, PS4, PS5, Xbox

Une qualité de fabrication qui surprend agréablement

Le déballage du produit révèle immédiatement une ambition nouvelle chez le constructeur qui nous livre un périphérique lourd et dense qui inspire une confiance totale dès la première manipulation. En fait, je suis impressionné par le poids du châssis qui dépasse le kilogramme et assure une stabilité parfaite sur le bureau même lorsque les mouvements de la souris deviennent très violents.

L’utilisation de plastique PBT pour la conception des touches offre un toucher granuleux très qualitatif qui résistera bien mieux à l’usure et au polissage que les plastiques ABS traditionnels. De la sorte, nous apprécions le format 96% qui conserve le pavé numérique indispensable pour travailler. L’intérêt est aussi de réduire l’encombrement global du clavier pour laisser plus d’espace aux mouvements de votre souris. L’esthétique globale se montre soignée avec des coloris modernes qui changent du noir classique et la molette en métal ajoute une touche de sophistication au design.

Le confort de frappe et l’acoustique travaillée

Par ailleurs, la structure Gasket Mount montée sur joints change radicalement l’expérience de frappe en absorbant les vibrations parasites. Je trouve que les switches rouges pré-lubrifiés glissent avec une fluidité remarquable et ne génèrent aucun bruit de ressort désagréable souvent présent sur les claviers mécaniques de cette gamme tarifaire. En outre, les longues sessions d’écriture deviennent un véritable plaisir parce que la souplesse des joints réduit la fatigue.

Cependant, l’épaisseur du châssis est assez importante et je vous conseille d’investir dans un repose-poignet séparé si vous avez l’habitude de garder les mains très à plat sur le bureau. Cette conception acoustique soignée montre alors que la marque a écouté les retours de la communauté pour proposer un produit capable de rivaliser avec les modèles custom.

Des performances sans fil de premier ordre

Outre cela, j’ai testé la connexion sans fil 2.4 GHz sur des jeux nerveux comme Valorant pour m’assurer que la latence reste imperceptible par rapport à une connexion filaire. La réactivité est au rendez-vous et je n’ai subi aucune déconnexion intempestive ni aucun retard d’input lag qui aurait pu me coûter la victoire. Qui plus est, le clavier sort de veille quasi instantanément dès que l’on presse une touche. Cela évite cette petite frustration habituelle des périphériques sans fil qui mettent du temps à se réveiller.

Vous pouvez aussi basculer vers le Bluetooth pour connecter le clavier à une tablette ou un ordinateur portable de travail grâce à un raccourci clavier simple et facile à mémoriser. Quant à l’autonomie, la batterie de 4000 mAh tient ses promesses et m’a offert une semaine complète d’utilisation intensive avec le rétroéclairage activé à une luminosité moyenne. À vrai dire, le mode jeu dédié qui bloque la touche Windows s’active facilement. Ainsi, on évite les retours inopinés sur le bureau qui peuvent gâcher une partie importante en multijoueur.

Personnalisation et fonctionnalités avancées

D’une part, la présence d’une molette rotative programmable constitue un atout ergonomique considérable pour gérer le volume sonore ou la luminosité de l’écran. Le logiciel dédié offre également la possibilité de remapper chaque touche et de créer des macros complexes pour automatiser certaines tâches répétitives dans vos jeux ou vos logiciels professionnels. De ce fait, j’ai pu personnaliser les effets lumineux touche par touche pour mettre en valeur les zones importantes de mon gameplay et créer une ambiance visuelle qui correspond parfaitement à mon setup.

D’autre part, le fait que les switches soient « hot-swappable » signifie que vous pourrez les remplacer facilement par d’autres modèles à l’avenir si vous souhaitez faire évoluer les sensations de frappe. Ce niveau de modularité garantit une durée de vie exceptionnelle au produit puisque chaque composant mécanique peut se voir remplacé individuellement en cas de panne ou d’envie de changement. Cette flexibilité dans la personnalisation aide vraiment à s’approprier le périphérique. En plus, cela vous donne l’occasion de l’intégrer harmonieusement avec le reste de votre configuration gaming existante sur votre bureau actuel moderne.

The G-Lab Keyz Elite 400 Le meilleur rapport qualité/prix Voir l’offre Verdict Je peux affirmer sans détour que le The G-Lab Keyz Elite 400 représente une montée en gamme spectaculaire et réussie qui bouscule la hiérarchie établie des claviers mécaniques grand public. Il offre des prestations que l’on trouve habituellement sur des produits vendus deux fois plus cher, comme la structure Gasket Mount, les touches en PBT et la lubrification d’usine des switches. Les joueurs exigeants qui cherchaient une base solide et performante sans pour autant sacrifier leur budget vacances trouveront ici un compromis idéal entre performance pure et plaisir d’utilisation quotidien. Nous validons totalement ce virage qualitatif opéré par la marque française qui prouve qu’elle est capable de concevoir du matériel pointu pour satisfaire les passionnés de périphériques informatiques custom. Enfin, la polyvalence offerte par la triple connectivité en fait un outil aussi à l’aise sur un bureau de gamer que dans un environnement de travail productif et moderne. On aime Frappe fluide et silencieuse (Structure Gasket)

Switches interchangeables à chaud (Hot-Swap)

Triple connectivité (Sans-fil 2.4 GHz, Bluetooth, Filaire)

Format compact 96% avec pavé numérique

Touches en PBT résistantes On aime moins Châssis épais nécessitant un repose-poignet

Poids élevé (plus d’un kilo)

Logiciel de configuration peu intuitif

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.