J’ai testé le Cherry Stream Desktop Ultimate : peut-il vraiment remplacer un clavier pro filaire ?

Quand j’ai découvert le Cherry Stream Desktop Ultimate, j’ai eu envie de voir s’il pouvait vraiment rivaliser avec les claviers professionnels que j’utilise au quotidien.

Ce clavier-souris vise clairement les utilisateurs exigeants, car il promet confort, silence et flexibilité multi-appareils. Cela m’a immédiatement donné envie de le tester sérieusement. Je voulais savoir s’il pouvait suivre le rythme d’une journée bien remplie. J’ai aussi voulu vérifier s’il s’adaptait à plusieurs appareils sans effort, ce qui m’a poussé à réaliser ce test complet.

Caractéristiques techniques

Connectivité : jusqu’à 4 appareils (Bluetooth 5.2 ×2, 2.4 GHz sans fil, USB-C filaire)

jusqu’à 4 appareils (Bluetooth 5.2 ×2, 2.4 GHz sans fil, USB-C filaire) Type d’ensemble : clavier + souris multi-appareils

clavier + souris multi-appareils Technologie des touches : mécanisme à ciseaux “SX”

mécanisme à ciseaux “SX” Rétroéclairage du clavier : lumière blanche avec 5 niveaux d’intensité

lumière blanche avec 5 niveaux d’intensité Format du clavier : taille complète (100 %)

taille complète (100 %) Anti-ghosting : prise en charge jusqu’à 6 touches simultanées (6KRO)

prise en charge jusqu’à 6 touches simultanées (6KRO) Châssis du clavier : plaque métallique intégrée, pieds antidérapants, inclinaison réglable (0°, 4°, 8°)

plaque métallique intégrée, pieds antidérapants, inclinaison réglable (0°, 4°, 8°) Souris : 7 boutons, ergonomie main droite

7 boutons, ergonomie main droite Capteur de la souris : jusqu’à 4000 dpi avec 4 niveaux réglables

jusqu’à 4000 dpi avec 4 niveaux réglables Molette : technologie ProScroll™ avec 4 modes + personnalisation

technologie ProScroll™ avec 4 modes + personnalisation Sécurité : chiffrement AES-128 pour Bluetooth et 2.4 GHz

chiffrement AES-128 pour Bluetooth et 2.4 GHz Batterie : rechargeable, port USB-C

rechargeable, port USB-C Design : coloris noir avec finitions bronze/marbre

coloris noir avec finitions bronze/marbre Dimensions du clavier : 450 × 157 × 20 mm

450 × 157 × 20 mm Poids du clavier : 121 g

121 g Contenu du pack : clavier, souris, dongle, câble USB-A ↔ USB-C, manuel

clavier, souris, dongle, câble USB-A ↔ USB-C, manuel Prix indicatif : 199,99 € (prix fabricant)

Design et prise en main du clavier-souris

Dès l’unboxing, j’ai senti que le Cherry Stream Desktop Ultimate avait été pensé avec soin, car le packaging respire la rigueur et la sobriété. Le clavier adopte un profil très plat. Ses touches à mécanisme ciseaux SX produisent une frappe basse et stable, ce qui change beaucoup du ressenti d’un mécanique classique. J’ai apprécié la rigidité de la plaque interne. Elle évite toute impression de flexion, même lors d’une frappe soutenue.

D’ailleurs, la souris du Cherry Stream Desktop Ultimate m’a semblé immédiatement confortable. Elle épouse bien la main droite grâce à son repose-pouce texturé. En outre, les finitions m’ont surpris. La surface noire mate et les accents bronze ou marbre donnent un aspect premium qui reste élégant.

Les trois inclinaisons du clavier permettent d’ajuster facilement l’angle selon mes habitudes, ce qui améliore le confort de longue durée. Le rétro-éclairage blanc reste discret. Cependant, il devient utile quand la lumière baisse autour du bureau.

J’ai trouvé la prise en main du Cherry Stream Desktop Ultimate très naturelle, car clavier et souris semblent parfaitement synchronisés. Le duo forme un ensemble silencieux, cohérent et agréable au quotidien. Le seul regret concerne la souris réservée à la main droite, car cela limite les options pour les gauchers.

Expérience utilisateur au quotidien avec le Cherry Stream Desktop Ultimate

Quand j’ai commencé à travailler chaque jour avec le Cherry Stream Desktop Ultimate, j’ai rapidement compris pourquoi il séduit les environnements où le silence compte. La frappe douce et feutrée réduit vraiment le bruit, ce qui devient précieux dans un open space chargé.

De plus, la latence reste faible, que j’utilise le Bluetooth ou le dongle 2,4 GHz. Le passage entre appareils se fait également sans le moindre accroc, ce qui simplifie énormément les journées multitâches. J’ai apprécié le fait de basculer entre PC, tablette et portable sans devoir toucher aux câbles.

Le rétro-éclairage blanc, bien que simple, m’a suffi pour travailler tard dans un environnement sombre. Les touches multimédia du Cherry Stream Desktop Ultimate tombent instinctivement sous les doigts. Toutefois, ceux qui aiment les effets lumineux regretteront l’absence de RGB complet.

La souris du Cherry Stream Desktop Ultimate, elle, reste réactive et agréable, surtout grâce au DPI ajustable qui permet d’adapter la vitesse selon la tâche. Son repose-pouce soutient bien la main pendant les longues sessions, ce que j’ai ressenti dès les premières heures. Le changement d’appareil se fait aussi facilement que sur le clavier, ce qui renforce cette impression de fluidité globale.

Ceci dit, j’ai senti que la souris n’était pas pensée pour les usages très exigeants, comme la retouche ultra-précise ou le jeu compétitif. Cette limite reste logique pour un combo orienté productivité.

Performances du Cherry Stream Desktop Ultimate : saisie, autonomie, multi-appareils

La saisie du Cherry Stream Desktop Ultimate m’a vraiment convaincu, car les touches ciseaux SX donnent un confort rare dans cette gamme. La frappe reste silencieuse et la course courte réduit la fatigue, ce qui permet de taper vite sans perdre en précision. Le 6KRO reste largement suffisant pour la bureautique ou l’écriture intensive, même si un N-Key rollover complet parlerait davantage aux utilisateurs extrêmes.

Pour l’autonomie, je n’ai pas pu mesurer plusieurs mois, mais le Cherry Stream Desktop Ultimate semble très stable. La recharge USB-C simplifie l’usage et évite les piles, ce qui devient agréable dans un quotidien pro. Après plusieurs jours intensifs, la batterie n’a quasiment pas bougé, ce qui m’a rassuré sur sa constance.

La gestion multi-appareils reste, selon moi, l’un des plus grands atouts du Cherry Stream Desktop Ultimate. J’ai pu passer entre quatre appareils connectés sans latence gênante, ce qui change vraiment la manière de travailler quand on jongle entre plusieurs écrans. De plus, l’encryption AES-128 ajoute une couche de sécurité appréciable, surtout dans un contexte professionnel.

Concernant le capteur de la souris, il atteint 4 000 dpi, ce qui suffit largement pour la productivité ou la navigation dynamique. Je n’ai pas ressenti de latence gênante, même dans des tâches plus rapides. Pour le jeu compétitif, il reste cependant en retrait des modèles gaming spécialisés, ce qui correspond à son positionnement.

Cherry Stream Desktop Ultimate vs concurrents : quel positionnement réel ?

En comparant le Cherry Stream Desktop Ultimate aux autres combos que j’ai testés, j’ai compris qu’il s’impose clairement dans le segment premium dédié à la productivité. Il présente davantage de flexibilité que les ensembles économiques, généralement limités au 2,4 GHz et dépourvus de switch multi-appareils. Le silence, la finition et la multi-connectivité du Cherry Stream Desktop Ultimate créent une vraie différence dans un usage soutenu.

Face à lui, des modèles plus grand public restent techniquement corrects, mais ne proposent pas la même polyvalence sur la connectivité ou l’expérience globale. De l’autre côté, les combos gaming misent sur le RGB, les switchs mécaniques et des taux de rafraîchissement très élevés. Ces choix les éloignent complètement du terrain visé par le Cherry Stream Desktop Ultimate.

Ce positionnement hybride le rend idéal pour les professionnels, les télétravailleurs ou les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs appareils. Je pense qu’il conviendra très bien à ceux qui travaillent beaucoup, recherchent du silence et apprécient un design élégant. Il correspond moins à un joueur pro ou à quelqu’un qui vise un budget très serré.

Ce que disent les autres utilisateurs

En lisant les retours clients, j’ai retrouvé beaucoup de ressentis proches des miens, car beaucoup évoquent le silence remarquable du Cherry Stream Desktop Ultimate. Ce point revient fréquemment, surtout chez ceux qui partagent un bureau ou travaillent chez eux à proximité d’autres personnes. Un utilisateur décrit même une frappe presque imperceptible, ce qui résume parfaitement cette sensation.

De nombreux avis saluent aussi la rapidité du passage entre les appareils, ainsi que la stabilité du Bluetooth ou du dongle. Cette polyvalence semble convaincre beaucoup d’utilisateurs qui travaillent sur plusieurs supports. Certains regrettent toutefois l’absence d’un RGB complet ou d’un N-Key rollover total, ce qui aurait renforcé l’aspect premium. Quelques retours pointent également la limite de la souris pour le gaming avancé, même si cette critique reste cohérente avec son positionnement.

