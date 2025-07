J’ai testé le Realme GT7 : un smartphone impressionnant les utilisateurs

Le Realme GT7 débarque avec des fonctionnalités impressionnantes. Ce smartphone promet de répondre aux attentes des utilisateurs exigeants.

Le Realme GT7 représente une avancée majeure dans le domaine des smartphones. Doté d’un design soigné et de caractéristiques techniques de pointe, il s’impose comme un choix solide dans la catégorie des smartphones haut de gamme. Dans ce qui suit, je vais explorer ses performances, son design, ses fonctionnalités et son rapport qualité-prix.

Fiche technique

Écran : 6,5 pouces AMOLED, Full HD+

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM : 8 Go / 12 Go LPDDR5

Stockage : 128 Go / 256 Go UFS 3.1

Système d'exploitation : Android 12, Realme UI 3.0

Caméra arrière : Capteur principal : 64 MP Grand angle : 8 MP Macro : 2 MP

Caméra frontale : 16 MP

Batterie : 5000 mAh, charge rapide 65W

Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Sécurité : Capteur d'empreintes sous l'écran

Dimensions : 158,5 x 73,3 x 8,5 mm

Poids : 194 g

Couleurs : Noir, Bleu

Design et construction : une qualité haut de gamme à prix abordable

Le design du Realme GT7 se distingue par sa construction premium et ses matériaux de qualité. Je trouve que le smartphone arbore un dos en verre mat qui lui confère une sensation de luxe en main. Le choix du verre permet également de réduire les traces de doigts, un véritable plus au quotidien. L’écran du GT7 est un écran AMOLED de 6,5 pouces. Ceci en affichant des couleurs vives et une résolution Full HD+. De plus, l’écran supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela garantit une fluidité exceptionnelle, que ce soit pour le défilement ou les jeux.

Le GT7 ne se contente pas de proposer un design élégant, il met aussi l’accent sur la praticité d’après mon constat. Le poids du téléphone est raisonnable et l’ergonomie générale bien pensée. Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran permet une sécurité supplémentaire tout en permettant un déverrouillage rapide et fiable. L’assemblage global du smartphone dégage une sensation de solidité, tandis que ses dimensions permettent une prise en main agréable.

Performance : puissance et fluidité à toute épreuve

Le Realme GT7 est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 1, un des plus puissants du marché. Ce processeur, associé à 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5, propose des performances exceptionnelles bien aux goûts des geeks comme moi. Que ce soit pour naviguer sur internet, jouer à des jeux exigeants ou utiliser des applications de productivité, le GT7 ne faillit jamais. D’ailleurs, j’ai pu tester plusieurs jeux populaires comme PUBG Mobile et Call of Duty, et le téléphone a géré la plupart des scènes intenses sans aucun lag.

Le stockage interne varie entre 128 Go et 256 Go, ce qui est largement suffisant pour ma part. Cependant, il est dommage que le GT7 ne dispose pas de slot carte microSD. Ce qui limite les possibilités d’expansion du stockage pour ceux qui utilisent leur téléphone de manière intensive. Cependant, avec la connectivité 5G et le Wi-Fi 6, j’ai pu profiter de vitesses de téléchargement impressionnantes et d’une connexion ultra-rapide, idéales pour un usage multimédia et professionnel.



De plus, le système Android 12 de Realme est enrichi par l’interface Realme UI 3.0, légère et fluide. Je trouve que cette surcouche, bien qu’un peu différente des versions stock d’Android, propose des personnalisations intéressantes et une gestion efficace de la batterie.



Autonomie et charge rapide, une expérience sans interruption

L’une des grandes forces du Realme GT7 repose dans son autonomie d’après mon expérience. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, il peut tenir facilement toute une journée, même avec une utilisation intensive. J’ai testé l’autonomie en utilisant diverses applications de streaming, réseaux sociaux et quelques sessions de jeux. Le GT7 a tenu la charge sans problème pendant environ 16 heures, ce qui est remarquable pour un smartphone de cette puissance.



L’aspect le plus impressionnant de ce téléphone, c’est la charge rapide. Avec son chargeur de 65W, le GT7 peut se recharger de 0 à 100 % en environ 35 minutes. J’ai été particulièrement impressionné par cette rapidité de charge. Effectivement, c’est un véritable atout pour les utilisateurs pressés ou ceux qui oublient souvent de recharger leur téléphone la nuit. Grâce à cette capacité de recharge ultra-rapide, vous pouvez obtenir une charge partielle en seulement quelques minutes et repartir rapidement, sans avoir à attendre plusieurs heures.

Caméra : des photos de qualité professionnelle

Le système de caméra du Realme GT7 est l’un de ses points forts. À l’arrière, il est doté d’un capteur principal de 64 MP. Ce dernier m’a permis de prendre des photos nettes et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité. J’ai particulièrement apprécié la capacité de l’appareil à capturer des couleurs vives et naturelles. Le mode nuit fonctionne aussi très bien. Cela réduit ainsi le bruit et améliorant la clarté dans des environnements sombres.



Le grand angle de 8 MP est parfait pour les paysages et les photos de groupe, tandis que le capteur macro de 2 MP permet de prendre des photos rapprochées intéressantes. Bien que ce capteur macro ne soit pas aussi performant que ceux trouvés sur des modèles plus coûteux, il reste utile pour les amateurs de photographie.

Le mode portrait du GT7 est également un point fort. Le flou d’arrière-plan est assez naturel et bien géré, ce qui donne des clichés professionnels. À l’avant, la caméra selfie de 16 MP est idéale pour les selfies et les vidéos en streaming.

Comparaison avec la concurrence : est-ce le meilleur choix ?

Le Realme GT7 se positionne comme un smartphone haut de gamme, mais il doit faire face à une concurrence féroce dans sa gamme de prix. Le Xiaomi Mi 11T Pro, propose notamment des performances similaires et une charge rapide comparable. Cependant, le Realme GT7 se distingue par son design élégant, sa fluidité exceptionnelle et son rapport qualité-prix. Si vous recherchez un téléphone avec un écran AMOLED, une performance brute et une autonomie solide, le GT7 reste un excellent choix.

Avis des utilisateurs

Le smartphone realme 12 Pro 5G récolte des avis largement positifs, avec une mention spéciale pour sa performance générale, en particulier grâce au processeur Dimensity 7050. De nombreux utilisateurs apprécient la fluidité de l’écran AMOLED de 120 Hz, qui garantit une expérience visuelle agréable, notamment lors de la navigation ou du gaming. L’autonomie de la batterie de 5000 mAh, couplée à une charge rapide de 67W, est également saluée pour sa capacité à tenir la journée, même avec une utilisation intensive.

L’appareil photo est un autre point fort, avec son capteur principal Sony IMX682 et ses capacités de prise de vue en basse lumière qui ravissent les amateurs de photographie. L’interface Realme UI, simple et personnalisable, est perçue comme intuitive et agréable à utiliser. Ceci tout en offrant une grande réactivité.

En revanche, le poids du téléphone (près de 200 g) et l’absence de port pour carte microSD sont souvent évoqués comme des inconvénients. De plus, certains utilisateurs regrettent de légers ralentissements occasionnels ou des problèmes mineurs d’écran après quelques semaines d’utilisation.

Reame GT7 Un smartphone très polyvalent 599 € sur Amazon Verdict Le Realme GT7 est un smartphone puissant qui propose un excellent rapport qualité-prix. Grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen 1, son écran AMOLED à 120 Hz, et son système de charge ultra-rapide de 65W, il se place parmi les meilleurs de sa gamme. Sa caméra de 64 MP et son autonomie impressionnante en font un excellent choix pour les utilisateurs exigeants, que ce soit pour le gaming, la photographie ou un usage quotidien. Toutefois, l’absence de carte microSD et l’interface Realme UI, qui pourrait ne pas plaire à tous, sont des éléments à prendre en compte. Malgré ces points négatifs, le GT7 reste un choix solide pour ceux à la recherche d’un téléphone performant et abordable. On aime Processeur Snapdragon 8 Gen 1

Charge rapide 65W On aime moins Absence de slot microSD

Interface Realme UI déplaisant

