J’ai testé la Welock bluetooth smart lock ToucA51 avec clavier : bluffé ou pas de cette serrure connectée ?

La Welock Bluetooth Smart Lock ToucA51 promet une expérience fluide, avec empreinte digitale, clavier et contrôle à distance via smartphone. Après plusieurs semaines de test, voici mon retour complet sur cette serrure connectée au look minimaliste et à l’installation ultra simple.

La sécurité domestique évolue avec les nouvelles technologies et innovations connectées. Le marché propose désormais des solutions accessibles et faciles à utiliser. Parmi elles, la Welock Bluetooth Smart Lock ToucA51 avec clavier attire de plus en plus d’utilisateurs. Nous avons testé ce modèle afin de vous livrer un avis complet, précis et objectif. Découvrez notre expérience ci-dessous.

Caractéristiques techniques

Modèle : Bluetooth smart Lock ToucA51

Matériaux : Acier inoxydable + plastique ABS

Dimensions : 135 mm x 63 mm x 48 mm

Type de cylindre : Euro-profile (standard européen)

Méthodes d'ouverture : Empreinte digitale (jusqu'à 100 empreintes enregistrables) Code PIN via clavier (jusqu'à 200 codes) Cartes RFID (jusqu'à 199 cartes) Application mobile Bluetooth (iOS/Android) Clé d'urgence USB en cas de batterie vide Télécommande Wi-Fi (avec WIFIBOX3 vendu séparément)

Connexion : Bluetooth 4.0

Alimentation : 3 piles AAA (non fournies)

Autonomie : 8 à 10 mois d'utilisation normale

Indice de protection : IP65 (résistant à l'eau et à la poussière)

Température de fonctionnement : -20°C à 60°C

Notifications batterie faible : Oui, via application

Temps d'ouverture par empreinte : ~0,3 seconde

Installation : Remplacement simple du cylindre sans perçage ni câblage

Compatibilité portes : Épaisseur de 30 mm à 70 mm

Application mobile : Welock App (gratuite sur App Store et Google Play)

Options supplémentaires : Intégration Alexa via WIFIBOX3 Contrôle à distance en Wi-Fi Historique des accès via app

:

Tout savoir sur la Welock Bluetooth Smart Lock ToucA51

La WELOCK Bluetooth Smart Lock ToucA51 est une serrure connectée destinée aux particuliers exigeants. Elle permet de sécuriser votre porte tout en apportant confort et facilité d’accès au quotidien. Avec son design moderne et compact, la ToucA51 s’intègre parfaitement à tout type de porte standard. Son principal atout est sa connectivité Bluetooth combinée à un clavier numérique tactile très réactif.

Elle propose également un système d’ouverture sans clé, idéal pour les familles et les locations saisonnières. La Welock ToucA51 entend révolutionner votre quotidien par sa simplicité et son efficacité reconnue. Nous avons pu tester ses promesses de performance et de sécurité dans des conditions réelles d’utilisation.

Déballage et premières impressions de la ToucA51

Dès l’ouverture du colis, la qualité de fabrication saute immédiatement aux yeux et c’est très rassurant. La serrure est livrée avec un manuel clair, un lot de cartes RFID, des visseries et des piles incluses. La prise en main du produit est intuitive, les matériaux utilisés semblent robustes et bien assemblés.

Le design est épuré et contemporain, ce qui donne à votre porte une allure moderne et élégante. L’écran du clavier numérique est réactif et bien visible, même en conditions de faible luminosité.

En main, la Welock inspire confiance grâce à son poids équilibré et à ses finitions impeccables.

Tout est pensé pour faciliter la première approche, que ce soit pour un particulier ou un professionnel.

Installation de la Welock ToucA51 étapes et conseils

Installer la Welock ToucA51 est à la portée de tous sans nécessiter de compétences particulières.

Le processus prend environ 15 minutes en suivant les instructions fournies dans le manuel très détaillé. Il suffit de retirer l’ancien cylindre et de fixer la nouvelle serrure en quelques étapes simples.

L’application Welock permet de finaliser l’installation en connectant votre serrure à votre smartphone.

Il est important de vérifier que votre porte est compatible avec les dimensions standards de la ToucA51. Un conseil : testez le fonctionnement avant de fixer définitivement la serrure pour éviter les erreurs. Grâce au Bluetooth intégré, il n’est pas nécessaire d’avoir une connexion Wi-Fi pour utiliser la serrure.

Fonctionnalités principales de la serrure connectée Welock

La Welock ToucA51 propose trois méthodes d’accès : application Bluetooth, clavier numérique et carte RFID. L’application mobile est intuitive et permet de créer des accès temporaires pour vos invités ou employés. Le clavier numérique rétroéclairé garantit une utilisation simple, même dans l’obscurité totale. Le système d’alerte basse batterie vous informe à l’avance pour éviter tout risque de panne imprévue.

La serrure conserve son fonctionnement classique en cas de dysfonctionnement de l’application mobile. Chaque tentative d’accès est enregistrée et visible sur votre smartphone pour un meilleur contrôle. La Welock ToucA51 combine simplicité, sécurité et connectivité pour répondre aux besoins modernes.

Utilisation du clavier numérique intégré praticité et sécurité

Le clavier numérique intégré de la Welock ToucA51 est l’un de ses principaux points forts indiscutables. Facilement accessible et très réactif, il permet d’entrer un code personnel pour ouvrir la porte rapidement. Chaque pression sur les touches est accompagnée d’un retour tactile rassurant pour l’utilisateur quotidien.

Le rétroéclairage du clavier assure une excellente visibilité, même la nuit ou en faible luminosité. L’utilisateur peut créer plusieurs codes différents pour différents membres de la famille ou collaborateurs. Il est également possible de modifier ou supprimer un code à distance via l’application mobile sécurisée. Le clavier apporte un confort sans clé tout en renforçant la sécurité grâce aux codes personnalisables.

Performance de la serrure Welock au quotidien

Au quotidien, la Welock Bluetooth Smart Lock ToucA51 fait preuve d’une très bonne réactivité générale. La détection Bluetooth est rapide et l’ouverture via l’application est quasiment instantanée et fiable. Le clavier ne montre aucun signe de ralentissement même après plusieurs semaines d’utilisations intensives.

Les cartes RFID proposées proposent une alternative très pratique pour les enfants ou les personnes âgées. La serrure résiste très bien aux intempéries grâce à sa certification d’étanchéité IP65 robuste et fiable. Son fonctionnement silencieux est un véritable plus pour ceux souhaitant discrétion et tranquillité d’esprit. Après plusieurs semaines de test, aucune perte de performance ni bug notable n’a été constaté.

Sécurité et protection des données sur la ToucA51

La sécurité des données est une priorité claire pour Welock avec sa ToucA51 Bluetooth Smart Lock.

Toutes les communications entre la serrure et l’application sont chiffrées selon des normes industrielles. Même en cas de tentative d’intrusion, les accès aux données utilisateurs restent protégés et anonymes. Le clavier numérique est équipé d’une fonction anti-peeping pour éviter les regards indiscrets extérieurs.

Des notifications instantanées alertent en cas de tentative d’accès non autorisée ou activité inhabituelle. L’application mobile propose également une authentification à deux facteurs pour plus de sécurité renforcée. Ces nombreuses couches de sécurité rassurent pleinement quant à l’utilisation de cette serrure connectée.

Autonomie et gestion de la batterie de la serrure intelligente

La Welock ToucA51 fonctionne grâce à trois piles AAA incluses directement dans le pack d’origine complet. Selon nos tests, l’autonomie annoncée est de six mois en utilisation classique, ce qui est très satisfaisant. La serrure envoie des alertes lorsque le niveau de batterie descend en dessous du seuil critique acceptable. Même en cas de batteries complètement déchargées, une entrée d’alimentation d’urgence USB est disponible.

Nous recommandons de vérifier régulièrement le niveau de batterie via l’application pour éviter les surprises. Changer les piles est une opération simple et rapide qui ne nécessite aucun démontage compliqué du produit. Grâce à cette excellente autonomie, la Welock ToucA51 assure une tranquillité d’esprit sur le long terme.

Concernant le prix, la Welock ToucA51 vaut-il le coup ?

Notre expérience avec la Welock ToucA51 confirme que cette serrure est un excellent choix sécurisé et connecté. Facile à installer, agréable à utiliser, elle modernise efficacement la sécurité d’une maison traditionnelle. Sa triple méthode d’ouverture assure une flexibilité parfaite selon les besoins des différents utilisateurs domestiques. Nous la recommandons à toute personne cherchant à améliorer facilement sa sécurité sans lourds travaux. De plus, en utilisant notre coupant VD40, bénéficiez de 40 € de réduction sur votre achat. C’est un investissement fiable et durable pour sécuriser votre domicile avec technologie et élégance combinées.

Welock ToucA51 Une serrure intelligente ergonomique Voir l’offre sur Welock Verdict La serrure connectée WELOCK ToucA51 m’a vraiment surprise. Elle ne remplacera pas un système domotique ultra haut de gamme, mais pour un usage quotidien, elle fait largement le job. Facile à installer, agréable à utiliser, elle combine code numérique, appli mobile intuitive et options avancées via la WiFi Box. Je l’utilise sur deux portes différentes, et franchement, je ne pourrais plus m’en passer. Rien que pour ce confort, elle a clairement gagné sa place chez moi. On aime Installation ultra simple

Plusieurs méthodes d’accès On aime moins WIFIBOX3 vendu séparément

Application parfois basique

