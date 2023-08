iPhone 15 : Les premières images volées révèlent des bordures extra-fines !

Les spéculations sur l’iPhone 15 continuent. Des images non officielles montrent les probables bordures fines des modèles Pro et Pro Max. Ces rendus sont partagés par l’utilisateur yeux1122 sur Naver, via AppleInsider. Ils montrent comment les bordures d’affichage des iPhones Pro de cette année s’alignent avec celles des iPhones Pro de l’année précédente.

Une réduction de bordure confirmée par les fuites

Les fuites entourant les appareils ont servi de base à ces images. La semaine dernière, Mark Gurman, informateur fiable, a annoncé une réduction significative des bordures. En outre, les bordures des iPhone 15 Pro et Pro Max seront plus fines et réduites à 1,5 mm au lieu de 2,2 mm.

La quête d’un iPhone sans bordures

Ces rumeurs circulent depuis toute l’année, mettant en avant la volonté d’Apple d’atteindre rapidement un iPhone sans bordures. Des images des panneaux en verre utilisés pour les modèles plus coûteux d’iPhone 15 illustrent la finesse possible des bordures.

Une conception exclusivement pro

Il est clair que cette modification concerne les modèles Pro et Pro Max d’iPhone 15. Les versions standard et Plus conserveront leurs tailles de bordures actuelles. Beaucoup estiment que des bordures plus petites améliorent l’esthétique du téléphone. Cependant, il reste à déterminer si ces bordures plus fines sur l’iPhone 15, potentiellement les plus fines jamais vues sur les iPhones, entraîneront une augmentation des prix.

Des Rendus alternatifs de l’Équipe 9to5Mac

L’équipe de 9to5Mac a créé des rendus montrant la façade de l’iPhone. Ces images alternatives sont basées sur les rumeurs précédentes, offrant ainsi une perspective non officielle.

Une attente pour un iPhone sans bordures complètes

Il semble que nous devrons attendre encore un certain temps avant d’avoir un iPhone totalement dépourvu de bordures. Apple a contacté ses fournisseurs pour obtenir des panneaux OLED sans bordure. Cependant, ils ne seront pas prêts avant septembre 2023, date de sortie prévue de l’iPhone 15.