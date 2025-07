La startup HER lance un boîtier pour cloner vos souvenirs avec l’IA

La startup HER dévoile un boîtier unique, HER-Memories, qui promet de préserver la mémoire familiale à travers une intelligence artificielle capable de recréer un double numérique vocal et émotionnel. Une innovation à la croisée de la technologie et de la mémoire affective.

Un dispositif émotionnel au service de la mémoire

HER-Memories va bien au-delà d’un simple enregistreur ou d’un assistant vocal. Le boîtier dialogue, interroge, et apprend à connaître l’utilisateur pour générer une version numérique fidèle de sa voix, de sa mémoire et de sa personnalité. Une interface vocale intuitive guide les utilisateurs, souvent âgés, à travers leurs souvenirs les plus marquants. Pour Mattéo Boso, fondateur de HER, il s’agit de préserver l’histoire intime de chacun : « HER-Memories ne remplace pas les souvenirs humains, elle les enrichit ».

Un lien intergénérationnel à travers l’intelligence artificielle

Une fois les souvenirs intégrés, les générations suivantes peuvent interagir avec HER-Memories comme si elles échangeaient avec leurs proches. Ce lien vocal offre une expérience émotionnelle forte et réinvente la manière de conserver et de partager la mémoire familiale. Accessible via un boîtier, une app ou une plateforme web, cette solution ambitionne de devenir une référence dans la préservation digitale du patrimoine intime.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

