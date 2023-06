Devenez un installateur partenaire de BLUETTI en Europe

Êtes-vous prêt à devenir l’avant-garde de la révolution énergétique en Europe ? BLUETTI, l’un des principaux fournisseurs de systèmes de stockage d’énergie domestique, recherche actuellement des installateurs partenaires dans toute l’Europe.

Grâce à ses produits innovants et à son engagement en faveur de l’énergie durable, BLUETTI change la façon dont les foyers exploitent et stockent l’énergie. Si vous êtes passionné par les technologies vertes et désireux de faire partie d’un secteur innovant et en pleine expansion, rejoignez BLUETTI dès maintenant en tant que partenaire d’installation et donnez une nouvelle dimension à votre carrière.

Prospérer sur un marché européen en plein essor

Selon SolarPower Europe, la demande de stockage résidentiel par batterie en Europe devrait augmenter de plus de 400 % d’ici à 2025. Cela représente une opportunité prometteuse pour des entreprises comme BLUETTI.

Parmi l’impressionnante gamme de produits BLUETTI, le BLUETTI EP600 fait beaucoup parler de lui grâce à ses capacités exceptionnelles d’alimentation aussi bien hors réseau qu’en raccordement au réseau, afin de répondre aux différents besoins des ménages. Avec une puissance de 6 kW et une capacité évolutive pouvant atteindre 19,8 kWh, il permet aux propriétaires d’économiser sur les coûts d’électricité et de maintenir une alimentation électrique continue en cas de panne. Par ailleurs, BLUETTI s’apprête à lancer l’EP760 avec des fonctionnalités encore plus avancées.

Pourquoi travailler en partenariat BLUETTI ?

BLUETTI offre des raisons convaincantes d’envisager un partenariat :

Une technologie de pointe

S’appuyant sur une équipe d’experts internationaux et travaillant en étroite collaboration avec des laboratoires professionnels, BLUETTI a obtenu plus de 392 brevets nationaux à ce jour. Avec un engagement profond pour l’innovation et l’excellence, les solutions énergétiques de BLUETTI intègrent sans cesse les technologies les plus récentes.

Une communauté florissante

Les collaborateurs de BLUETTI sont unis par une vision commune de la création d’un avenir durable. En rejoignant son équipe d’installation à travers le monde, vous faites partie d’une communauté dynamique qui se consacre à la protection de l’environnement tout en s’épanouissant personnellement et professionnellement.

Un support technique complet

BLUETTI fournit un ensemble de services à ses installateurs partenaires. Cela comprend des conseils techniques, des programmes de formation et l’accès à un vaste réseau mondial de partenaires.

Devenir un installateur partenaire de BLUETTI est simple. Il suffit de remplir le formulaire sur le site Web de BLUETTI. Une fois vos informations vérifiées, les candidats qualifiés seront sélectionnés.

En tant que partenaire officiel, vous bénéficierez d’une série d’avantages :

Des primes d’installation généreuses

Une formation professionnelle certifiée

L’accès à un vaste réseau de clients

Un soutien marketing stratégique et adapté

Vous recevrez également une rémunération compétitive et vous aurez la possibilité de collaborer avec un réseau mondial de support technique pour amplifier votre succès.

Le recrutement d’électriciens professionnels locaux

BLUETTI recherche également des électriciens et des réparateurs locaux qualifiés pour assurer des services de maintenance dans ses entrepôts en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Pologne et au Royaume-Uni. En rejoignant notre équipe, vous bénéficierez de salaires compétitifs et d’une expérience précieuse dans l’industrie du stockage des énergies renouvelables.

Rejoignez l’équipe BLUETTI dès aujourd’hui !

Si vous êtes un électricien, une entreprise d’installation ou un amateur/bricoleur qualifié et passionné par l’énergie durable, c’est l’occasion de rejoindre l’équipe BLUETTI et de participer à la révolution de l’énergie verte en Europe.

Postulez dès maintenant à l’adresse suivante : https://fr.bluettipower.eu/pages/devenir-partenaire-installation