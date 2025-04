Exploiter l’intelligence artificielle pour le développement durable : en quoi cela consiste ?

Alors que le monde fait face aux défis pressants du changement climatique, de l’épuisement des ressources et de la dégradation de l’environnement, l’introduction de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine du développement durable représente un phare d’espoir.

Cette technologie peut faire office d’outil ayant un grand impact sur l’efficience d’un projet. Elle peut transformer et faciliter l’accomplissement de certaines tâches. Cela peut être un catalyseur capable de redéfinir des industries. Mais malheureusement, l’IA est encore mal exploitée. Voici pourquoi.

L’IA annonce une nouvelle ère dans l’agriculture, la construction et la gestion environnementale

Dans le secteur primaire, il y a encore beaucoup à faire. De nombreux procédés peuvent être transformés afin d’obtenir de meilleurs rendements agricoles sans avoir un impact néfaste sur l’environnement dans sa globalité. Des méthodes peuvent être mises au point afin de préserver des territoires. De même, de nouvelles démarches peuvent être prises pour travailler sur des projets sur le développement durable sans tergiverser.

Le facteur commun qui lierait tout cela, c’est l’emploi de l’intelligence artificielle. Cette technologie est tant vantée que dépréciée. Or, cela peut être un outil de poids dans l’histoire humaine et son avancée.

C’est particulièrement le cas dans les domaines de l’agriculture, de la construction et de la gestion de l’environnement. En tirant parti de l’IA, nous pouvons créer des systèmes non seulement plus productifs, mais aussi plus durables. Cela garantirait ainsi que les générations futures héritent d’une planète capable de soutenir la vie.

Les avantages de l’IA dans l’agriculture

Dans le domaine de l’agriculture, l’intégration de l’IA révolutionne les pratiques agricoles traditionnelles. A l’exemple des agriculteurs en Chine qui se tournent de plus en plus vers l’emploi d’outils de précision pilotés par des agents IA autonomes, l’homme progresse.

Les technologies alimentées par l’IA optimisent les rendements des cultures tout en minimisant l’impact environnemental. C’est possible, car les algorithmes d’IA analysent d’énormes quantités de données. Et celles-ci proviennent d’images satellites, de modèles météorologiques et de conditions du sol pour fournir aux agriculteurs des informations exploitables.

Cette approche basée sur les données permet une irrigation précise, une fertilisation ciblée et un contrôle des ravageurs en temps opportun. Par conséquent, cela réduit considérablement l’utilisation d’eau et de produits chimiques.

Une étude menée par l’Université de Californie a d’ailleurs révélé que les agriculteurs employant des programmes pourvus d’une IA pouvaient réduire leur consommation d’eau jusqu’à 30 %. Et ce n’est pas tout, en plus de cela ils augmentent simultanément les rendements de leurs cultures de 15 %.

Ce double avantage renforce non seulement la sécurité alimentaire, mais cela conserve également des ressources vitales. De ce fait, l’agriculture est plus résiliente face au changement climatique.

Sustainable Innovation in EdTech: Colleague AI’s Strategy Framework for Environmental Responsibility – Understanding AI’s Impact on Sustainability https://t.co/u3gVDdoFDJ pic.twitter.com/zT6ukNNuTH — Alfonso Gonzalez (@educatoral) April 2, 2025

Les bienfaits de l’IA dans la construction

De plus, l’IA facilite le développement de pratiques de construction durables grâce à l’utilisation de machines autonomes ou de procédés moins énergivores.

Comme l’industrie de la construction est très polluante (représente près de 40 % des émissions mondiales liées à ce secteur ) c’est un secteur dans lequel des changements sont nécessaires. L’IA peut donc contribuer à créer des bâtiments et des infrastructures durables.

Certains logiciels peuvent prédire quels matériaux sont les mieux adaptés à un projet en se basant sur des simulations. Sinon, un programme est parfaitement capable d’optimiser l’allocation des ressources matérielles et financières, afin que rien ne soit laissé au hasard. Puis, une IA peut aussi ajuster l’organisation d’un projet si besoin pour augmenter l’efficacité des équipes qui s’en charge.

Afin qu’un chantier soit sécurisé, l’IA peut aussi faire de la prévention des risques. C’est simple. Grâce à une analyse poussée des données passées et présentes, elle peut détecter des situations potentiellement dangereuses. Et si c’est le cas, des alertes peuvent être lancées en avance.

L’utilité des modèles d’IA dans en termes de gestion environnementale

Ensuite, l’IA aide à atténuer certains impacts grâce à des outils avancés de conception et de gestion de projets. C’est ce qui peut en faire une arme très utile dans le domaine de la gestion environnementale.

Ces systèmes peuvent analyser divers facteurs, y compris l’efficacité énergétique, l’utilisation de certains matériaux afin de voir quelles sont leurs conséquences sur l’environnement. Cette démarche peut conduire à des pratiques de gestion et de développement des territoires plus durables grâce à l’IA.

D’ailleurs, dans le domaine de l’écologie, l’IA est souvent utilisée pour surveiller et protéger la biodiversité. Des projets comme “Wildlife Insights” utilisent des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser des millions de photos de la faune, permettant ainsi de suivre les populations animales et de détecter les menaces.

Une étude publiée dans la revue “Nature” a montré que l’utilisation de l’IA pour surveiller les espèces en danger est efficace. Un programme est précis à 90 % du temps par rapport aux méthodes traditionnelles. Cela permet aux écologistes de prendre des décisions éclairées pour la conservation des espèces et la gestion des habitats.

Les technologies déjà employées dans le cadre de projets ciblés

Les nouveaux PC sont maintenant en mesure d’exécuter des charges de travail importantes par rapport aux anciens modèles. Ce matériel est l’outil devenu indispensable pour réaliser des projets de développement durable avec l’IA plus rapidement dès leur conception.

Des drones équipés de capacités d’IA peuvent surveiller la santé des cultures, identifier les zones écologiques nécessitant une attention particulière et même appliquer des traitements avec une précision millimétrique. Cet exemple évoque bel et bien le fait que l’IA peut avoir un impact positif en matière de développement durable.

Cela réduit le besoin de main-d’œuvre manuelle. Puis, l’emploi de cette technologie minimise l’empreinte environnementale des opérations agricoles, du BTP et de l’expansionnisme sauvage de l’homme sur tous les territoires.

L’économie circulaire, une preuve de développement durable à petite échelle

Le fait de faire tourner l’économie d’une petite ville ou d’un village à une petite ou moyenne échelle, c’est ça l’économie circulaire. Et l’IA peut également contribuer à améliorer ce procédé afin que le développement durable de ces territoires soit pérenne.

Ce concept a été introduit dans la loi française en 2015 pour améliorer la transition énergétique. En effet, actuellement de nombreuses personnes se sont rendu compte qu’il ne faut plus extraire des matières premières, les transformer, les acheminer, les consommer puis les jeter.

L’économie circulaire consiste à faire en sorte que des biens et services soient produits sur un territoire donné et consommés là. Cela limite le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie. Mais pour organiser cela il faut :

savoir concevoir des produits écologiques dont les déchets peuvent soient être recyclés ou qui ne présentent que peu de déchets

penser au processus de distribution et de consommation de ces biens

pérenniser ce système

Tous ces points peuvent être réalisés en étant aidés par les modèles d’IA actuels. Sans forcément passer par des investissements colossaux, ces outils peuvent permettre de réaliser des projets divers.

L’IA : Un atout pour un avenir durable

L’avenir de l’IA dans le domaine du développement durable est prometteur et plein de potentiel. Selon PricewaterhouseCoopers, cette technologie pourrait contribuer à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 4 % d’ici 2030.

C’est une perspective qui donne de l’espoir dans la lutte contre le changement climatique. Cela signifie que l’IA est un bon outil pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable mondiaux.

17 modèles sont déjà en action pour soutenir les projets des Nations Unies, notamment en ce qui concerne la création de villes et de communautés durables.

L’analytique prédictive faite par l’IA, permet de déceler des tendances ou des points à améliorer dans des réalisations. Par conséquent, les rapports sur l’environnement, le social et la gouvernance (ESG) peuvent devenir de plus en plus précis avec le temps.

En se basant sur ces données, les entreprises peuvent planifier plus efficacement leurs investissements technologiques en fonction de leurs engagements écologiques. Et cela peut créer de nouvelles opportunités commerciales.

Optimisation et Efficacité

En somme, la combinaison de l’IA et du développement durable ouvre la voie à une utilisation plus intelligente des ressources de la planète. Bien entendu, c’est à condition d’utiliser cet outil à bon escient, mais tout est possible.

En réduisant les déchets, en optimisant les processus et en améliorant la prise de décision grâce à des analyses de données en temps quasi réel, les entreprises et le grand public peuvent diminuer leur impact environnemental. Et tous ces acteurs peuvent accroître leur efficacité opérationnelle. L’IA représente un levier puissant pour bâtir un avenir plus durable.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn