IA à Paris : Les géants de la Tech s’y affrontent et Macron annonce 109 milliards d’euros d’investissements

Ce lundi, un Sommet sur l’IA se tient à Paris et suscite un grand intérêt pour la France. Réunissant des dirigeants mondiaux et des experts en technologie, cette rencontre promet d’être spéciale.

D’ailleurs, le président Macron compte investir plus de 100 milliards d’euros dans ce secteur. Voici ce qu’il en est.

Le Sommet sur l’Action sur l’IA se déroule au Grand Palais de Paris

Du lundi 10 au mardi 11 février 2025, l’un des plus grands musées de France recevra le Sommet sur l’Action sur l’IA, un événement à l’échelle mondiale à partir de 9 h 30 (8 h 30 GMT).

Au programme, les discussions tourneront autour du rôle de l’IA sur le lieu de travail, les menaces de cybersécurité, la désinformation et l’importance d’une gouvernance inclusive. C’est un communiqué venant de l’Élysée qui le mentionne.

Mais en plus de cela, il s’avère également que ce sommet vise à favoriser les progrès de l’IA dans des secteurs tels que la santé, l’éducation, l’environnement et la culture. Plusieurs secteurs emploient désormais l’intelligence artificielle comme technologie.

Elle permet aux utilisateurs de faciliter l’accomplissement de leurs missions. Mais d’un point de vue éthique, on ne pose pas encore vraiment les limites de l’usage de l’IA. C’est pourquoi, cette rencontre entre différents acteurs internationaux prévoit d’y apporter quelques éclaircissements.

Les principaux acteurs présents

Ce sommet réunira environ 1 500 invités venant de 100 pays. Il y aura des dirigeants politiques du monde, des experts et des chefs d’entreprise travaillant tous dans le domaine de l’IA afin de parler de l’essor de cette technologie et ses impacts profonds.

Parmi les co-organisateurs il y a le Premier ministre indien Narendra Modi et le président Emmanuel Macron. La France a en effet organisé l’événement conjointement avec l’Inde. Et en tant qu’invité d’honneur, il est prévu que le vice-président américain JD Vance soit présent.

Et du côté des personnalités dans le domaine de la Tech présent, on compte sur la participation de Sundar Pichai, chef de Google, Linda Griffin, vice-présidente de la politique publique chez Mozilla ainsi que de Sam Altman, PDG de chez OpenAI.

Un investissement colossal prévu par le gouvernement français

Le but de ce Sommet de Paris avec les plus grands acteurs de la Tech concernant l’IA est d’établir un partenariat mondial public-privé baptisé « Current AI ». En effet, en impliquant davantage d’acteurs mondiaux dans le développement de l’IA, cela évitera que le secteur ne devienne une bataille exclusive entre les États-Unis et la Chine.

C’est pourquoi, ce partenariat devrait normalement être lancé pour soutenir les initiatives à grande échelle qui servent l’intérêt général à ce sujet. Par contre, nous pouvons d’ores et déjà dire qu’on ne sait pas encore si les États-Unis soutiendront de telles initiatives.

De son côté, le président français actuel a mentionné lors d’une interview ce dimanche que cette rencontre devrait aboutir à des investissements en Europe. 109 milliards d’euros devraient être injectés dans des projets d’IA en France au cours des prochaines années. Les fonds proviendraient des Émirats arabes unis, de « grands fonds d’investissement américains et canadiens » et d’entreprises françaises, a déclaré M. Macron.

C’est principalement pour concurrencer le projet Stargate qui coûtera 500 milliards de dollars, engagé par le président Donald Trump.

