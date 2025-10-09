House of Guinness : tous les signes pointent vers une saison 2 sur Netflix

Les cliffhangers du final ont laissé les spectateurs en apnée, et le créateur Steven Knight ne s’en cache pas : il « hoche la tête » quand on l’interroge sur une saison 2 à la série House of Guinness diffusée sur Netflix.

Cette saga familiale, entre bière, trahisons et drames, pourrait même nous mener jusqu’à l’époque moderne. Alors, trinquons à l’avance : les secrets et les scandales des Guinness n’ont pas fini de pétiller à l’écran !

House of Guinness : la bière, l’argent et les larmes

Quand la fortune d’une dynastie se joue au dernier testament… Netflix nous plonge dans les coulisses tumultueuses de la famille Guinness en 1868, juste après la mort du patriarche Benjamin. Ses quatre enfants – Arthur, Edward, Benjamin et Anne – découvrent avec stupeur les clauses surprenantes du testament paternel.

L’aîné Arthur, qui espérait hériter sans effort, devra diriger la brasserie aux côtés de son ambitieux frère Edward. Anne, écartée pour être une femme mariée, et le cadet Benjamin, en proie aux addictions, sont quant à eux largement déshérités. Huit épisodes de passions interdites, de batailles politiques et de drames familiaux en perspective !

Une saison 2 dans le fût ?

Le final de la saison 1 nous laisse sur des cliffhangers vertigineux qui annoncent une suite imminente. Le créateur Steven Knight, déjà père du long feu Peaky Blinders, semble plus que partant.

Interrogé par Irish Sun, il a confirmé son intérêt d’un signe de tête complice, avouant même : « J’adorerais conduire la série jusqu’à l’époque contemporaine« . Les fans peuvent donc garder espoir : les Guinness n’ont pas fini de faire parler le champagne et de casser la vaisselle !

La malédiction des Guinness : une source d’inspiration inépuisable

Les scénaristes n’auront pas à chercher bien loin l’inspiration pour une seconde saison. L’histoire réelle de cette famille est marquée par ce que certains appellent « la malédiction des Guinness ». Depuis l’assassinat de Lord Moyne en 1944, les tragédies s’enchaînent : suicides, accidents de la route, noyades, overdoses… Un terreau dramatique idéal pour une série qui excelle déjà dans le mélange des genres entre saga historique et thriller familial.

Glamour et scandales au programme

Mais la série ne se résumera pas qu’aux drames ! L’histoire des Guinness regorge aussi de paillettes et de rebondissements romanesques : certains membres contraints de quitter l’entreprise dans la honte, des alliances avec d’illustres familles britanniques comme les Mitford, des vies de jet-setteurs extravagants… Sans oublier Daphne Guinness, devenue icône de mode. De quoi alimenter plusieurs saisons de faste et de passions !

Quel casting pour la suite ?

Si la saison 2 se confirme, on retrouvera probablement les talents d’Anthony Boyle (Arthur), Louis Partridge (Edward) et Emily Fairn (Anne). Le personnage de Benjamin (Fionn O’Shea), bien que mal documenté historiquement, semble promis à un avenir narratif riche après les événements du final.

En revanche, l’activiste irlandais Patrick Cochrane (Seamus O’Hara), probablement mort ou emprisonné, devrait laisser la place à de nouvelles figures tout aussi fascinantes. Affaire à suivre !

