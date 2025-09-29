House of Guinness sur Netflix : analyse de la fin de la saison 1 et du destin des personnages

Le final de House of Guinness sur Netflix laisse les spectateurs le cœur battant et le pistolet fumant à la main. Alors que la famille tente de se protéger, un coup de feu claque en pleine campagne électorale d’Arthur.

Qui a été touché ? La balle de Patrick Cochrane a-t-elle trouvé sa cible ? Pour le savoir, il faudra patienter en espérant une saison 2, car Netflix garde le suspense sur le sort des héritiers Guinness .

Le grand finale de « House of Guinness » sur Netflix: trahisons, balles et cliffhanger angoissant

Comme une bonbonne de stout sous pression, la tension qui couvait dans la nouvelle saga historique de Netflix, House of Guinness, a finalement explosé dans un final choc. Créée par Steven Knight, le génie derrière Peaky Blinders, la série nous plonge au cœur de l’Irlande du 19e siècle, déchirée entre la couronne britannique et la rébellion des Fenians. Mais c’est au sein de la légendaire famille brasseuse que la tempête fait le plus rage. À la mort du patriarche Sir Benjamin Lee Guinness, l’avenir de l’empire repose sur les épaules de ses quatre enfants, Arthur, Edward, Anne et Ben, chacun portant son lot de secrets capables de faire trembler les foundations du royaume de la bière noire.

Un retour pétillant et meurtrier

Le dernier épisode s’ouvre sur le retour en catimini en Irlande de Patrick Cochrane, le leader des Fenians qu’Edward croyait avoir exilé à New York. Rongé par la vengeance et porteur d’une mission politique périlleuse, Cochrane rend visite à sa sœur Ellen et exhibe une balle, annonçant froidement un projet d’assassinat en marge de la prochaine élection. Bien qu’Edward ait rompu leur liaison pour préserver la campagne de son frère, Ellen, toujours amoureuse, lui adresse un avertissement crucial : Arthur est en danger. Cette scène plante le décor d’un final haletant, où l’amour et la politique se heurtent violemment.

Scandales et négociations dans l’ombre

Pendant qu’Edward tente de déjouer le complot, Arthur doit étouffer un autre scandale : son épouse, Lady Olivia, est enceinte de l’enfant de Sean Rafferty, le fixeur de la famille. Dans un bras de fer impitoyable, Arthur contraint Olivia à avorter à Londres et à rompre sa relation adultère, menaçant de ruiner sa famille si elle refuse. Cet accord marital brisé révèle la froideur calculée d’Arthur, prêt à sacrifier le bonheur des autres pour le pouvoir. En coulisses, les cœurs se brisent pendant que les ambitions politiques s’affichent sur la place publique.

Le prix de l’amour interdit

La visite désespérée d’Edward chez Ellen, son ancienne maîtresse, est un moment de profonde mélancolie. S’il n’obtient aucune information sur le plan de Patrick, il réalise avec douleur que son mariage de convenance avec Lady Adelaide n’a pas éteint sa passion pour Ellen. Leur histoire, comme celle de Rafferty et Olivia, et même celle d’Arthur, contraint de cacher son homosexualité, illustre le lourd tribut payé par les enfants Guinness au nom de la respectabilité et de l’héritage familial. Leur fortune colossale ne peut acheter la liberté d’aimer.

Le piège se referme au rassemblement

Alors que le grand rassemblement électoral d’Arthur commence, tout semble pourtant sourire aux Guinness. Arthur, euphorique, salue même les accomplissements de ses frères et sœurs, croyant avoir surmonté tous les obstacles pour honorer la mémoire de leur père. Mais les apparences sont trompeuses. Alors qu’il harangue la foule, une bagarre soigneusement orchestrée dans le public attire Rafferty et ses hommes au centre de la foule, laissant les entrées du lieu totalement vulnérables. Le plan diabolique de Patrick Cochrane fonctionne à la perfection.

La balle est dans le canon… et dans nos têtes

Dans le chaos, Ellen repère son frère, l’arme au poing. Elle souffle dans son sifflet pour alerter Rafferty, mais il est déjà trop tard. Patrick tire. La série s’achève sur un plan subjectif glaçant : le canon de son revolver pointé vers une cible inconnue, laissant le spectateur médusé, sans savoir qui a été touché. Arthur a-t-il été abattu ? Un autre membre de la famille a-t-il pris la balle à sa place ? Ce cliffhanger magistral nous laisse le pistolet fumant à la main, assoiffés de réponses.

Une saison 2… dans le brouillard

Avec une fin aussi suspendue, la question brûle toutes les lèvres : y aura-t-il une saison 2 ? Netflix n’a, pour l’instant, rien officialisé. L’avenir de la série dépendra sans doute de l’engouement du public pour cette famille déchirée entre le devoir, la rébellion et les secrets enfouis. Une chose est sûre : les spectateurs, aussi secoués qu’une pinte de Guinness mal tirée, attendront avec une impatience non dissimulée la confirmation du prochain chapitre de cette saga aussi sombre et envoûtante que la célèbre bière irlandaise.

